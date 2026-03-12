Qué es la Finalissima

La Finalissima, el certamen que mide a los campeones continentales de América y Europa, está en duda. El partido entre la selección argentina y España, programado para el 27 de marzo en el estadio Icónico de Lusail, Qatar, quedó en stand-by por la situación geopolítica en Medio Oriente. La Asociación del Fútbol de Qatar oficializó el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos hasta nuevo aviso.

Este escenario obliga a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) a evaluar nuevas sedes en tiempo récord. El encuentro se está postergando desde 2024 y la idea es disputarlo antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ese sentido, hay varios estadios con chances de albergar el compromiso, aunque cada país propuso una sede: el estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid y el Monumental, casa de River Plate.

El estadio Santiago Bernabéu de Real Madrid es una de las posibles sedes de la Finalissima Real Madrid

“Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final”, escribió Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, en sus cuenta personal de X. Sin embargo, hay un inconveniente que no se puede pasar por alto: el 27 de marzo, el día en el que se debería disputar la Finalissima, toca AC/DC en el Monumental. De confirmarse esta sede, el partido deberá ser reprogramado.

Esta noche dialogaremos con el presidente Alejandro Domínguez sobre la Finalissima.



Desde la Asociación del Fútbol Argentino y la CONMEBOL creemos que el Estadio Monumental es el escenario ideal para recibir esta gran final. https://t.co/HvP4HCgl04 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 12, 2026

Además Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aseguró que se debe jugar en una sede neutral, pero que obligatoriamente tiene que ser en Europa. "Es un partido que debería ser en un estadio neutral. Es evidente que parece que debe ser en Europa. Si las circunstancias nos llevan a donde nos llevan, la mayoría de los jugadores están en Europa, parece lógico que eso sea lo que finalmente puede suceder", afirmó en diálogo con El Larguero.

Cómo se clasifica a la Finalissima

La selección argentina accedió a este certamen continental a partido único tras ganar la Copa América 2024, la 16° de su historia, al superar a Colombia por 1 a 0 en la final con un gol de Lautaro Martínez. España, por su parte, alcanzó este derecho al ganar la Eurocopa de ese año en Alemania. Allí derrotó 2 a 1 a Inglaterra en el estadio Olímpico de Berlín, con goles de Nico Williams y Mikel Oyarzabal, mientras que Cole Palmer descontó para los ingleses.

La selección argentina ganó la Copa América 2024 y se clasificó a la Finalissima ante España Julio Cortez - AP

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en 2018, con una contundente victoria de la Furia Roja por 6 a 1. En aquella jornada, futbolistas como Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Marcos Acuña integraron el conjunto albiceleste, mientras que Dani Carvajal, Lucas Vázquez y Rodri formaron parte del lado español. Todos ellos tienen posibilidades de participar en la próxima edición de la Finalissima.

Todas las ediciones de la Finalissima

La Finalissima representa el legado de la antigua Copa Artemio Franchi. La primera edición con el formato actual ocurrió el 1 de junio de 2022, cuando la Argentina superó a Italia por 3 a 0 en la antesala del Mundial Qatar 2022, con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala. Previamente, la Copa Artemio Franchi tuvo dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, Francia derrotó a Uruguay 2 a 0 en París; mientras que en la segunda la Argentina se enfrentó a Dinamarca en Mar del Plata y ganó por penales tras empatar 1 a 1.