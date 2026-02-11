River vs. Ciudad de Bolívar: cuándo se juega el partido por la Copa Argentina 2026

River se prepara para iniciar su camino en la Copa Argentina 2026 el próximo 17 de febrero frente a Club Ciudad de Bolívar, en el marco de los 32avos de final, un rival al que ya conoce de la edición anterior. La expectativa es alta para un equipo que, a pesar de mostrar pasajes de buen fútbol y mantener una racha de tres partidos sin perder en el inicio de este año, sufrió un duro revés el fin de semana pasado al perder por 4 a 1 ante Tigre como local.

La goleada encendió las alarmas y le puso freno a las intenciones del equipo dirigido por Marcelo Gallardo de cambiar la imagen que mostró durante todo el año pasado. El hecho se agrava al saber que hacía una década que River no recibía cuatro goles como local en un partido oficial. La anterior vez fue en el Superclásico contra Boca de la Superliga 2016, en un encuentro que finalizó 4 a 2 a favor del xeneize.

Marcelo Gallardo no le encuentra la vuelta al funcionamiento y River aún no está a la altura MARCOS BRINDICCI

El cruce contra Club Ciudad de Bolívar será la reedición del mano a mano entre ambos en la primera ronda de la Copa Argentina pasada. Aquel partido se disputó en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, con triunfo del Millonario por 2 a 0 con goles de Leandro González Pírez y Franco Mastantuono.

La de este año será la cuarta participación consecutiva del club bolivarense en el certamen más federal del país (se clasificó tras quedar entre los diez mejores equipos del Torneo Federal 2025) lo que ya denota una consolidación en el panorama futbolístico nacional. Llega a esta edición con un impulso significativo, tras un año 2025 más que positivo en el que logró el ascenso a la Primera Nacional, categoría en la que hará su debut en la temporada 2026, un hito para el club.

Club Ciudad de Bolívar perdió 2 a 0 con River en la primera ronda de la última Copa Argentina x.com/ClubCdBolivarOF

El ganador de este enfrentamiento avanzará a los 16avos de final. En dicha instancia, se medirá contra el vencedor del duelo entre Aldosivi y San Miguel, otro partido programado para el mismo 17 de febrero. Más adelante en el cuadro, los octavos de final podrían emparejar a River, siempre y cuando avance, con Independiente Rivadavia, el actual campeón defensor, lo que implicaría un encuentro de alta exigencia.

El único de los “cinco grandes” con el que River comparte su lado del cuadro es Independiente, con el que podría cruzarse recién en cuartos de final. A Boca, Racing y San Lorenzo únicamente podría enfrentarlos en una hipotética final. Sin embargo, para llegar al partido definitorio, el club de Núñez deberá mejorar considerablemente, ya que en la Copa Argentina las sorpresas son una constante.

River necesita levantar la cabeza y volver a encontrar el funcionamiento que perdió MARCOS BRINDICCI

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a 16vos de final. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.12 contra los 21.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Club Ciudad de Bolívar. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 7.75.