Racing vs. Defensa y Justicia, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Con el objetivo en común de clasificar a octavos de final y la necesidad de sumar puntos, Racing Club y Defensa y Justicia chocarán el próximo sábado a las 17 a puertas cerradas en el Cilindro de Avellaneda en el cotejo correspondiente a la fecha 15 del grupo A del Torneo Clausura 2025. El duelo se transmitirá en vivo por ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Leandro Rey Hilfer, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.90 contra 4.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.45.

El partido se disputa sin público porque la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (APreViDe) sancionó a la Academia con tres eventos sin sus hinchas a raíz del recimiento con pirotecnia que realizó en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores 2025 ante Flamengo.

En un marco inhabitual, el conjunto de Gustavo Costas afrontará un comprimiso determinante para su futuro porque recibirá a un equipo con el que comparte el objetivo de meterse entre los mejores ocho para avanzar a los playoffs. Ambos tienen 19 puntos producto de cinco victorias, cuatro empates y cinco y se ubican noveno Racing y décimo el Halcón de Florencio Varela por diferencia de goles (+1 contra -2).

A falta de dos jornadas para concluir la primera etapa del Clausura, el choque es fundamental para las apiraciones de cada uno en una zona muy pareja donde Belgrano de Córdoba y Tigre están por encima de ellos con la misma cantidad de unidades, pero mejor dividendo de anotaciones.

Racing también debe sumar para la Tabla Anual, donde actualmente está séptimo, en posición de acceso a la Copa Sudamericana 2026, y aspira a meterse en la Libertadores. Si bien es poco probable que termine entre los tres mejores, apunta a terminar lo más arriba posible para estar a merced de que se liberen cupos.

Adrián Martínez es el goleador de Racing, que está afuera de los octavos de final del Torneo Clausura Gonzalo Colini - La Nación

Ambos clubes se enfrentaron en la fecha 15 del Torneo Apertura 2025 con victoria de Racing 2 a 1 como visitante en el estadio Norberto Tito Tomaghello con goles de Maximiliano Salas y Gastón Martirena. Francisco González había puesto en ventaja al local.