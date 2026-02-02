River muestra un rumbo, firme atrás, pero es puro fogueo ofensivo si no se enciende la zurda de Quintero

Hace más de cinco años que River no gana en el Gigante de Arroyito y en la visita de este domingo no pudo alargar la dinámica triunfal que traía de las dos primeras fechas del Torneo Apertura. Es cierto que Rosario Central representaba una exigencia mayor a la que le opusieron Barracas y Gimnasia La Plata. El 0-0 no significó un retroceso futbolístico en el equipo de Marcelo Gallardo, que transmite una imagen más seria y confiable a la que dejó en su decepcionante cierre de 2025.

Hay un River en marcha que necesita ajustes, continuidad y la confianza que se desprende de los resultados positivos. Dentro del margen de crecimiento que tiene, al menos ahora muestra un rumbo. Bastante firme atrás -no recibió goles en las tres fechas y Beltrán muestra una madurez y seguridad sorprendentes-, ofensivamente le falta pegada y profundidad. No es un equipo de mano pesada. En las dos primeras jornadas se las arregló con Juanfer Quintero (una asistencia y dos goles de los tres que suma el equipo), pero se espera más de Driussi, Colidio y Salas, quienes por ahora solo aportaron chispazos.

Suspendido Viña, el único cambio en River no fue la reaparición de Acuña, que estuvo en el banco tras la recuperación de una lesión, sino la inclusión de Paulo Díaz, que no jugaba desde el 9 de noviembre, cuando fue uno de los señalados en la derrota por 2-0 ante Boca en la Bombonera. Puesto en el mercado de pases como prescindible, no hubo ofertas por el chileno, que hace un par de años tenía el contrato más alto del plantel. Con la entrada de Díaz, Rivero se corrió al lateral izquierdo. Central debió cubrir una baja importante por su explosividad ofensiva, la del colombiano Campaz, sustituido por un Copetti de características más tumultuosas.

La carga ambiental que bajaba de las tribunas se instaló en el campo. Fueron dos equipos desplegándose en medio de la tensión por ocupar espacios y llegar primero a la pelota. No había respiro y faltaba claridad, lectura del juego, ese manual que bien conoce Di María, artífice de las dos llegadas en los primeros 20 minutos, cuando Central insinuaba ser más peligroso, aun sin tanto control de la pelota. Fideo, siempre criterioso en el manejo de los tiempos y para interpretar los desmarques de sus compañeros, tejió las dos jugadas que pusieron a Giménez y Véliz en situación de gol. El volante le entró mordida a la pelota y el cabezazo del centrodelantero fue atajado por Beltrán.

Por momentos, el juego se trabó mucho en el medio. En River retrocedían Colidio y Driussi para sumarse a la elaboración, mientras que por la izquierda quedaba limitado porque Rivero no tiene condiciones para llegar al fondo como un lateral. Di María se encargaba de tapar a Moreno, encargado del pase de salida en los dos encuentros anteriores. Central se fue aplicando cada vez más a la lucha y menos a la generación de juego, déficit que se acentuaba cuando Di María no entraba en acción.

River fue tomando las riendas del desarrollo, aumentó las combinaciones por adentro y la zurda de Quintero empezó a despertarse, con todo el riesgo que eso implica para el rival. Al equipo de Gallardo le faltaba llegar con peligro al área, lo cual lo compensó con remates de media distancia. Uno de Colidio, de sobrepique, complicó el desvío de Ledesma. También probó Rivero (desviado) y Quintero despachó uno con su sello, potente y bien direccionado, que obligó a un despeje de Ledesma al córner.

El VAR intervino para señalar off-side de Driussi, que había definido en la boca del arco tras un tumulto de jugadores en el área chica, donde había caído el córner de Quintero. Progresivamente, Central se vio achicando hacia atrás y posicionado para el contraataque. Tuvo una corrida con Véliz, encerrado entre Paulo Díaz y Rivero cuando entraba al área; todo Central le pidió penal a Tello.

River dio una mejor imagen que Central en el primer tiempo, sobre todo a partir de los 20 minutos, cuando se sintió más seguro en la circulación de la pelota y tuvo movilidad para quitarle referencias de marca al rival.

Volvieron del descanso con un cambio por lado. Duarte, que entró para ser extremo derecho, reemplazó al inoperante Copetti, y Salas sustituyó a Driussi, que sintió una molestia física. River mantuvo la iniciativa, pero Central se mostró más incisivo en las réplicas, sobre todo por la derecha, con Duarte, que le dio mucho trabajo a Rivero. Beltrán se tiró para manotear un centro cruzado bajo que llevaba mucho peligro.

River no abandonó la búsqueda ofensiva, siempre con la idea del juego asociado. Salas, al conectar de primera un centro, y Vera, con un zurdazo defectuoso, fueron las aproximaciones de un River al que el partido se le hizo cuesta arriba, porque Central creció en empuje y a Di María se le volvía a encender la lamparita. Rivero le cometió un foul a Fideo que bien le podría haber costado la segunda amonestación. Enseguida fue reemplazado por Acuña, en una ventana de cambios en la que también entraron Galoppo y Lencina. River necesitaba aire y volver a hacerse de la pelota para quitarle revoluciones al Canalla.

La amenaza de Di María no se disipaba para River. Salas intentó frenarlo en la entrada al área al sujetarlo levemente de la cintura; Fideo cayó, como lo hace habitualmente apenas siente el más mínimo contacto del rival, sin que Tello considerara que hubo penal.

Llegada la media hora del segundo tiempo, el resultado seguía abierto, sin una tendencia definida, mientras el desgaste pasaba factura. El final los encontró exhaustos, dejaron todo sin dar con el gol.