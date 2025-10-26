Real Madrid vs. Barcelona, en vivo: cómo ver online el partido por la Liga de España 2025-2026

Este domingo, desde las 12.15 (horario argentino), Real Madrid y Barcelona se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 10 de LaLiga de España 2025-2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de César Soto Grado, se disputa en el estadio Santiago Bernabéu y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Merengue, que viene de ganarle 1 a 0 a Getafe con un gol de Kylian Mbappé, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen español con 24 puntos, producto de ocho victorias y apenas una derrota. En el plantel está Franco Mastantuono, que afrontará su primer Clásico de España, aunque aún no está claro si será titular.

Franco Mastantuono cuenta con la confianza de Xabi Alonso y ya suma varios partidos en Real Madrid Angel Martinez - Getty Images Europe

El conjunto catalán, por su parte, está segundo con 22 unidades (siete triunfos, un empate y una caída) y afrontará este compromiso sin su DT Hansi Flick, quien deberá afrontar una fecha de suspensión. En la última jornada venció por 2 a 1 a Girona como local por los tantos de Pedri y Ronald Araújo (Axel Witsel empató transitoriamente para los gerundenses).

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de mayo de este año, por la fecha 35 de LaLiga 2024-2025. En aquella oportunidad, en un partidazo, Barcelona se quedó con la victoria por 4 a 3 con un doblete de Raphinha y sendas anotaciones de Eric García y Lamine Yamal (Kylian Mbappé convirtió un hat-trick para Real Madrid).

Real Madrid vs. Barcelona: cómo ver online

El clásico está programado para este domingo a las 12.15 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En la previa del clásico, Xabi Alonso, DT de Real Madrid, habló en conferencia de prensa y aseguró que es un partido especial, pero que no el resultado no modificará nada del día a día. “Soy consciente del partido que es, pero el día a día no nos va a cambiar. Es especial, pero no como para cambiarlo”, señaló.

El ex-Bayer Leverkusen dirá presente en el campo de juego. No así Flick, que está suspendido. Y no será el único ausente del conjunto catalán, ya que entre los convocados no figura Raphinha, quien se resintió de una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho. La enfermería azulgrana sigue llena y la baja del brasileño se suma a las de los arqueros Joan García y Marc-André ter Stegen, el defensor Andreas Christensen, los mediocampistas Gavi y Dani Olmo, y el delantero Robert Lewandowski.

Raphinha, uno de los habituales titulares de Barcelona, no disputará el Clásico de España JOSEP LAGO� - AFP�

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.02 contra los 3.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Barcelona. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.39.

