La opinión de Martín Demichelis sobre los silbidos que recibió en la victoria de River - Central Córdoba de Santiago del Estero

Contundente, demoledor. Lo manejó a su gusto desde el primer tiempo, aunque después disminuyó un poco el ritmo. River, el vigente campeón de la Liga Profesional, goleó por 3 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el estadio Monumental y arrancó de la mejor forma la defensa por el título. Facundo Colidio anotó por duplicado a los 6 y 30 minutos de la primera etapa y, en el medio de esas dos conquistas, llegó la expulsión de Santiago Laquidaín, del equipo visitante. Finalmente, a cuatro minutos de la conclusión del duelo -ya cuando el conjunto de Núñez había bajado su intensidad-, anotó el tercero Esequiel Barco, que festejó con un gesto desafiante a la gente.

Más allá de la victoria de River, un caso aparte fue la situación que vivió Martín Demichelis. Esta vez fueron algo más que unos silbidos aislados, generalmente de una intensidad menor a las muestras de aprobación que recolectaba: a 20 días de la eliminación ante Boca, la vuelta de River al Monumental le costó al DT el mayor rechazo de los hinchas en su casi año y medio de gestión. Cuando fue mencionado por los altavoces del estadio, la silbatina fue estentórea, el malestar fue más audible que nunca. En su larga lucha por entrar en el corazón de los hinchas, Demichelis retrocedió casilleros. El tiempo, los resultados y la Copa Libertadores dictaminarán si su situación es reversible o si este clima de tensión terminará por afectar el ecosistema general de River.

River v Central Cordoba. 11-05-24

¿Qué dijo Demichelis sobre la reacción de la gente? En la conferencia de prensa no eludió el tema: ”Soy el responsable del equipo y el hincha tiene libertad de expresarse y manifestarse. Pero mi amor es muy grande hacia el club y mi respeto hacia el hincha va a estar siempre. Si se manifiestan y están descontentos, significa que tenemos que seguir esforzándonos, evolucionando y mejorando. Ahí nos vamos a enfocar, con el orgullo que me genera ser el entrenador de River. Intentaremos que el equipo siga jugando bien y seguir dándole alegrías a los hinchas, que hoy se la dimos. Van 55 estadios llenos y con el apoyo de la gente en gran parte del partido, repito que me alegra mucho el tercer gol para festejar más. Voy a respetar al hincha siempre”.

Además, habló del progreso del equipo: “Estamos en un proceso de evolución si bien venimos repitiendo el sistema táctico en los últimos partidos, independientemente de los nombres. Estamos haciendo mucho foco en eso: encontrar en el mismo sistema, algunas opciones dentro del partido. Hicimos un buen partido, eso me deja tranquilo. Necesitamos de todos para competir hasta el final, que es muy esperanzador: dos partidos del grupo, una fase de Copa Argentina que no es fácil y este torneo que nos quedan 26 finales más y queremos ser protagonistas hasta diciembre”.

Acerca de la expectativa que genera el juvenil Francisco Mastantuono, que ingresó a los 54 minutos por el Diablito Echeverri, mencionó: “Hablo con él, hay que ser cuidadosos y medidos en los halagos. Sus cualidades están a la vista de todos, si se nombran esos clubes es porque están detrás suyo. Lo intentaremos seguir apoyando lo máximo posible, lleva una vida muy terrenal, bien refugiado en su entorno, tiene mucha sensatez, muy de la casa... Nos alegramos de que sea parte y nosotros ser parte de su evolución”.

También, Demichelis le apuntó al objetivo de la clasificación para el Mundial de Clubes 2025: “Tenemos los últimos dos partidos de local de la fase de grupos, queremos ganar para sellar ya la clasificación y defender la primera posición. Cumpliendo ese objetivo se cumple el del Mundial, pero no me compete hablar de esa competición porque está muy lejana a los plazos que tenemos como objetivos para ir cumpliendo. Queremos ganar para sostener la primera ubicación”.

Lo más destacado de River 3 vs. Central Córdoba 0

Y habló sobre Germán Pezzella, el campeón del mundo que juega en Betis y cuyo nombre sonó fuerte la última semana para incorporarse como refuerzo: “No tuve la posibilidad de hablar ni con él ni con ninguno de los nombres que están anunciándose. No es momento de hablar de refuerzos: después del golpe de la Copa de la Liga y del segundo tiempo del otro día con Nacional, es momento de enfocarse en el funcionamiento del equipo. Ya llegará el momento de hablar de refuerzos”.

Finalmente, le dedicó un párrafo al uruguayo Agustín Sant’Anna, de buen partido anoche: “Conocen que el arribo de muchísimos jugadores al club necesita tiempo de adaptación, y Agustín no es la excepción. Confiamos en sus características, por eso lo trajimos. Hizo un gran partido, de principio a fin, aportando mucho despliegue físico y aportando al juego posesión, llegando a la línea de fondo y levantando la cabeza. Me pone muy contento por él, como todo jugador que llega a River quiere tener todo de inmediato y muchas veces no resulta. Alario fue de los pocos que al pisar la institución tuvo un gran rendimiento, al resto, a todos les costó. Se entrena muy bien”.

