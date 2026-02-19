Reprogramación de los partidos cancelados por el paro general: cuándo se juegan

Los cuatro encuentros previstos para este jueves se pospusieron para entre el viernes y domingo por la medida de fuerza impulsada por la CGT
El paro general que lleva adelante la CGT por 24 horas este jueves 19 de febrero afectó a la Liga Profesional y los cuatro partidos programados del Torneo Apertura 2026, correspondientes a la sexta fecha, fueron cancelados y reprogramados para los próximos días.
La imposibilidad de disputar los encuentros, más allá de que había equipos que se habían trasladado el miércoles a la ciudad donde debían presentarse, radica en que en la organización y desarrollo de un evento de fútbol participan trabajadores de varios gremios, los cuáles adhirieron a la medida de fuerza de índole nacional.
Dos de los cotejos se pasaron al viernes: Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba e Instituto de Córdoba vs. Atlético Tucumán. El primero, para el que el Pirata llegó a Florencio Varela con mucha anticipación, será a las 17.15 y el segundo, a las 20. En el caso del Decano, previendo la situación, arribó a la Docta el miércoles y se quedará hasta el 25 de febrero para disputar, también, su cotejo vs. Belgrano de la séptima jornada.
Hubo dos clubes de los denominados ‘grandes’ a los que también afectó el paro general. Independiente, aunque tenía organizado su vuelo a Mendoza para jugar vs. Independiente Rivadavia, se presentará el sábado a las 17. San Lorenzo, por su parte, fue el más perjudicado por la situación porque su cotejo con Estudiantes de Río Cuarto pasó del jueves al domingo 22 a las 17. Dos días después tendrá que recibir a la Gloria por la séptima jornada.
Partidos reprogramados del Torneo Apertura
Viernes 20 de febrero
17.15 Defensa y Justicia vs. Belgrano -TNT Sports-
- Árbitro: Nicolás Lamolina.
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.
- Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.
- Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.
- VAR: Joaquín Gil.
- AVAR: Pablo Dóvalo.
20: Instituto vs. Atlético Tucumán -ESPN Premium-
- Árbitro: Fernando Espinoza.
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.
- Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.
- Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.
- VAR: José Carreras.
- AVAR: Matías Bianchi.
Sábado 21 de febrero
17: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Independiente -ESPN Premium-
- Árbitro: Yael Falcón Pérez.
- Árbitro asistente 1: Iván Núñez.
- Árbitro asistente 2: José Castelli.
- Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.
- VAR: Pablo Echavarría.
- AVAR: Carlos Córdoba.
Domingo 22 de febrero
17: San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) -TNT Sports-
- Árbitro: Sebastián Martínez.
- Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.
- Árbitro asistente 2: Marcelo Errante.
- Cuarto árbitro: Damían Rubino.
- VAR: Diego Ceballos.
- AVAR: Mariano Ascenzi.
El resto de los partidos de la sexta fecha -11-, no se modificaron. Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.
El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.
Cronograma de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026
Viernes 20 de febrero
- 17.15: Defensa y Justicia vs. Belgrano -ESPN Premium-
- 17.45: Estudiantes vs. Sarmiento -ESPN Premium-
- 20: Boca vs. Racing -TNT Sports-
- 20: Instituto vs. Atlético Tucumán -TNT Sports-
- 22.15: Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia de La Plata -TNT Sports-
- 22.15: Rosario Central vs. Talleres -ESPN Premium-
Sábado 21 de febrero
- 17: Platense vs. Barracas Central -ESPN Premium-
- 17: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Independiente -ESPN Premium-
- 19.15: Banfield vs. Newell’s -TNT Sports-
- 19.15: Deportivo Riestra vs. Huracán -TNT Sports-
- 21.30: Central Córdoba vs. Tigre -ESPN Premium-
Domingo 22 de febrero
- 17: San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto -TNT Sports-
- 18.30: Vélez vs. River -ESPN Premium-
- 21: Unión vs. Aldosivi -TNT Sports-
A confirmar
- Argentinos Juniors vs. Lanús -TNT Sports-
