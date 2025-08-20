Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega y la posible sede

Las selecciones de la Argentina y España afrontan este año diferentes compromisos en sus respectivas confederaciones, pero en el horizonte vislumbran el gran partido entre sí por la Finalissima en el que buscarán quedarse con el único título internacional que habrá en juego antes del Mundial Estados-México-Canadá 2026.

El encuentro entre los campeones de América y Europa, respectivamente, está previsto para el primer semestre del año próximo, más precisamente en la segunda quincena de marzo, durante la primera ventana del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales programada para disputarse entre los días 17 y 25.

La Finalissima es uno de los títulos que puede ganar Lionel Messi antes de despedirse de la selección argentina

Así lo oficializó la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en su calendario 2026. El partido tendrá lugar en la antesala del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y el único motivo por el que puede postergarse es si el equipo ibérico tiene que jugar el repechaje de las eliminatorias del Viejo Continente pare acceder a la Copa del Mundo.

La sede todavía no se definió. Arabia Saudita, Qatar y Uruguay son tres de los países que pelean por albergarla. En el caso de la confederación charrúa, postuló al estadio Centenario con la ilusión de que ese sea el último partido antes de la remodelación para el Mundial 2030. Otra opción que se maneja y que pregona la Conmebol es Estados Unidos, pero perdió terreno ante las propuestas asiáticas.

Lamine Yamal es la gran figura de la selección de España que se enfrentará a la Argentina

La Finalissima es la sucesora de la extinta Copa Artemio Franchi. La primera edición bajo el nuevo nombre se disputó el 1° de junio de 2022, en la previa del Mundial de Qatar. Allí, la Argentina e Italia chocaron en el mítico Wembley de Londres, Inglaterra. El equipo albiceleste llegó envalentonado por el gran nivel que mostró en el certamen continental y en las eliminatorias sudamericanas, mientras que la Azzurra arribó golpeada por no haberse clasificado a la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni aprovechó el momento y se consagró campeón tras ganar por 3 a 0 con goles de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala.

La Copa Artemio Franchi tuvo apenas dos ediciones en 1985 y 1993. En la primera, el 21 de agosto de 1985, Uruguay y Francia se enfrentaron en el Parque de los Príncipes de París y el trofeo se lo quedó el local tras ganar por 2 a 0 con goles de Dominique Rocheteau y José Touré.

En 1993, en tanto, se vieron las caras la Argentina y Dinamarca. El partido se disputó en el estadio José María Minella de Mar del Plata el 24 de febrero y finalizó 1 a 1 por los tantos de Néstor Craviotto, en contra, y Claudio Caniggia. Sin embargo, el conjunto albiceleste se quedó con la victoria por penales y fue el último título de Diego Armando Maradona con la selección argentina.

Así llegaron la Argentina y España a la Finalissima

El equipo albiceleste fue campeón de América en 2024 por segunda vez consecutiva y 16ª en total al derrotar a Colombia por 1 a 0 en la final con gol de Lautaro Martínez. Se coronó invicto con cinco victorias y un empate con posterior triunfo en la tanda de penales. Anotó nueve goles y recibió apenas uno. Su máximo artillero fue el Lautaro Martínez con cinco conquistas.

La Furia Roja, por su parte, hizo lo propio en la Eurocopa del Viejo Continente, en lo que fue la cuarta consagración de su historia. Se quedó con el título en Alemania luego de una victoria por 2 a 1 sobre Inglaterra, que quedó como subcampeona por segunda edición consecutiva, en el estadio Olímpico de Berlín. Los tantos del ganador fueron convertidos por Nico Williams y Mikel Oyarzabal; mientras que Cole Palmer empató transitoriamente para los Tres Leones.

La selección argentina y España jugarán la Finalissima por haberse consagrado en la Copa América y Eurocopa, respectivamente

El historial

El historial entre argentinos y españoles tiene 14 antecedentes con seis victorias por lado y dos igualdades. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime. La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia roja 6 a 1.