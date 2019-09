Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de septiembre de 2019 • 17:39

"No sé si es cara de enojado o cara de posesionado o absorbido por el partido. Me sorprende que no juegue", deslizó Rodolfo D'Onofrio, presidente de River. "Cara de pocos amigos", se escuchó en los pasillos del Monumental. Carlos Tevez ingresó al estadio de River con gesto adusto y la reacción generó infinidad de conjeturas. La principal: que no le habría gustado que Gustavo Alfaro no lo incluya entre los titulares para disputar el superclásico.

El entrenador xeneize habría optado por la dupla Soldano-Hurtado como delanteros, y por eso dejar como suplente a Tevez, Este movimiento de jugadores, pese al buen rendimiento que está mostrando el delantero, molestó al jugador quien optó por mostrar su disconformidad con su actitud al momento de la llegada al Monumental.