Juan Fernando Quintero habló del pacto con Racing, de su vuelta a River y de su relación con el DT de la selección de Colombia

El momento es muy particular, y si bien está claro que en su horizonte aparece siempre River, la posibilidad de un nuevo desembarco a Núñez de Juan Fernando Quintero es todo un interrogante: el colombiano reveló que tiene un acuerdo de palabra con Racing respecto de su retorno al fútbol argentino, a pesar del conflicto económico que mantiene en Colombia con su club, América de Cali.

En ese contexto, Juanfer habló acerca de la situación que vive en el cub cafetero, pero especialmente del pacto que hizo con Racing para no volver a River a fines del año pasado: “Fue un pacto, pero en ese momento, en diciembre cuando salgo de Racing le dije al presidente Diego Milito, con el que tengo muy buena relación, que se quedara tranquilo que no me iba a ir a River en ese momento”, contó Quintero en una entrevista con el programa “Desnudate Con Eva”.

Y agregó: “Ya pasaron seis meses. No es que me fui en diciembre, que eso sí habría sido más difícil porque recién habíamos ganado la Copa Sudamericana y con River gané la Copa Libertadores”, en referencia al tiempo transcurrido de ese pacto y que estaría cumplido el acuerdo. Incluso, Juanfer detalló el problema que atraviesa en Colombia. “Tuve una situación particular, América casi que no me pudo pagar durante seis meses. Es muchísimo dinero. Si bien la deuda es grande, confío en poder arreglar el problema y continuar en el club”. El contrato de Quintero vence en diciembre de 2027, aunque hay una cláusula que ante incumplimientos existe la posibilidad de que Juanfer se quede con el pase en su poder y que esto lo habilite a elegir su próximo destino.

“Al equipo lo iba a comprar un fondo, que estaba con el América. Ellos negociaron conmigo. Cuando yo llegué no se hicieron los papeles, no sé qué pasó en esa situación (entre el club y los inversores) y América no me pudo pagar por seis meses. Llevo seis meses sin cobrar. Ojalá se recupere el dinero que me deben. Independientemente de los números, lo más importante es estar en paz”, explicó Quintero.

Juan Fernando Quintero lleva seis meses sin cobrar en América de Cali. (Photo by Luis ROBAYO / AFP) LUIS ROBAYO - AFP

En la charla, la entrevistadora le preguntó por el cierre de su carrera y dónde le gustaría terminarla: "Yo creo que tres años más podré jugar. Y me gustaría retirarme en River”.

La selección y el cruce con Lorenzo

Su momento en la selección de Colombia también es particular, porque circularon varias versiones en las que indican que tuvo algún cruce con Néstor Lorenzo, el entrenador del equipo, y que eso habría empujado a Juanfer a alejrse de la selección. “Vamos a clasificarnos al Mundial y, si Dios lo permite, seguro voy a jugar. Nunca dije que no iba a jugar más en la selección ni que estaba enfadado con el técnico. Yo con el profe tengo buena relación”, aclaró.

Y continuó: “Es normal que a veces sientas una sensación particular cuando no entras. Pasó una situación particular en Barranquilla donde todo el mundo me pidió y ahí empezó el morbo de la noticia. Siento que pudo haber jugado pero mientras no esté en mis manos, no me hago drama”.

A pesar de haber negado que pensó en dar un paso al costado en la selección, Quintero dejó una frase en la que marcó que sí evaluó correrse por un tiempo del equipo: “Mi hija lloró, mi mamá lloró, todo el mundo lloró y ahí la piensas”.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero en la selección de Colombia (Photo by JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además, espantó las versiones que indican que mantiene una rivalidad con James Rodríguez, un tema recurrente cada vez que comparten una convocatoria a la selección de Colombia: “James es mi hermano desde niño. Tenemos cualidades parecidas, obviamente no somos iguales. Está el morbo siempre desde que han creado esa rivalidad entre James y Juanfer que nunca existió”. Y agregó: “Siempre me gusta jugar con él, jugamos desde niños: la vez que jugamos juntos terminó 3-0 para Colombia, en el Mundial de Rusia. Profe, pónganos alguna vez, ja”.