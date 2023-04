River: Salomón Rondón, el artillero venezolano que rompió el hechizo y convirtió goles en once equipos

escuchar

Una victoria aplastante, con pasajes futbolísticos de alto vuelo y la explosión de Salomón Rondón en la red fueron las virtudes que enseñó River, que superó 3-0 a Huracán y se consolida en la cima de la tabla de posiciones de la Liga Profesional. Los millonarios salieron a jugar en el palacio Ducó conociendo que cualquiera de los tres resultados posibles lo mantendrían al frente, pero esa ventaja no significó que el equipo se enseñe relajado, displicente o falto de atención: desarrolló media hora de un nivel superlativo, en el que marcó una abrumadora diferencia y que capitalizó con dos goles en apenas 17 minutos. Dos conquistas que tuvieron el sello del artillero venezolano, el delantero cuyo rendimiento empezaba a estar bajo la lupa y al que el entrenador Martín Demichelis lanzó a rodar desde el comienzo, cuando parecía no figurar entre las preferencias.

En su tercer partido como titular en la Liga Profesional, el noveno con la camiseta de River, Salomón Rondón anotó y elevó a once la lista de clubes en los que marcó goles Mauro Alfieri - LA NACIÓN

El entrenador conoce a Rondón desde hace más de una década: compartieron el vestuario de Málaga. En la Costa del Sol ambos jugaron bajo las órdenes del chileno Manuel Pellegrini. Era la época en que el venezolano tenía como sueño vestir la camiseta de Boca. “Sería la guinda del pastel y ahí sí que no habría nada más que contar”, comentó, en 2020.

Pero el destino le tenía preparada otra hoja de ruta al goleador que ahora puede jactarse de haber anotado en todos los clubes en los que jugó, desde su debut en Aragua –un club de Maracaibo- hasta su última etapa en Everton, de la Premier League. En el medio, Las Palmas y Málaga, de España; Rubin Kazán, Zenit y CSKA Moscú, de Rusia; West Bromwich Albion y Newcastle, de la Premier League; Dalian Pro, de China. Fue Demichelis quien apuntó al futbolista, de 33 años, para que refuerce la ofensiva de los millonarios, que desandarían un nuevo ciclo, ya sin la impronta que impuso Marcelo Gallardo. Y fue el DT quien lo sorprendió con la decisión: “Si, porque Lucas [Beltrán] lo venía haciendo bien y jugando solo. Tuve la oportunidad y se me abrió el arco”, relató, sonriente, en el final de la transmisión de TV.

Con Huracán era la tercera oportunidad en la que Rondón aparecía en la planilla de la Liga Profesional como titular. La derrota con Arsenal y la victoria frente a Lanús, las restantes oportunidades que le brindó el DT. Para la visita al Globo -después del viaje a La Paz, donde los millonarios se estrenaron con un tropiezo frente a The Strongest, por la Copa Libertadores- el Gladiador y el juvenil Beltrán fueron los elegidos para componer la ofensiva, la misma fórmula de la caída con Arsenal, en el Monumental. El entendimiento fue rápido, apenas seis minutos demoraron en conectar y fabricar la acción que marcó la apertura: Nacho Fernández habilitó a Beltrán, que con un pase dejó a Rondón frente al arquero Chávez. No llegó a rematar, porque Pizarro lo derribó.

En el momento en que Rondón tomó la pelota para ejecutar el penal, Barco se acercó para adueñarse del remate, aunque desistió con rapidez, como entendiendo que era una oportunidad única para que el venezolano rompiera con el hechizo y volviera a celebrar un gol. Es que desde el 3 de marzo de 2022 que no anotaba en un encuentro oficial: Boreham Wood –actualmente de la National League británica-, por la Carabao Cup, el último sello en la estadística. El goleador no falló: con un remate suave engañó al arquero.

Lucas Beltrán acompaña el festejo de Salomón Rondón; la fórmula de ataque que impuso el DT Martín Demichelis tenía como antecedente la derrota con Arsenal, en el Monumental Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Beltrán se ofrecía para rebotar y atacar a la pelota, mientras que Rondón era quien iba a ocupar los espacios. Los movimientos tuvieron sentido, la coordinación demostró que el trabajo de los entrenamientos, que en oportunidades demoran más de lo que un DT desea, se terminan por plasmar cuando los tres puntos están en juego. “Era cuestión de seguir trabajando, buscándolo. Lo importante es que sumamos, pude hacer goles. Lo dije desde que llegué: con Miguel [Borja], Lucas, Nacho, tenía que ir conociéndolos”, apuntó sobre las miradas desconfiadas, porque el venezolano –firmó contrato por tres años- no se anotaba en la red.

“Respeto las críticas, pero hay que ser cauteloso con los jugadores de jerarquía, porque no se compra ni se gana de un día para el otro. Salomón se fue joven de Sudamérica a hacer carrera en Europa. Hay que tener paciencia. Se fue a los 17 años y recién ahora va poniéndose a punto con un montón de cosas, desde lo cultural también. Desde lo privado hasta le costó recibir el DNI, encontrar casa, un auto, colegio… Esta semana fue impresionante lo que se entrenó. Para mí tenía que jugar. Me hubiese gustado que también jugara Miguel [Borja] -lo pensé- y que Lucas entrara en los últimos 30 minutos con su intensidad. Pero bueno, decidí por Salomón y Lucas y me alegro mucho por él. Él, Lucas y Miguel nos pueden dar muchísimo”, analizó Demichelis.

El director técnico Martín Demichelis rescató la actuación de Salomón Rondón y expuso situaciones privadas que el delantero debió transitar desde su arribo a River Mauro Alfieri - LA NACIÓN

Si Barco no armó revuelo como cuando le negó a Beltrán la ocasión de marcar un hat-trick, tampoco fue egoísta al habilitarlo, después de una maniobra individual en la que fue desprendiéndose de los adversarios. Leyó el desmarque y Rondón definió para aumentar la ventaja. En 17 minutos, River lograba un resultado impensado y sostuvo el ritmo. Casco, Barco, Enzo Díaz –dudó entre rematar y asistir-, pudieron diseñar una goleada en el primer tiempo; Huracán se despabiló en el final de la etapa, con el juvenil Gauto como bandera. La destreza de Castro dejó a Cóccaro de frente al arco, pero Armani se hizo gigante y desvió la pelota.

Desbordante de confianza, Rondón a punto estuvo de convertir de taco y luego tuvo la chance del hat-trick, que hubiera sido el noveno de su carrera. Pizarro nuevamente lo derribó en el área, al sujetarlo de la camiseta, una sanción que fue alertada por el VAR. El defensor fue expulsado y Chávez adivinó el remate del venezolano; Enzo Pérez marcó tras el rebote, pero el árbitro Tello hizo repetir la ejecución, por invasión simultánea. Barco se hizo cargo, anotó el 3-0 y al partido le terminó sobrando media hora, en la que lo más destacado fue un corte de luz y el reconocimiento de los hinchas de Huracán al juego del juvenil Gauto.