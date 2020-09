Quién es Pere Ribas, el joven ciego que emocionó a Lionel Messi

Lionel Messi se emocionó con Pere Ribas, comentarista deportivo no vidente e hincha de Betis. Crédito: captura Youtube

Pere Ribas es hincha de Betis, cursa el cuarto año del secundario y es comentarista deportivo. Este fin de semana fue noticia por participar de un comercial junto con el futbolista Lionel Messi, quien le hizo entrega de un par de lentes que le permiten al joven ciego mejorar su calidad de vida.

Es que Pere fue una de las doce personas seleccionadas para formar parte de un anuncio de la empresa Orcam, que tenía el objetivo de presentar su nuevo dispositivo, MyEye, un instrumento que interpreta todo lo que hay alrededor del usuario.

La madre del chico, Antonia Graboleda, fue una de los testigos del encuentro, y confesó que su hijo quedó "alucinado" por ver a quien el considera "el mejor jugador del mundo". Sin embargo, aclaró que su futbolista favorito es Joaquín, un histórico delantero del club de sus amores.

Además de reconocer quien está frente suyo, MyEye le permitirá a Pere, y a todos los niños que tengan la posibilidad de adquirirlo, leer un libro o reconocer la pantalla de su celular. Por eso, su madre contó en declaraciones al a Agencia EFE la emoción que esto le generaba, al decir que "nunca hubiese pensado que algo así sería posible".

"Cuando hago radio, veo claro"

La relación de Ribas con la radio y el fútbol comenzó cuando tenía no más de cinco años. "Pensaba que meter un gol no tenía que ser tan difícil. Agarrás la pelota con las manos, la llevás, corrés y la metés dentro del arco", contó en 2017 al medio La Vanguardia. Luego, sus amigos le aclararon las reglas del juego, y le inculcaron su espíritu futbolero.

Se hizo de Betis por su himno. Tras escucharlo, pensó: "Si este equipo gana tres partidos seguidos me hago seguidor". Como eso ocurrió, la relación entre el equipo andaluz y este chico, se tornó inquebrantable.

Pere Ribas, el joven ciego que emocionó a Lionel Messi Crédito: Twitter

¿Cómo es contar un encuentro sin poderlo verlo ver? "Comentar un partido de fútbol no es solo narrarlo o decir cómo están ambos equipos. Para mí, es clave escuchar el narrador y dejarse llevar por su pasión y comentarios. Siempre digo que es como si alguien que está en el estadio cierra los ojos y sigue el partido por la radio, seguro que podrá hacer muchos comentarios que, quizás, no haría con los ojos abiertos, porque la emoción es más sentida".

En ese sentido, Pere reivindica que los relatores expliquen con detalles los acontecimientos de los partidos, para ayudar a personas que no pueden ver a sentirlo mucho mejor. El periodista que le dio su oportunidad de trabajo, David Planella, ponderó el aporte del niño en su equipo: "Independientemente de su no videncia, tiene capacidades y virtudes, como la memoria o la retención de datos y estadísticas, que nosotros no tenemos. Además, tiene un lenguaje muy radiofónico y deportivo, impensable para un niño de su edad", cerró.