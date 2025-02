Roma vs. Porto, por la Europa League: los golazos de Paulo Dybala luego de la gran chilena de Samu y la expulsión que generó Leandro Paredes

Roma le ganó a Porto por 3-2 en un gran partido y se clasificó a los 8avos. de final de la Europa League. El encuentro se desarrolló en la capital italiana, y el resultado global fue 4-3, ya que en el partido de ida, había igualado 1-1 en Portugal.

Fue un gran partido de fútbol por lo propuesto por unos y otros, y la figura estelar de la jornada fue Paulo Dybala, con dos golazos y un desarrollo disputado con intensidad de principio a fin como hacía tiempo no se lo veía. Se lo vio realmente muy enchufado a la Joya, que tuvo mucho protagonismo durante el cotejo con dos grandes definiciones pero también generando muchas chances de gol; hasta se cruzó verbalmente con los rivales.

Había una gran expectativa en la previa porque, en la ida, Paulo Dybala había tenido que abandonar el campo de juego luego de una violenta patada de Alan Varela, volante argentino exBoca, quien en su afán por recuperar la pelota le terminó dando un violento golpe en la rodilla derecha.

La clase de Paulo Dybala para Roma vs. Porto por la Europa League ALBERTO PIZZOLI - AFP

Dybala jugó la revancha con la sangre en el ojo: fue titular y se destacó ya en el primer tiempo con dos golazos, pero la jornada había arrancado mal para el conjunto local porque Samu Omorodion marcó un golazo de chilena. Todo nació de una mala salida desde el fondo que involucró a Leandro Paredes, pero el error fue colectivo. Y tras una presión alta del equipo de Martín Anselmi (DT argentino que asumió hace poco) llegó la gran chilena de Samu desde el punto penal para poner la pelota en el ángulo superior derecho del arquero.

Paulo Dybala sentía impotencia por la derrota parcial, hasta había recibido la amarilla por tirar la pelota lejos de una falta sobre la banda.

Pero el exJuventus apareció en todo su esplendor primero a los 34 minutos de la etapa incial. Arrancó por la derecha y se filtró con toda rebeldía, filtró un pase con Eldor Shomurodov y fue a buscar la devolución del delantero, decidido. Entró al área como número 10 y tras un par de gambetas definió con el empeine usando su botín zurdo casi como un pincel, para colocar la pelota lejos del arquero Diogo Costa.

Y el segundo golazo llegó a los 39 minutos, también nació de una pared. Dybala arrancó la acción como un falso wing derecho, tocó para Manu Kone y fue a buscar la devolución haciando la diagonal hacia adentro; controló la pelota y cuando el arquero xxxx esperaba la definición cruzada al segundo palo (una resolución lógica para un zurdo) Paulo terminó sorprendiendo y ejecutando un latigazo fuerte abajo, al primer palo. En cuatro minutos Dybala hizo reaccionar a la Roma, que pasó del 0-1 al 2-1.

Dybala siguió encendido en el segundo tiempo y generó un par de ataques más que pudieron finalizar en el tercer gol del equipo de Ranieri. Pero al minuto coqueteó con la expulsión. Se trenzó con futbolistas rivales: ya estaba amonestado, cometió una infracción ante Otavio y enseguida los jugadores de Porto reclamaron su expulsión. A lo que Paulo reaccionó de la siguiente manera, con un “¿Qué pedís amarilla?, Bobo!”

Pero también fue protagonista del partido Leandro Paredes. El mediocampista de la selección argentina, que estuvo cerca en el último mercado de pases de regresar a Boca, generó la expulsión de un futbolista de Porto. Paredes tuvo un diálogo picante con Stephen Eustáquio, le dijo algo que generó bronca en el mediocampista rival y este le tiró un golpe con la mano: Paredes cayó y el VAR convocó al árbitro francés Francois Letexier.

El juez analizó la acción en el monitor del campo de juego y resolvió la expulsión de Eustáquio, que pareció exagerada. Iban 4 minutos de la segunda etapa.

A quince minutos del final, Dybala (y toda Roma) siguió buscando el gol decisivo. El exInstituto no paró de gambetear y generar situaciones de desequilibrio en el uno vs. uno, y un remate suyo dio en la mano de Djalo y finalizó en el córner. Reclamaron penal pero no existió.

Y con las modificaciones de Matías Soulé por Pellegrini y de Pasilli por Shomuronov, Dybala terminó como 9, como la principal referencia ofensiva de Roma.

El desahogo llegó a los 37 minutos, con el gol de Niccolò Pisilli, tras una gran jugada colectiva y un desborde y centro atrás de Angelinho al punto penal. Paulo Dybala participó en la muy buen acción local, fue quien abrió la pelota para la proyección del lateral izquierdo de Roma y también respaldó el avance hasta el final: 3-1.

A tres minutos del final Ranieri sacó a Dybala para la ovación: dispuso el ingreso de Stephan El Shaarawy. Y la Joya salió del campo de juego aplaudido y con su nombre coreado por todo el estadio Olímpico.

Matías Soulé quiso repetir un gol de tiro libre, como el que venía de anotarle a Parma el fin de semana, pero en este caso la pelota dio en la barrera y terminó en el tiro de esquina.

El argentino Paulo Dybala disputando el partido Roma vs Porto por la Europa League. Antonio Balasco/Ipa Sport / Ipa - LiveMedia/IPA

Pero el partido tenía guardado algo más: el gol en contra de Devyne Rensch en tiempo adicionado, que sirvió para decorar el resultado, un 3-2 con la serie global 4-3. Lo de Porto terminó siendo muy digno, jugando con diez casi todo el segundo tiempo. Pero al final festejó la Roma de Dybala, Soulé y Paredes.

Lo mejor del partido

LA NACION