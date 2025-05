Qué dijo Miguel Ángel Russo cuando le preguntaron sobre su regreso a Boca

Boca lleva varias semanas sin técnico y, desde hace varios días, suena el nombre de Miguel Ángel Russo para ocupar ese lugar. Por eso, este domingo, luego de que finalizara el partido que Platense le ganó a San Lorenzo de Almagro por 1 a 0, la palabra del DT cuervo era muy esperada.

“No voy a hablar sobre mi futuro ni de mi continuidad”, dijo el entrenador ante la primera pregunta sobre si luego de este encuentro seguiría al frente del club de Boedo.

“En el día de hoy no te respondo nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando yo lo diga, lo quiera y cumpla con todo lo que tenga que pasar. Hoy me invade la derrota, el dolor, el grupo, muchos chicos”, dijo Russo. Se lo notaba incómodo, aunque era claro que iba a ser interrogado por los periodistas sobre ese rumor que, de confirmarse, lo catapultaría a su tercera gestión al frente del plantel de la institución de La Ribera.

“Todo lo que digan, yo no escucho nada, ni me interesa. En el buen sentido te lo digo. Hay que saber hablar, decir las cosas, y las cosas que tengo [que hablar] después las hablo personalmente. No en público. No escucho los rumores, ni me interesan”, agregó Russo para dar por cerrado el tema.

A pesar del resultado adverso en la semifinal de los playoffs del Torneo Apertura 2025, Russo valoró el compromiso de San Lorenzo a lo largo del torneo: “Me quedo con un buen grupo que se superó mucho”. La institución de Boedo atraviesa por estas horas varias complicaciones económicas -como el retraso en el pago de los sueldos de los futbolistas- y políticas, con la investigación que lleva la Justicia por sobre la figura del presidente Marcelo Moretti que lo obligó a distanciarse momentáneamente de su cargo.

El futuro de Russo en San Lorenzo sigue siendo una incógnita en medio de crecientes rumores que parecen acercarlo cada vez más a Juan Román Riquelme y a Boca. X

En el cierre de sus declaraciones, el técnico recordó un momento doloroso de su carrera que parece resonar en el presente: "Hoy es duro mantener todo, fijate que me pasó en Central… uno que tiró una piedra me arruinó todo. De ahí hasta después tuve un cambio muy grande".