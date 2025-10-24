Real Madrid vs. Barcelona, por la Liga de España 2025-2026: día, horario, TV y cómo ver online

Real Madrid y Barcelona protagonizan este domingo una nueva edición de uno de los clásicos más importantes del mundo, en el marco de la fecha 10 de LaLiga de España. Será el primero de Franco Mastantuono desde su llegada a la Casa Blanca en agosto de este año, aunque aún no está claro si será titular. El partido está programado para las 12.15 (horario argentino) en el estadio Santiago Bernabéu, con televisación de ESPN y transmisión vía streaming por parte de Disney+, en su plan Premium. El minuto a minuto, en tanto, estará disponible en canchallena.com.

El Merengue, que viene de ganarle 1 a 0 a Getafe, se ubica en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen doméstico español con 24 puntos, producto de ocho victorias y apenas una derrota. El conjunto catalán, por su parte, está segundo con 22 unidades (siete triunfos, un empate y una caída) y afrontará este compromiso sin su DT Hansi Flick, quien deberá afrontar una fecha de suspensión. En la última jornada venció por 2 a 1 a Girona como local.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 11 de mayo de este año, por la fecha 35 de LaLiga 2024-2025. En aquella oportunidad, en un partidazo inolvidable, Barcelona se quedó con la victoria por 4 a 3 con un doblete de Raphinha y sendas anotaciones de Eric García y Lamine Yamal (Kylian Mbappé convirtió un hat-trick para Real Madrid).

Real Madrid vs. Barcelona: todo lo que hay que saber

Fecha 10 de LaLiga de España 2025-2026.

Día : Domingo 26 de octubre.

: Domingo 26 de octubre. Hora : 12.15 (horario argentino).

: 12.15 (horario argentino). Estadio : Santiago Bernabéu.

: Santiago Bernabéu. Árbitro: A confirmar.

Real Madrid vs. Barcelona: cómo ver online

El clásico está programado para este domingo a las 12.15 en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Real Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.02 contra los 3.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Barcelona. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 4.39.