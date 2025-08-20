Las polémicas del partido de Racing frente a Peñarol: un gol anulado, un penal sin VAR y dos expulsados en el final

Racing se llevó un triunfo histórico por 3 a 1 en el Cilindro de Avellaneda ante Peñarol que lo ubica como el segundo equipo argentino en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de polémicas que fueron desde un gol anulado, un penal sin chequeo en el VAR, hasta expulsados sobre el final.

El partido, que estuvo a minutos de suspenderse por la intensa lluvia que caía sobre Buenos Aires, terminó siendo un agónico encuentro que se definió en el minuto 94 del tiempo agregado por el árbitro colombiano Wilmar Roldan.

Sin embargo, durante el trámite del partido tanto los Carboneros como la Academia buscaron adelantarse en el marcador, cada uno con sus armas. A los 7′ del primer tiempo, el equipo argentino consiguió la ventaja inicial con un tanto de Adrián “Maravilla” Martínez, que ponía el marcador global en empate por 1 a 1 tras la victoria que habían conseguido los uruguayos en el estadio Campeón del Siglo en el partido de ida.

Aun así, Peñarol volvió a ponerse en ventaja con un tanto de Nahuel Herrera a los 15′ del primer tiempo que parecía ser definitorio. Pero el empuje de Racing se manifestó en sucesivos remates y ocasiones de gol.

Uno de ellos llegó a los 30 minutos, cuando un córner ejecutado al borde del área chica fue aprovechado por Marcos Rojo para marcar el segundo tanto de la noche. Sin embargo, el VAR llamó a Roldán, que, tras comprobar que hubo falta previa del defensor, decidió anular el tanto.

Las polémicas, aunque puntuales, terminarían siendo decisivas en el resultado final. Prueba de ello fue el gol con el que Racing llegó al 2-1.

A los 80′ del segundo tiempo, en medio de un intenso ida y vuelta de ambos equipos, Maravilla Martínez se dejó caer en el área de Cortés y Roldán pitó penal para la Academia. A pesar del reclamo de los Manya, el colombiano no titubeó en su decisión de sostener la pena máxima y ni siquiera recurrió al VAR para chequearlo. El 9 de Racing ejecutó un penal inatajable y revivió a su equipo en la serie.

Sobre el final, a los 87′, en medio de la euforia racinguista que empujaba a su equipo a evitar la tanda de penales, Roldán decidió expulsar del banco de suplentes a Bruno Zuculini y a Marcos Rojo. El ex-River y el ex-Boca se fueron al vestuario entre insultos y protestas con la terna arbitral. Con estas expulsiones ninguno de los dos estará disponible para jugar el primer partido de cuartos de final.

En ese mismo momento, Gustavo Costas decidió sacar a Diego Arias y hacer ingresar al arquero suplente, Facundo Cambeses, previendo que los penales podían ser una realidad. Sin embargo, esto no fue necesario ya que, a los 94, Franco Pardo se desmarcó en el centro de un tiro libre y convirtió el gol que metió a Racing a cuartos de final, donde lo espera Vélez.