LA NACION

Rosario Central vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro entre el Canalla y el Malevo, por la quinta fecha del Grupo B, está programado para este sábado a las 18.30 en el Gigante de Arroyito

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
Ángel Di María es la máxima estrella de Rosario Central; el campeón del mundo ya convirtió dos goles, ambos de penal
Ángel Di María es la máxima estrella de Rosario Central; el campeón del mundo ya convirtió dos goles, ambos de penalPrensa Rosario Central

Rosario Central y Deportivo Riestra se enfrentan este sábado en un partido correspondiente a la fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025. Ambos equipos se encuentran en zona de acceso a los octavos de final, por lo que el objetivo es mantenerse allí. El encuentro está programado para las 18.30 en el Gigante de Arroyito, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto, en tanto, está disponible en canchallena.com.

El Canalla, con Ángel Di María como figura estelar, está quinto en su zona con seis puntos, producto de una victoria y tres empates, y viene de empatar 0 a 0 con Atlético Tucumán. El Malevo, por su parte, está sexto con la misma cantidad de unidades que su rival de turno pero con peor diferencia de gol (0 contra +1). En la última jornada perdió por 1 a 0 ante Defensa y Justicia por un tanto de Abiel Osorio.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 12 de febrero de este año, en el marco de la quinta fecha del Apertura. En aquella oportunidad empataron 0 a 0 en el estadio Guillermo Laza. El último antecedente en Rosario, en tanto, data del 17 de abril de 2024, por la Copa de la Liga de ese año: fue empate 1 a 1 por los goles de Jáminton Campaz -RC- y Alan Barrionuevo -T-.

Rosario Central vs. Deportivo Riestra: todo lo que hay que saber

  • Fecha 5 del Grupo B del Torneo Clausura 2025.
  • Día: Sábado 16 de agosto.
  • Hora: 18.30.
  • Estadio: Gigante de Arroyito.
  • Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Rosario Central vs. Deportivo Riestra: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 18.30 en Rosario y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

  • TNT Sports.
  • Flow - TNT Sports.
  • Telecentro Play - TNT Sports.
  • DGO - TNT Sports.
  • Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Rosario Central corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.73 contra los 6.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Deportivo Riestra. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.25.

Las casas de apuestas ponen a Rosario Central como claro favorito al triunfo en el duelo ante Riestra
Las casas de apuestas ponen a Rosario Central como claro favorito al triunfo en el duelo ante RiestraNicolás Suárez - LA NACION

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. Los regresos en River con Gallardo en el banco: algunos aciertos y varias decepciones
    1

    River y las segundas partes bajo el manto de Gallardo: algunos éxitos y unas cuantas decepciones

  2. Sonríe Mascherano: Messi se integró al grupo y dio un paso hacia su recuperación
    2

    Lionel Messi evoluciona de su lesión y se reintegró al grupo de Inter Miami

  3. La Revolución de Escandinavia: el próximo goleador de la Premier viene del frío de Europa
    3

    Haaland, Gyökeres, Isak, Højlund y Strand Larsen: los goles de la Premier League tienen acento escandinavo

  4. Mastantuono cumplió 18 y fue presentado en Real Madrid: su mensaje, los elogios del presidente y la mención a Messi
    4

    Franco Mastantuono fue presentado en Real Madrid: “Es un sueño estar acá”

Cargando banners ...