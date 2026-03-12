Paulo Dybala en modo papá: la tierna postal con su bebé recién nacida

La vida de Paulo Dybala y Oriana Sabatini cambió para siempre el pasado 2 de marzo de 2026, cuando nació Gia, la primera hija de la pareja, en Roma, Italia. La pequeña llegó al mundo en el Hospital Gemelli, uno de los centros médicos más reconocidos de la capital italiana, con un peso cercano a los tres kilos y apenas unos días antes de la fecha prevista.

Pocos días después de ese momento tan esperado, el delantero sorprendió a sus seguidores al publicar una tierna imagen en sus redes sociales que rápidamente se volvió viral. En la fotografía, Dybala aparece en la intimidad de su casa con su hija recién nacida en brazos. El propio futbolista acompañó la publicación con una frase breve pero cargada de significado. “Amor de papá”, escribió junto a dos emojis de corazón.

Paulo Dybala junto a su hija Gia (Foto: Instagram @paulodybala)

En cuestión de minutos, la foto se llenó de comentarios de amigos, compañeros de equipo y fanáticos que celebraron el nacimiento de Gia y la nueva etapa que atraviesa la pareja. Entre los mensajes que más llamaron la atención estuvieron los de Oriana Sabatini, quien respondió emocionada:“Diooooooosssssss".

También reaccionó Catherine Fulop, madre de la cantante, que expresó su orgullo al ver al futbolista en su nuevo rol. “Que ternura!!! Padrazooooooo”, escribió la actriz y conductora.

Las reacciones de Oriana y Catherine Fulop al posteo de Dybala (Foto: Captura de pantalla de Instagram)

El emotivo posteo de Oriana Sabatini a Catherine Fulop, en su primer cumpleaños como abuela

La llegada de Gia tiene revolucionada a toda la familia, que se habría instalado por un tiempo en Europa para poder ayudar a la joven pareja con los cuidados de la bebé. Este 11 de marzo, Catherine celebró sus 61 años de edad y por primera vez con el título de abuela. En sus historias de Instagram, Oriana le dedicó una imagen en la que se la puede ver a la actriz cuidando muy enamorada a su primera nieta.

“Feliz cumple a la mejor mamá y ahora también abuela @fulopcatherine. Te amo infinito”, le dijo Oriana, emocionada por los momentos compartidos con su madre en esta nueva etapa de su vida. A lo que Catherine le respondió con cariño: “Te amo, hijita. Gracias por este regalo. Pedacito de cielo. Estoy orgullosa de ti, ¡eres increíble!“.

El posteo de Oriana Sabatini compartido por Catherine Fulop en sus redes (Foto: Historias de Instagram @fulopcatherine)

Pero la dedicación a su nieta no terminó allí. En un video sobre su recorrido en estos 61 años de vida, la estrella venezolana decidió hablar sobre este nuevo rol. “61 vueltas al sol… ¡y qué lindo viaje ha sido! Desde aquella chica soñadora que se paró en el escenario de Miss Venezuela 1986, llena de ilusiones y con el corazón latiendo fuerte… hasta todo lo que vino después: historias, personajes, aprendizajes y tantos sueños cumplidos en el camino", comenzó.

“La vida me regaló una carrera hermosa, una familia maravillosa y el privilegio más grande de todos: ser mamá. Y ahora la vida me sorprende otra vez con un nuevo capítulo que me llena el alma: ser abuela de Gia. Ser abuela… ¡Qué palabra tan linda! Y la estoy viviendo desde un lugar de pura felicidad, de amor infinito y de emoción por empezar esta etapa tan especial. Porque ahora entiendo que cuando llega un nieto, el corazón simplemente se agranda", explicó.

Catherine Fulop compartió su recorrido televisivo en el día de su cumpleaños número 61

“Y sí… estoy aprendiendo a ser abuela a mi manera: la más consentidora, la más chévere y divina mi amor, llena de risas, abrazos y amor… para que mi Gia algún día diga con orgullo: ‘¡Mira, esa es mi abuela!’. Hoy agradezco cada paso del camino, cada lección y, sobre todo, a mi familia, que es mi mayor tesoro. Hoy cumplo 61 años… y sigo sintiendo que la vida todavía tiene muchísimas sorpresas lindas por regalarme. Se les quiere, mi gente bella", cerró.