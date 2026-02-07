Racing, del mensaje “con Costas no se jode” al golazo de Solari y la respuesta del DT: “Lo ganamos entre todos”

Racing necesitaba imperiosamente ganar. Lo requería no sólo por haber comenzado el Torneo Apertura con tres derrotas en fila, racha que lo había convertido en el único de los 30 equipos del certamen sin unidades. También la victoria se erigía como la única vía para intentar apagar el espiral negativo en el que ingresó en el terreno político del club. Por eso, el 2-1 que consiguió ante Argentinos, en el Cilindro, tuvo un valor que excede a los tres puntos que ahora cuenta en la tabla del grupo B.

Es que pese a haber estado en diciembre a segundos de consagrarse campeón del fútbol argentino, lo que hubiera sido coronar una temporada en la que había sido protagonista principal, el equipo de Gustavo Costas había acumulado tropiezos a la par de una dirigencia que acumulaba errores no forzados.

El clima previo distaba del de aquellas jornadas de ilusión de 2025, cuando el lema “todos juntos” del técnico racinguista dominaba la escena. “Con Costas no se jode” fue una de las pintadas que, en la madrugada previa, quedó grabado en uno de los paredones de la calle Colón, lindero a una de las tribunas del Cilindro. Pese a que en la semana la lupa no había estado puesta en el entrenador e ídolo académico, la advertencia también reflejaba un malestar creciente.

El foco principal de la discordia no estaba dado por Costas ni por los jugadores. Diego Milito, el ídolo que adentro de la cancha convirtió su figura en una de las más influyentes del club en el siglo, empezó a sentir las asperezas con las que puede lidiar en el rol de presidente. Su figura, como cabeza de la gestión, quedó envuelta en una decisión que causó muchísimo ruido entre los académicos: mudó de palco y de estacionamiento a Víctor Blanco, el mandamás que condujo al club durante más de una década.

El argumento oficial sobre esa decisión fue que American Vial, uno de los nuevos sponsors que está en la camiseta, había solicitado esa ubicación que antes tenía el anterior mandamás albiceleste. La grieta de Racing comenzaba a repercutir más en todos los hinchas, no sólo aquellos que siguen con mayor frecuencia la rosca política de la institución. Milito, a quien se le reclama mayor presencia pública, habida cuenta de que no es adepto a dar conferencias de prensa ni entrevistas, no se expresó al respecto. Y Costas luego del partido se mantuvo al margen de la polémica: *No me voy a meter en la política, es muy importante que estemos todos juntos. Hoy la gente apoyó en todo momento, lo ganamos entre todos".

Maravilla Martínez lucha por la pelota con Alvarez, defensor central de Argentinos FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Racing, que no tiene más en sus filas a Juan Ignacio Nardoni (transferido a Gremio de Porto Alegre) necesitaba cambiar la energía ante Argentinos. Y por eso, en lo estrictamente futbolístico, Costas pateó el tablero y estableció cinco modificaciones: sacó a Gastón Martirena, Nazareno Colombo (lesionado), Agustín García Basso, Bruno Zuculini y Valentín Carboni. Éste último, pese a llegar como refuerzo estelar, dejó el once inicial luego de tres desempeños tan flojos como los del equipo. Costas, que en los encuentros pasados lo había sacado a los 15 minutos del complemento, había dado la pauta con esas variantes sobre no estar conforme con el extremo proveniente de Inter.

Ezequiel Cannavo, quien arribó desde Defensa y Justicia luego de la primera fecha, hizo su estreno en el lateral derecho, mientras que Marcos Rojo retornó a la titularidad tras un mercado de pases en el que estuvo a punto de marcharse a Estudiantes. Cannavo tuvo una sólida presentación ante el público de Racing, ya que mostró mucho aplomo en la marca y se convirtió siempre en opción en ataque, en un tándem que conformó con Baltasar Rodríguez y Santiago Solari.

Tomás Conechny recibe la felicitación de Sosa luego de haber anotado, de cabeza, el 1-0 de Racing FACUNDO MORALES/ Fotobaires

Baltasar, que había tenido ingresos que estaban por encima de la apatía de todo el equipo, fue el mejor de la cancha. Muy activo por la derecha, con buenas decisiones al momento de pasar el balón, pero también con una dinámica que rompió el molde y le aportó gambetas, revitalizó el mediocampo. En ese sector, Argentinos sufrió sobre los costados, ya que el doble cinco conformado por Enzo Pérez y Federico Fattori no podía abarcar el ancho del campo. Racing lastimaba por los costados, sobre todo en la espalda de Sebastián Prieto.

Racing aprovechó los espacios y así llegó al gol, con una salida rápida por izquierda que derivó en una pelota cruzada a Tomás Conechny, reemplazante de Carboni, quien batió a Brayan Cortés para el 1-0. Por primera vez en el torneo, Racing se puso en ventaja. Argentinos se despertó y exigió a Facundo Cambeses, quien también contempló cómo cada envío aéreo complicaba a su defensa y ponía en riesgo la ventaja.

Sin embargo, antes del cierre del primer tiempo y tras perder un par de chances muy concretas, Santiago Solari coronó con un remate inatajable una muy buena construcción colectiva de Racing. Pese al 2-0 con el que se fue al descanso, el arranque del complemento le aportó suspenso al marcador, ya que Erik Godoy descontó luego de un cabezazo de Tomás Molina que había dado en el palo.

Paradójicamente, Argentinos no se envalentonó. Y pese a todo el tiempo que tenía en favor de buscar el empate, careció de profundidad. Racing, que en los encuentros anteriores había hecho de los desajustes una postal habitual, no pasó mayores zozobras. Hernán Mastrángelo, el árbitro del partido, fue insultado por los hinchas locales luego de considerar que una mano que le habían marcado desde el VAR -y que hubiera significado penal para Racing-, tuvo previamente una presunta falta en ataque de Adrián Martínez.

Maravilla, pese a no convertir, luchó y ganó varias pelotas para sus compañeros, quienes no podían extender la ventaja. Con el final llegó un grito que combinó alegría con alivio. Porque Racing, en una semana compleja, volvió a sonreír y ganó un poco de la tranquilidad que tanto necesitaba.