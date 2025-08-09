Tabla Anual, en vivo: así están las clasificaciones a las copas Libertadores y Sudamericana 2026

De los 28 equipos que integran la Primera División del fútbol argentino, solo uno tiene su lugar asegurado para un certamen continental en 2026: Platense. El Calamar se clasificó a la Copa Libertadores, de la que participará por primera vez en la historia, tras ganar el Apertura. Quedan vacantes cinco cupos para dicho torneo (tres por Tabla Anual y los restantes para los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura) y otros seis para la Sudamericana. El detalle de la Tabla Anual, que justamente define los clasificados, está disponible en canchallena.com.

Actualmente Rosario Central (40 puntos), River (38) y Argentinos Juniors (35) estarían accediendo al campeonato más importante de Sudamérica a nivel de clubes. Por otro lado, Boca y San Lorenzo (35), Huracán (33), Barracas Central (32), y Racing y Tigre (31), por ahora se estarían metiendo en la Sudamericana. Tanto la Academia como el Matador tienen la misma cantidad de unidades que Independiente Rivadavia, que está décimo por diferencia de gol.

El Canalla de Ángel Di María lidera la Tabla Anual del fútbol argentino y sueña con la Libertadores Prensa Rosario Central

Una cuestión a tener en cuenta es que los clubes que acceden a los certámenes internacionales como ganadores de algún torneo (Apertura, Clausura o Copa Argentina), liberan su lugar en la Tabla Anual siempre que terminen la temporada en puestos de acceso a los eventos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Sería el caso del Calamar, pero de momento está 14°, lejos de los puestos de privilegio.

Lo mismo ocurrirá si River, Racing, Vélez o Estudiantes se consagran en la Copa Libertadores 2025 -en la que ya están en octavos de final- y, a nivel doméstico, quedan entre los tres mejores de la temporada. Caso idéntico puede darse si Independiente, Godoy Cruz, Huracán, Lanús o Central Córdoba conquistan la Sudamericana 2025 -también están entre los 16 mejores- y acceden por ese logro a la próxima Libertadores, siempre que acaben primero, segundo o tercero en la general del año del fútbol argentino.

La Tabla Anual del fútbol argentino, tras la tercera fecha del Clausura Canchallena

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025 (a definir).

Tabla Anual 1: Rosario Central (a definir).

Tabla Anual 2: River (a definir).

Tabla Anual 3: Argentinos Juniors (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)

Tabla Anual 1: Boca (a definir).

Tabla Anual 2: San Lorenzo (a definir).

Tabla Anual 3: Huracán (a definir).

Tabla Anual 4: Barracas Central (a definir).

Tabla Anual 5: Racing (a definir).

Tabla Anual 6: Tigre (a definir).

Cronograma y resultados de la fecha 4

Jueves 7 de agosto

Godoy Cruz 1-2 Gimnasia de La Plata.

San Lorenzo 1-0 Vélez Sarsfield.

Estudiantes 2-1 Independiente Rivadavia.

Viernes 8 de agosto

Tigre 0-1 Huracán.

Newell’s 1-1 Central Córdoba.

Lanús 1-0 Talleres de Córdoba.

Sábado 9 de agosto

14.30: San Martín (SJ) vs. Sarmiento.

16.30: Boca vs. Racing.

18.30: Independiente vs. River.

20.45: Belgrano vs. Banfield.

Domingo 10 de agosto

15: Barracas Central vs. Aldosivi.

17: Instituto de Córdoba vs. Platense.

20: Argentinos Juniors vs. Unión.

Lunes 11 de agosto

19: Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra.



