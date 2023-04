River: Martín Demichelis elogió a Suárez, habló de la importancia de las variantes y le hizo un pedido a los hinchas

escuchar

River lo ganó 1 a 0 en la última jugada y en una cancha muy difícil ante Newell’s. El partido parecía marcar el fin de la racha ganadora del Millonario en la Liga Profesional, pero los de Martín Demichelis supieron llevarse los tres puntos. Y desde que el entrenador arribó al club, los números en el campeonato local son determinantes. De las 12 fechas disputadas, ganó 10 encuentros y perdió dos. Además, mantuvo la valla en cero en nueve partidos. Sobre ese gran momento y sobre el importante triunfo en Rosario se expresó el DT de River, que les pidió cautela a los hinchas y también se refirió a las variantes que fueron claves para el resultado.

Sobre el partido, el DT les adelantó a sus futbolistas lo que iba a ser enfrentar a la Lepra, y contó una característica importante que tiene su equipo: “Les dije a los chicos que iba a ser un partido larguísimo, y que nuestro nivel es muy difícil de sostener para los rivales. Si bien ellos tuvieron en el segundo tiempo un tiro en el travesaño y esa falta del final, nosotros en los últimos 15 minutos jugamos en campo rival y los 10 jugadores de ellos estaban cerca de su área. Quisimos ganarlo y no nos conformábamos con el empate”.

El festejo de River tras el gol de Solari; delante, la decepción de Hoyos LA NACION/Marcelo Manera

En cuanto a la situaciones de gol, Demichelis supo que no fueron tantas. Enumeró algunas, pero se refirió a qué fue lo distinto en el tanto con el que River ganó el partido: “Tuvimos llegadas claras, pero en definitiva llega esa jugada de un jugador muy técnico como Mati Suárez, que traslada y mete un pase fantástico a Esequiel, que es otro jugador fantástico, que controló y que no es egoísta, y le mete ese pase a Pablo, que necesitaba el gol”.

Luego se detuvo en lo que significa Suárez para el equipo, recién recuperado tras varias lesiones que complicaron su situación: “Matías es diferente, hoy nos dio más minutos que el otro día y ojalá pueda seguir sano para que cada vez nos dé mayor cantidad de tiempo, porque las apariciones de él son diferentes, el traslado, sin apresurarse y no solo viendo por dónde podía hacer daño, sino también ejecutando. Es un jugador que marca la diferencia”.

Las variantes que hizo Demichelis en la segunda fueron claves para la victoria y en eso se refugió el entrenador del Millonario para sacar el partido adelante: “El análisis queda para ustedes, pero fijate los cuatro cambios que hice. Los primeros dos eran extremos, Suárez y Solari. Después entró Barco con Beltrán. No puse ningún volante defensivo, ningún defensor. Lo queríamos ganar, y a veces sale, y a veces no. A veces, aún poniendo delanteros, no da resultado, incluso siendo más ofensivo en el desarrollo del partido. Vuelvo a repetir, cuando puse los extremos, Heinze puso línea de cuatro y perdimos espacios a los costados de los centrales de ellos, pero nos acomodamos y después se definió por una jugada en particular”.

Por último, le puso paños fríos al gran momento por el que atraviesa River, puntero del campeonato con 30 unidades sobre 36 posibles y le dejó un mensaje al hincha: “A la gente le digo que todavía hay que ser cautos porque no hay ningún campeón con 30 puntos y no es demagogia, queda muchísimo y todos los equipos tienen diferentes fases a lo largo de una temporada, que es muy larga. Sí le pido a la gente que vaya el miércoles a la cancha -para el partido contra Sporting Cristal- y nos apoye, porque necesitamos ganar para acomodarnos en la copa”.

