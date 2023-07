River campeón: Martín Demichelis, un “DT alemán” que tuvo la valentía de asumir después de Gallardo y dejar su propia huella

escuchar

–No te vas a meter en ese q…

–Si me llaman, mañana sale el avión. Bastian viene conmigo. Decime si venís o no venís.

La conversación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson duró unos minutos. Cuando se confirmó la salida de Marcelo Gallardo en octubre del año pasado y el ex defensor central apareció rápidamente en escena para ser el sucesor, su cabeza siempre lo tuvo claro: no podía decirle que no a River. Se preparó durante cuatro años en las formativas de Bayern en Múnich para afrontar su primera experiencia en el fútbol profesional y apostó muy fuertemente al asumir un enorme desafío: ser el encargado de que la transición después del ciclo más exitoso de la historia del club no fuera tan cruda. Eligió cambiar su calma y su cómoda vida en Alemania por el frenesí de la Argentina. El corazón por sobre la razón.

“Mi familia habla varios idiomas, pero en casa se habla uno solo: el idioma riverplatense”, dijo Demichelis al asumir como entrenador de River el 16 de noviembre de 2022. Tanto él, como su mujer y sus hijos Bastian –juega en la novena del club–, Lola y Emma tienen la banda roja cruzada. Ese sentimiento, potenciado por el deseo profesional, terminó siendo una arista clave en la decisión del DT: dar un giro de 180 grados radical para toda su familia, a punto tal que los hijos todavía continúan en proceso de adaptación tras una extendida mudanza en los primeros meses del año.

Demichelis, un DT que tuvo valentía para asumir en River después de Marcelo Gallardo y para animarse a imponer un estilo futbolístico. Prensa River

Viviendo desde fines de 2022 en un barrio de Nordelta, Demichelis se expone muy poco públicamente e intenta preservar al máximo su intimidad en sus primeros meses en el país. Se levanta todos los días a las 5.30 para evitar el tránsito más pesado en los 68 kilómetros hasta River Camp, el predio de Ezeiza, a donde llega antes de las 7. Allí se queda después de los entrenamientos trabajando con el resto del cuerpo técnico hasta entrada la tarde-noche, cuando vuelve a su casa para estar con sus seres queridos. “No tengo redes sociales. Prendo la televisión o la computadora sólo para ver partidos. Cuando vuelvo del predio paso tiempo en familia. Siento el apoyo y el respeto del hincha. No ando buscando qué se dice”, reveló Micho en abril.

Tras una extensa pretemporada entre diciembre y enero con tramos en San Luis, Ezeiza y Miami en la que River terminó invicto en los amistosos, el debut oficial tuvo lugar el 28 de enero con un 2-0 sobre Central Córdoba en Santiago del Estero. Ese día aparecieron las primeras pinceladas de un promisorio semestre que terminó no sólo con el título de campeón de Liga, sino también con la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores, el pase a la final contra Boca por el Trofeo de Campeones 2020 y el boleto a los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. El primer tramo del año se vio empañado solamente por el sufrimiento hasta la última jornada en el grupo D del torneo subcontinental y la dolorosa caída por 5-1 ante Fluminense en Brasil. Pero el equipo mostró rápidamente signos de revitalización individuales y colectivos, respetando su ADN.

Germán Lux y Javier Pinola, ayudantes que acompañan cada día a Demichelis en la construcción del River post Gallardo. LA NACION/Mauro Alfieri

Más allá de que siempre esquivó las estadísticas, Demichelis acumuló sorpresivos números históricos en sus primeros pasos: récord de 18 triunfos en 25 fechas de la Liga; 38 partidos consecutivos anotando goles, la cuarta marca mayor del club; 13 triunfos seguidos en el Monumental –igualando una serie conseguida bajo el mando de Ramón Díaz en 1999 y a un éxito de la plusmarca establecida entre Díaz y Gallardo en la temporada 2013/2014–, y el segundo de los mejores inicios de la historia del club en 29 encuentros (21 victorias, tres empates y cinco caídas con 56 tantos propios, 26 ajenos y efectividad de 76%, detrás de un registro fijado con José María Minella en 1947).

Acompañado en cada jornada de labor por sus amigos Germán Lux y Javier Pinola como ayudantes; Flavio Pérez, Diego Riberi y Diego Mirabella en la preparación física, y Alejandro Saccone con los arqueros, Demichelis bajó desde el primer día una exigente línea de trabajo para potenciar a un equipo que llegaba golpeado tras un 2022 vacío de trofeos: respetar la idea futbolística del club con voracidad ofensiva, exigencia al máximo en cada práctica para tener una preparación física a la altura de las necesidades, recta alimentación, prolijo descanso, exhaustivo análisis a los rivales y foco en las divisiones inferiores. Todo lo que aprendió durante sus 20 años en el fútbol europeo.

Demichelis dio vuelta su vida por el club de sus amores. LA NACION/Rodrigo Néspolo

En sus primeros dos años de carrera, el cordobés de Justiniano Posse entrenó a la división sub 19 de Bayern, y en los últimos dos en Alemania fue el director técnico del segundo equipo profesional. Hizo la licencia UEFA B y UEFA A en España durante dos años, realizó la licencia UEFA PRO en Italia y la licencia Conmebol Pro de manera remota. Puertas adentro, repite que los cuatro años de experiencia en Alemania fueron el trampolín necesario para poder tomar las riendas de un gigante, como River. Detallista, analítico, versátil, cercano y pulcro hasta para declarar, Demichelis dio vuelta su vida por el club de sus amores. Y aunque el calendario le exige ahora enfocarse en los octavos de final de la Libertadores, que afrontará contra Inter, de Brasil, a comienzos de agosto, ya grita campeón.