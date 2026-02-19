Reprogramación de los partidos cancelados por el paro general: cuándo se juegan

El paro general que lleva adelante la CGT por 24 horas este jueves 19 de febrero afectó a la Liga Profesional y los cuatro partidos programados del Torneo Apertura 2026, correspondientes a la sexta fecha, fueron cancelados y reprogramados para los próximos días.

La imposibilidad de disputar los encuentros, más allá de que había equipos que se habían trasladado el miércoles a la ciudad donde debían presentarse, radica en que en la organización y desarrollo de un evento de fútbol participan trabajadores de varios gremios, los cuáles adhirieron a la medida de fuerza de índole nacional.

Dos de los cotejos se pasaron al viernes: Defensa y Justicia vs. Belgrano de Córdoba e Instituto de Córdoba vs. Atlético Tucumán. El primero, para el que el Pirata llegó a Florencio Varela con mucha anticipación, será a las 17.15 y el segundo, a las 20. En el caso del Decano, previendo la situación, arribó a la Docta el miércoles y se quedará hasta el 25 de febrero para disputar, también, su cotejo vs. Belgrano de la séptima jornada.

Hubo dos clubes de los denominados ‘grandes’ a los que también afectó el paro general. Independiente, aunque tenía organizado su vuelo a Mendoza para jugar vs. Independiente Rivadavia, se presentará el sábado a las 17. San Lorenzo, por su parte, fue el más perjudicado por la situación porque su cotejo con Estudiantes de Río Cuarto pasó del jueves al domingo 22 a las 17. Dos días después tendrá que recibir a la Gloria por la séptima jornada.

✈️🩵🤍 Rumbo a Córdoba



Esta es la nómina de 26 jugadores que viajaron para afrontar una doble jornada por el Torneo de la Liga Profesional de AFA, correspondiente a las fechas 6 y 7 del certamen.



📍 Córdoba

⚽ Fecha 6: Viernes vs Instituto

⚽ Fecha 7: Martes vs Belgrano



El… pic.twitter.com/THkFmLGFjD — Atlético Tucumán (@ATOficial) February 18, 2026

Partidos reprogramados del Torneo Apertura

Viernes 20 de febrero

17.15 Defensa y Justicia vs. Belgrano -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Federico Lapalma.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Joaquín Gil.

AVAR: Pablo Dóvalo.

20: Instituto vs. Atlético Tucumán -ESPN Premium-

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza.

Cuarto árbitro: Maximiliano Manduca.

VAR: José Carreras.

AVAR: Matías Bianchi.

Sábado 21 de febrero

17: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Independiente -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Iván Núñez.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal.

VAR: Pablo Echavarría.

AVAR: Carlos Córdoba.

Domingo 22 de febrero

17: San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martínez.

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa.

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante.

Cuarto árbitro: Damían Rubino.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Mariano Ascenzi.

El resto de los partidos de la sexta fecha -11-, no se modificaron. Del Torneo Apertura 2026 participan 30 clubes. Para la primera etapa los equipos se dividieron en dos grupos de 15 integrantes cada uno y cada equipo disputa 16 partidos, 14 frente a los oponentes de la misma zona más un clásico y un interzonal. Los ocho mejores de cada tabla de posiciones accederán a los playoffs, que comenzarán en octavos de final.

El campeón accederá al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, se clasificará a la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura y los tres mejores de la Tabla Anual.

Cronograma de la fecha 6 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

17.15: Defensa y Justicia vs. Belgrano -ESPN Premium-

17.45: Estudiantes vs. Sarmiento -ESPN Premium-

20: Boca vs. Racing -TNT Sports-

20: Instituto vs. Atlético Tucumán -TNT Sports-

22.15: Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia de La Plata -TNT Sports-

22.15: Rosario Central vs. Talleres -ESPN Premium-

Sábado 21 de febrero

17: Platense vs. Barracas Central -ESPN Premium-

17: Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Independiente -ESPN Premium-

19.15: Banfield vs. Newell’s -TNT Sports-

19.15: Deportivo Riestra vs. Huracán -TNT Sports-

21.30: Central Córdoba vs. Tigre -ESPN Premium-

Domingo 22 de febrero

17: San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto -TNT Sports-

18.30: Vélez vs. River -ESPN Premium-

21: Unión vs. Aldosivi -TNT Sports-

A confirmar