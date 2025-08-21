Rosario Central vs. Newell’s, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

El encuentro más trascendente de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 es el clásico de Rosario entre Central y Newell’s, programado para este sábado 23 de agosto a las 17.30 en el Gigante de Arroyito. El encuentro interzonal se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en la plataforma digital Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al juego que arbitrará Darío Herrera, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.91 contra 5.05 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.10.

El Canalla, equipo con el que Ángel Di María volverá a jugar uno de los derby más importante del país, es uno de los invictos que tiene la zona B -el otro es River Plate-, pero ganó apenas un partido y empató los cuatro restantes por lo que acumula siete puntos y marcha quinto. De hecho, su irregularidad le hizo dejar el primer lugar en la Tabla Anual después de varias jornadas y quiere retomar la senda de la victoria para ser protagonista del único certamen que disputa y en el que está obligado a ser protagonista.

La Lepra, por su parte, no tuvo un buen arranque de certamen porque ganó apenas un encuentro, perdió otro e igualó tres. Con seis unidades, el elenco dirigido por Cristian Fabbiani marcha undécimo en el Grupo A y necesita sumar para no quedar relegado en la pelea por clasificar a los octavos de final. Además, lleva cuatro derrotas seguidas frente a su clásico rival y no lo vence desde el 20 de marzo de 2022, cuando lo hizo 1 a 0 con tanto de Juan Manuel García.

El historial lo domina Rosario Central. Se enfrentaron, entre amateurismo y profesionalismo, en 279 ocasiones, con 97 victorias para el Canalla y 77 para la Lepra. El empate es el resultado que más predomina con 103 encuentros. Además, en dos duelos la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se les dio por perdido a ambos por incidentes.

Últimos cinco partidos Rosario Central- Newell’s

Torneo Apertura 2025 - Fecha 6: Newell’s 1-2 Rosario Central (Ever Banega -N-; Gaspar Duarte y Jaminton Campaz -RC-).

(Ever Banega -N-; Gaspar Duarte y Jaminton Campaz -RC-). Liga Profesional 2024 - Fecha 10: Rosario Central 1-0 Newell’s (Facundo Mallo).

(Facundo Mallo). Copa de la Liga Profesional 2024 - Fecha 7: Newell’s 0-1 Rosario Central (Ignacio Malcorra).

(Ignacio Malcorra). Copa de la Liga Profesional 2023 - Fecha 7: Rosario Central 1-0 (Ignacio Malcorra).

(Ignacio Malcorra). Liga Profesional 2023 - Fecha 12: Newell’s 0-0 Rosario Central.