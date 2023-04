River: Enzo Francescoli elogió a Martín Demichelis y consideró la posibilidad de sumar a Nicolás Otamendi y Alexis Sánchez en el próximo mercado de pases

escuchar

Pocos en River se imaginaban un presente tan positivo. El nombre de Martín Demichelis ciertamente generaba expectativa, pero la sombra de Marcelo Gallardo, el DT más exitoso de la historia del club, amenazaba con ser demasiado grande para augurar el éxito inmediato de su sucesor. Pero después de todo, esas mismas preguntas se hicieron cuando el Muñeco sucedió a Ramón Díaz en 2014. Y los augurios de Micho son más que positivos: puntero en la Liga Profesional con siete triunfos consecutivos sin recibir goles y un arranque que reencarriló en la Copa Libertadores con un enfático 4-2 sobre Sporting Cristal.

La decisión parece haber reivindicado una vez más el trabajo del mánager del club, Enzo Francescoli, que destacó lo hecho por el equipo en el reciente triunfo ante el conjunto peruano: “En estos partidos de copa, el compromiso que tiene un club como River es de ganarlos. Ya habíamos tenido el primer traspié en la altura. Fue un primer tiempo con mucha adrenalina, con mucho ida y vuelta. Con aciertos nuestros, dos aciertos de ellos, y terminamos empatados y con dos penales. El técnico gestionó bien el segundo tiempo, salió redondo y terminamos ganando claramente”, analizó sobre aquel encuentro en diálogo con TNT Sports y luego añadió sobre el ciclo en general: “Creo que el equipo está funcionando bien, más rápido de lo que creía. Pero hay que trabajar con cautela, el campeonato es largo. Vamos a tener una seguidilla de partidos muy duros, eso no es fácil de gestionar para ningún plantel. Hay que estar con la medida justa. Feliz porque creo que el club pudo lograr mantener una idea que viene hace tiempo gestionando, pero hay que ser cautos. El fútbol te puede sorprender en cualquier momento”.

Francescoli elogió el trabajo de Martín Demichelis como DT de River Fotobaires

Además, el histórico exfutbolista del club contó qué fue lo que lo convenció para contratar al actual entrenador, cuya única experiencia previa había sido con la reserva de Bayern Munich: “Su manera de ser, la personalidad que tenía, sus decisiones... Después que Marcelo nos comunicó su decisión me puse bastante en contacto con él, me mostró sus trabajos cosas de Bayern. He averiguado con gente amiga, y si él estaba ahí, Bayern lo estaba preparando para tenerlo como técnico, no estaba en las inferiores porque no sabían dónde ponerlo”.

Y siguió: “Tuvimos la suerte de llegar en el momento justo y que él tuviera también tener las ganas de venir, convencer a su familia. Y en ese lugar estaba todo el camino allanado”, contó Francescoli, que además valoró: “Sentí que era un tipo con cosas claras, pero ya no hablo tanto de lo futbolístico sino de lo personal, la toma de decisiones. Eso me llevó a elegirlo y lo dije cuando lo presentamos, me pareció un tipo muy preparado y conocedor del mundo nuestro”.

Enzo Francescoli elogió a Martín Demichelis y consideró las posibilidades de sumar a Nicolás Otamendi y Alexis Sánchez en el próximo mercado de pases LA NACION/Mauro Alfieri

Otro tema caliente en la agenda fue el de las noticias que llegaron desde Francia sobre un supuesto acuerdo cerrado para reincorporar a Alexis Sánchez al equipo donde ya había sido campeón del Clausura 2008 una vez que termine su contrato, pero el mánager se encargó de desmentir tanto esas informaciones como las de la posible llegada de Nicolás Otamendi y la renovación de Matías Suárez: “No depende de nosotros, no sé por qué los medios franceses dan eso, como ayer también escuché que no íbamos a renovar el contrato de Matías Suárez”, determinó.

“Estas cosas pasan en el fútbol y lamentablemente no va a ser ni la primera ni la última vez que desmiento las dos cosas. Sobre Sánchez, en ningún momento hemos tenido un acuerdo ni nada. Y Matías, él sabe y lo hablo con él, el cariño que tenemos nosotros, que tiene la gente por él. En ese sentido estamos muy tranquilos, haremos día a día como lo hemos hecho con otros jugadores”.

El 16-09-2007 Alexis Sanchez festejó el segundo gol de River a Lanus por la 8ª fecha del Torneo Apertura

Expandiéndose sobre las chances de sumar jugadores provenientes del exterior al plantel, Francescoli enfatizó la importancia de que los futbolistas deban tomar una decisión que les signifique un sacrificio en lo económico: “Todos los que han vuelto desde afuera han tenido que hacer un esfuerzo, porque Argentina entró en esta crisis que todo el país conoce, y hay una zona en la cual no nos permite competir con reglas bastante equilibradas para el resto del fútbol del mundo, ni hablar con Europa. Cuando un jugador toma decisiones la familia lo debe apoyar, porque es muy difícil tomar una decisión con el corazón de hincha y con las ganas de jugar si la familia no quiere o duda... hay muchas cosas en el camino”. Aún así, se permitió ser optimista: “Ojalá se pueda dar, tenemos las puertas abiertas. Al jugador que ha estado en este club, si vuelve, se le hace todo más fácil para su adaptación. Pero no depende solo del club”.

Por último, al uruguayo se le consultó sobre el siguiente paso de Gallardo en su carrera como director técnico, a lo que opinó que le espera un desafío más que importante: “Seguramente siga en un grande de Europa, tiene todo para hacerlo, es cuestión de tiempo. Cuando él reponga sus energías y tenga ganas lo va a hacer y le va a ir bien. Después de haberlo conocido como jugador, lo he conocido como técnico, lo conozco desde hace muchos años como tipo”, concluyó.

