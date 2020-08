"Pude hablar con Luis": el Pollo Vignolo reveló su diálogo con Suárez

"Hablé con Suárez": Pollo Vignolo reveló su diálogo con el delantero uruguayo Crédito: Captura TV

El conductor de 90 Minutos de Fútbol, Sebastián "Pollo" Vignolo, contó que tuvo un contacto con el delantero del FC Barcelona, el uruguayo Luis Suárez, luego de la estrepitosa derrota del equipo culé frente a Bayern Múnich por 8-2 por los cuartos de final de la Champions League.

"Yo tengo relación con Luis, puedo hablar. Con Leo, por ahí, en este último tiempo, traté de no molestarlo. Me gusta el Barcelona, porque son tipos sudamericanos a los que vos admirás. Es un uruguayo de raza, pero me encantaría que sea argentino. Quiero que le vaya bien. Lo quiero para mí", comenzó su alocución Vignolo.

Pollo Vignolo reveló que pudo hablar con Luis Suárez - Fuente: Twitter 04:42

Luego, el relator deportivo reveló que, en su diálogo, al delantero charrúa lo notó "dolido, angustiado, con bronca. Pero no por la decisión que pueda tomar un entrenador, que conoce las reglas, del juego, sino por la directiva, que no lo hayan llamado ni el presidente ni el director deportivo. Por las formas. Luis Suárez está triste, angustiado, caliente", dijo el conductor.

En ese sentido, el narrador de fútbol confesó que el 9 de La Celeste, "está molesto por la forma". "¿Cómo puede ser que a un tipo que le dio tanto al Barcelona, que armó una dupla notable con Messi, en su momento con Neymar; que no levanten el teléfono aquellos que manejan el fútbol? El entrenador fue con este objetivo. La bronca de Luis Suárez es con la dirigencia del Barcelona", aclaró.

Finalmente, el panelista del programa, Oscar Ruggeri, dio su mirada sobre el tema: "Así no se patea el hormiguero. Vos lo tenés que llamar y mirarlo a la cara. ¿A este tipo? ¿El mejor 9 de la historia? ¿Qué es esto? Una locura", cerró. "Si vos sos Messi, y ves esto, ¿qué hacés?", le preguntó el animador al exfutbolista, tras confirmar que a Suárez "le comunicaron que se va, pero no de la mejor manera".

"Le digo a la dirigencia que si Suárez se va de esta manera, yo me voy. Ahora sí. ¿Esta es la manera en que se despiden a los ídolos de acá? Ahora sí no tienen arreglo. Ahora, me voy", concluyó el exjugador.