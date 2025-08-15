Rosario Central vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Rosario Central y Deportivo Riestra se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos se encuentran en zona de acceso a los octavos de final, por lo que el objetivo es mantenerse allí. El encuentro está programado para las 18.30 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Canalla, con Ángel Di María como figura estelar, está quinto en su zona con seis puntos, producto de una victoria y tres empates, y viene de empatar 0 a 0 con Atlético Tucumán. El Malevo, por su parte, está sexto con la misma cantidad de unidades que su rival de turno pero con peor diferencia de gol (0 contra +1). En la última jornada perdió por 1 a 0 ante Defensa y Justicia por un tanto de Abiel Osorio.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de febrero de este año, en el marco de la quinta fecha del Apertura. En aquella oportunidad empataron 0 a 0 en el estadio Guillermo Laza. El último antecedente en Rosario, en tanto, data del 17 de abril de 2024, por la Copa de la Liga de ese año: fue empate 1 a 1 por los goles de Jáminton Campaz -RC- y Alan Barrionuevo -T-.

Rosario Central vs. Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber

Fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.

Día : Sábado 16 de agosto.

: Sábado 16 de agosto. Hora : 18.30.

: 18.30. Estadio : Gigante de Arroyito.

: Gigante de Arroyito. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Rosario Central vs. Deportivo Riestra: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18.30 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.73 contra los 6.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.25.