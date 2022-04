River: Paulo Díaz y José Paradela dieron positivos de Covid y Marcelo Gallardo deberá buscar variantes

El comienzo de la semana del estreno en la Copa Libertadores se hizo cuesta arriba para River. Luego del triunfo por la Copa de la Liga ante Defensa y Justicia y en la previa del debut ante Alianza Lima, en Perú, Marcelo Gallardo recibió una noticia que lo obligará a no contar con dos futbolistas: el defensor Paulo Díaz y el volante José Paradela dieron positivo en los exámenes de Coronavirus.

En un comunicado publicado a través de sus redes sociales oficiales, el club de Núñez expresó: “Tras los hisopados realizados esta mañana, los jugadores Paulo Díaz y José Paradela han dado positivo de Covid-19. El resto de los testeos realizados a los integrantes del plantel, cuerpo técnico y colaboradores resultaron negativos”, informa el parte médico del club.

El equipo de Marcelo Gallardo jugará por la Copa Libertadores frente a Alianza Lima el próximo miércoles desde las 21 horas en la capital peruana. Además, comparte el grupo F con Colo-Colo de Chile y Fortaleza de Brasil.

ℹ️ [Parte médico] Tras los hisopados realizados esta mañana, los jugadores Paulo Díaz y José Paradela han dado positivo de Covid-19. El resto de los testeos realizados a los integrantes del plantel, cuerpo técnico y colaboradores resultaron negativos. pic.twitter.com/0NbT9qmuW6 — River Plate (@RiverPlate) April 4, 2022

Ambos jugadores se perderán el viaje a Lima para la presentación de River en la Copa el próximo miércoles y seguramente también estarán ausentes para el duelo de la fecha 9 de la Copa de la Liga del próximo domingo frente a Argentinos Juniors en el Monumental.

Las alternativas que podría manejar Gallardo en el caso del defensor, sería la inclusión de Jonatan Maidana, que puede aportar experiencia para un partido importante ya que significa el debut en una de las competencias que más ilusionan a los hinchas de River. Otra opción es darle una nueva oportunidad a Leandro González Pirez, que había sido el reemplazo más empleado cuando se lesionó David Martínez.

Paulo Díaz se perderá el estreno en Lima por la Copa Libertadores Marcelo Endelli - Getty Images South America

Otra opción es correr a Robert Rojas hacia el centro de la zaga y que Herrera ingrese como lateral derecho, pero eso recién comenzará a revelarse en el entrenamiento del martes. En el caso de Paradela, no estaba teniendo muchos minutos en el equipo titular, por lo que solamente podrá buscar una alternativa para que lo reemplace en el banco de suplentes.

En todo caso, ya Gallardo evaluaba la rotación del equipo titular para el viaje a Perú. Por lo pronto, Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, que el sábado pasado habían terminado con molestias físicas contra Defensa y Justicia, trabajaron a la par del resto del grupo e ingresaron en la convocatoria. En cuanto a Esequiel Barco y Braian Romero, que habían quedaron fuera del banco de suplentes, se entrenaron con normalidad: el primero ingresó dentro de la nómina, pero no sucedió lo mismo con el ex delantero de Defensa y Justicia. El DT sí decidió incorporar al joven delantero colombiano Flabian Londoño.

📋 Los convocados para el debut en la @Libertadores frente a Alianza Lima en Perú 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/KdYYsu2uWv — River Plate (@RiverPlate) April 4, 2022

Además, hay jugadores como David Martínez, que viene de una lesión, y otros como Santiago Simón, Enzo Fernández y Julián Álvarez, que jugaron más del 80 por ciento de los minutos del equipo en lo que va del semestre. Por eso, el DT podría observar cómo evolucionan los jugadores tras el desgaste del sábado, ya que se vienen ocho partidos más hasta el 30 de abril. Gallardo debe decidir si este partido ante Alianza Lima es ideal para rotar a los titulares, o presenta una formación mixta, de acuerdo con el estado físico de sus dirigidos. Algunos de los alternativos con chances de entrar son Bruno Zuculini, Agustín Palavecino, Andrés Herrera, Leandro González Pirez, Matías Suárez y Tomás Pochettino, que mostraron buenos rendimientos.

Al respecto, después del 2-1 sobre Defensa, Gallardo expresó: “Sabíamos de antemano que íbamos a tener estos dos meses cargados de partidos. Vamos a empezar a jugar seguido y es lo que más nos gusta, va a ser de muchísimo esfuerzo, somos muchos los equipos en la Copa Libertadores y Sudamericana. No será una experiencia nueva para nosotros. Nos tocó un grupo difícil, son partidos que hay que jugar con los rivales y los viajes y estamos contentos. Vamos a dar pelea con todos”,

En la lista de buena fe que armó Gallardo para la Copa Libertadores, uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Cristian Ferreira, el ex futbolista de Colón que fue anotado con la camiseta 27. Ferreira no es tenido en cuenta e incluso jugó el superclásico en Reserva ante Boca que salió 0-0 hace unos días. El entrenador le había sugerido al volante ofensivo que busque club tras su paso por Colón, pero nada lo convenció y finalmente se quedó en Núñez. El volante, más allá de no tener mucho lugar, igual renovó su contrato, aunque seguramente a mitad de año se irá de River.