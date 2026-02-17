Boca vs. Racing: cuándo se juega el partido del Torneo Apertura 2026 y las posibles formaciones

La fecha 6 del Torneo Apertura 2026, la única interzonal de todo el certamen, tendrá varios partidos atractivos. Uno de los más importantes será el que pondrá cara a cara a Boca y Racing, que se enfrentarán el viernes 20 de febrero a las 20 (horario argentino) en la Bombonera, con transmisión televisiva de TNT Sports. Además, el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real se podrá seguir en canchallena.com.

El xeneize, que viene de empatar 0 a 0 con Platense como local, no logra levantar cabeza y se mantiene en el séptimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo A con siete puntos. La Academia, por su parte, parece haberse recuperado después de un comienzo para el olvido con tres derrotas consecutivas. Acumula dos triunfos seguidos (2 a 1 vs. Argentinos Juniors y 2 a 0 vs. Banfield) y está noveno en la clasificación general de la zona B con seis unidades.

Boca empató con Platense y sigue sin mostrar una buena imagen en lo que va del 2026 Gonzalo Colini

De cara a este compromiso, Boca no podrá contar con dos jugadores clave: Exequiel Zeballos y Leandro Paredes. El ‘Changuito’ padece una lesión grado 2 en el bíceps femoral izquierdo que se le generó en un entrenamiento el 4 de febrero, por lo que aún le quedan algunas semanas de recuperación. El campeón del mundo con la selección argentina en Qatar 2022, por su parte, tiene un esguince en el tobillo derecho y se perderá tanto el partido de esta fecha como los dos de la próxima semana: vs. Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina (martes a las 21.15) y vs. Gimnasia de Mendoza (domingo en horario a confirmar).

Milton Delgado aparece como el reemplazante natural en la posición central del mediocampo. El juvenil ingresó en lugar de Paredes ante Platense y es del gusto del cuerpo técnico a pesar de que perdió rodaje en los últimos encuentros. Otra alternativa es Tomás Belmonte, aunque la decisión final dependerá de lo que observe el DT Claudio Úbeda en los entrenamientos previos al clásico. Por Zeballos podría seguir jugando Lucas Janson o directamente planificar un cambio de esquema.

A pesar de su flojo partido frente a Platense, Lucas Janson podría seguir siendo titular Gonzalo Colini

En contrapartida, Racing recuperó a tres jugadores: Nazareno Colombo, Agustín García Basso e Ignacio Rodríguez. El ex-Estudiantes de La Plata superó un traumatismo en la cresta ilíaca, el defensor zurdo volverá a estar disponible tras superar algunos inconvenientes personales, y el futbolista surgido en Banfield se recuperó de un esguince de tobillo. Por este motivo, la única baja confirmada es la de Elías Torres, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en octubre del año pasado.

Nazareno Colombo se recuperó de una molestia y podría sumar minutos ante Boca X @RacingClub

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.29 contra los 3.58 que se repagan por un hipotético triunfo de Racing. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.04.