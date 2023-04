Real Madrid vs. Chelsea, en vivo: el minuto a minuto del partido de la Champions League

escuchar

34′ PT Rodrygo, cerca del segundo

El brasileño entró en el área interrumpiendo un pase de Valverde para aproximarse al área chica, donde sacó un remate raso buscando el primer palo de Arrizabalaga, pero finalmente el español no tuvo problemas para quedarse con el remate.

30′ PT Chelsea recupera la pelota

Más ordenado después de la arremetida de los ataques de Real Madrid, el conjunto inglés juega con más paciencia buscando llegar al área rival, pero por el momento no lo consigue

25′ PT Nadie frena a Real Madrid

Lejos de conformarse con la ventaja, el conjunto local sigue buscando ejercer su dominio y aumentar el marcador. Quien volvió a estar muy cerca fue Vinicius, que atacó el carril derecho, dejó en el camino a Fofana y definió picándola por encima de Arrizabalaga, pero Thiago Silva llegó en el momento justo para rechazar.

Thiago Silva se estiró a más no poder para frenar el peligro en su propia área.



21′ PT ¡Gol de Benzema!

La brutalidad de Real Madrid dejó expuesto a Chelsea, que no supo cómo reaccionar ante la velocidad del ataque del local. Una pérdida de Fofana terminó en un pase cruzado a Carvajal, que envió un centro al área que conectó Vinícius. Arrizabalaga contuvo ese remate, pero el rebote le quedó a Benzema, que no falló para poner el 1-0.

16′ PT Avisó Valverde

Después de un despeje de cabeza de Koulibaly, el control de Fernández falló y la pelota le quedó a Valverde, que vio un espacio y sacó un remate lejano buscando el arco. Sin embargo, su tiro se fue muy desviado a la izquierda de Arrizabalaga.

12′ PT Primera aparición de Benzema

El francés y Vinícius pudieron ingresar en el área de Chelsea jugando una brillante pared en espacios reducidos, pero al momento de sacar el remate no le pudo dar fuerza, por lo que Arrizabalaga se quedó fácilmente con la pelota.

Se anima el Merengue... Gran combinación entre Vinicius y Benzema que terminó con la pelota en las manos de Kepa.



7′ PT Chilwell probó de tiro libre

Tras una dura falta de Camavinga sobre Sterling, el lateral fue el encargado de buscar el arco desde la derecha, pero su remate se fue muy elevado.

2′ PT Feroz contraataque de Chelsea

Cuando parecía que en los primeros minutos era Real Madrid el equipo que dominaba, una pérdida en tres cuartos hizo que entre Enzo Fernández y Kanté lancen a Joao Félix al contraataque, con solo Courtois por vencer. No obstante, su remate de zurda fue directo adonde estaba parado el arquero, que la despejó al córner.

0′ PT ¡Arranca el partido!

Mueve Benzema, pita el árbitro François Letexier y comienza un nuevo duelo entre dos equipos que se conocen muy bien en los últimos años de la Champions League.

16.00. Vuelven los jugadores

Real Madrid y Chelsea están de nuevo sobre el césped para llevar a cabo las últimas formalidades antes del inicio, incluyendo el himno de la Champions League y el sorteo. Lampard y su ex DT Carlo Ancelotti, que juntos consiguieron la Premier League y FA Cup con los Blues, compartieron un cálido saludo.

15.45. Fin de la entrada en calor

Ambos planteles enfilan el regreso a los vestuarios para ultimar los detalles antes de que comience el partido de ida de los cuartos de final del torneo.

15.30. Calentamiento en marcha

Los jugadores de Real Madrid y Chelsea ya están en el campo de juego del Santiago Bernabéu mientras realizan la entrada en calor previa al encuentro.

15.15. La confianza de Enzo

El ex River será titular en el encuentro más importante de la temporada de su equipo, pero en la conferencia de prensa del martes expresó que no es algo que le pese: “En el fútbol intento no tener presión, sólo disfrutar. Hay responsabilidad para asumir este importante partido. No hay que tener miedo, esperemos que sea un gran espectáculo”, aseguró el campeón del mundo, que luego profundizó: “Sabemos que Real Madrid es muy grande, tiene mucha historia y notables jugadores, pero confiamos en lo que vamos a hacer. Modric y Kroos son leyendas que lo han ganado todo y son una inspiración no sólo para mí, sino para todos”.

Enzo Fernández compartirá la mitad de la cancha con N'Golo Kanté por primera vez, lo que le daría mayor libertad en ataque JUSTIN TALLIS - AFP

15.00. Equipos confirmados

Después de conservar algunas de sus figuras para la caída ante Villarreal el fin de semana, Carlo Ancelotti para su equipo “de gala” para el partido de ida en el Santiago Bernabéu: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba y Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Toni Kroos y Luka Modric; Rodrygo, Karim Benzema y Vinícius Júnior.

Por su parte, Frank Lampard dispuso varias decisiones fuertes, como un cambio de esquema al 3-5-2 y la suplencia de Kai Havertz. Saldrá con Kepa Arrizabalaga; Wesley Fofana, Thiago Silva y Kalidou Koulibaly; Reece James, N’Golo Kanté, Enzo Fernández, Mateo Kovacic y Ben Chilwell; Raheem Sterling y Joao Félix.

14.45. A todo o nada contra el gigante

Bienvenidos al Liveblog de Real Madrid-Chelsea, por los cuartos de final de la Champions League. Los Blues están atravesando una temporada para el olvido, donde ocupan la 11° posición en la Premier League y están afuera de las copas nacionales, por lo que la máxima competencia europea es su bala de plata para enderezar su rumbo. Enfrente, no obstante, está el equipo más ganador de la historia del torneo, que va por la defensa del título que consiguió en el curso pasado. El partido arrancará a las 16, con televisación de ESPN.