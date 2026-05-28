Dónde juega Argentina en el Mundial 2026: estas son las sedes de los partidos de la selección

El equipo dirigido por Lionel Scaloni integra el Grupo J de la Copa del Mundo junto a Argelia, rival del debut, Austria y Jordania
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La selección argentina integra el Grupo J del Mundial 2026 junto a Argelia -rival del debut-, Austria y Jordania, uno de los cuatro debutantes que tendrá esta edición a falta de los repechajes. El certamen ecuménico tendrá 48 participantes por primera vez en la historia y se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.
El primer encuentro del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni será en el Arrowhead Stadium de Kansas City, mientras que los dos restantes los jugará en el AT&T Stadium de Dallas. En Kansas nunca se presentó, pero sí lo hizo en el recinto texano. Allí disputó un amistoso internacional en 2015, cuando empató 2 a 2 con México por los goles de Sergio Agüero y Lionel Messi (Javier ‘Chicharito’ Hernández y Héctor Herrera anotaron para el seleccionado azteca). Del plantel que afrontó ese compromiso, además de Messi, aún forma parte de las nóminas habituales de la selección Nicolás Otamendi.
El debut del conjunto albiceleste será el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en Kansas City, frente a los africanos. Luego se enfrentará el lunes 22, a las 14 y en Dallas, a los europeos. Por último, el domingo 28 de junio a las 23 jugará contra los asiáticos en la misma sede que ante los austríacos. Los tres son rivales poco conocidos para la Argentina, ya que apenas se enfrentó una vez a Argelia y dos veces a Austria, mientras que nunca jugó contra Jordania.
Detalles de los estadios donde jugará la selección argentina
- Arrowhead Stadium - Kansas: Hogar de los Kansas City Chiefs de la NFL y uno de los estadios con más historia en el fútbol americano desde su inauguración en 1972. Tiene un aforo de 76.000 hinchas.
- AT&T Stadium - Texas: Es la casa de los Dallas Cowboys de la NFL. Tiene techo retráctil, césped sintético y lugar para 80.000 personas, pero puede ampliarse hasta 105,000 personas para eventos con público de pie.
Fixture del Grupo J del Mundial 2026
Fecha 1
- Argentina vs. Argelia – Martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Austria vs. Jordania – Martes 16 de junio a las 2 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 2
- Argentina vs. Austria – Lunes 22 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
- Jordania vs. Argelia – Martes 23 de junio a la 1 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
Fecha 3
- Argelia vs. Austria – Sábado 27 de junio a las 23 en el Arrowhead Stadium de Kansas.
- Jordania vs. Argentina – Sábado 27 de junio a las 23 en el AT&T Stadium de Dallas.
Los grupos de la selección argentina en los últimos Mundiales
Qatar 2022
- Argentina
- Arabia Saudita
- México
- Polonia
Rusia 2018
- Argentina
- Islandia
- Croacia
- Nigeria
Brasil 2014
- Argentina
- Bosnia y Herzegovina
- Nigeria
- Irán
Sudáfrica 2010
- Argentina
- Grecia
- Corea del Sur
- Nigeria
Alemania 2006
- Argentina
- Holanda
- Costa de Marfil
- Serbia y Montenegro
Corea del Sur - Japón 2002
- Argentina
- Suecia
- Inglaterra
- Nigeria
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