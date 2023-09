escuchar

Francia, el subcampeón del Mundial Qatar 2022, con su estrella Kylian Mbappé como titular, se impuso este jueves sobre Irlanda por 2 a 0, como local, en el estadio Parque de los Príncipes, en París, estiró su distancia en el liderazgo y se mantiene invicto en el Grupo B de las Eliminatorias para la Eurocopa, en este cotejo por la quinta fecha.

El mediocampista del Real Madrid Aurelian Tchouameni puso en ventaja a los 18 minutos de la primera parte a Les Bleus, con el golazo que marcó de zurda desde afuera del área.

Luego, a los 3 minutos del segundo tiempo, el ingresado delantero Marcus Thuram -Inter de Milán, Italia-, aprovechó un rebote en el área y definió arriba, para marcar el segundo tanto del seleccionado galo.

El seleccionado francés, claro dominador del encuentro, salió desde el principio a presionar a Irlanda, que intentó contrarrestar ese planteo con algún contragolpe o jugada de pelota parada para inquietar el arco defendido por Mike Maignan, reemplazante de Hugo Lloris.

El máximo goleador en la historia del seleccionado francés con 53 anotaciones, el delantero Olivier Giroud, que se desempeña en el Milan, de Italia, se retiró lesionado a los 27 minutos de la primera mitad y fue reemplazado por Thuram, autor del segundo tanto.

La quinta victoria al hilo mantiene a gran distancia a Francia con 15 puntos como líder del Grupo B, a 9 de sus inmediatos seguidores, Países Bajos y Grecia (ambos con 6), en tanto que Irlanda es penúltimo con 3 unidades.

Kylian Mbappe, en el centro de la escena ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

“Es un gran orgullo, una gran satisfacción, además hacerlo (marcar un gol) en el Parque de los Príncipes y delante de mi familia”, entre ellos su padre, Liliam Thuram, campeón del mundo en 1998. ”Habría podido marcar un segundo grito, pero en todo caso es un placer marcharse con la victoria. La clasificación no está lograda matemáticamente, aunque ha sido una buena noche”, añadió tras el partido. A la imagen del partido gris de la estrella Kylian Mbappé, les Bleus se contentaron con un par de detalles de calidad para llevarse los tres puntos. Y hasta debieron soportar algunas cargadas de los hinchas irlandeses, con banderas y camisetas de Lionel Messi en pleno corazón del estadio. Y hasta cantaron por Leo.

Un hincha irlandés les mostró esta camiseta a los fans franceses en el duelo de sus selecciones por las Eliminatorias a la Eurocopa. Messi como respuesta a todo 🇦🇷⭐️⭐️⭐️ pic.twitter.com/4elO5ghGdv — VarskySports (@VarskySports) September 7, 2023

Países Bajos goleó a Grecia por 3 a 0, de local, en el estadio Philips, en Eindhoven. Marten de Roon, Cody Gakpo y Wout Weghorst (destinatario de la frase “andá pa allá, bobo”, que le dirigió Lionel Messi en el Mundial de Qatar), anotaron para los neerlandeses. El resultado colocó a Países Bajos, junto con Grecia, ambos con 6 puntos, como escoltas del líder Francia.

Para Países Bajos, la noche era muy importante y el equipo de Ronald Koeman no falló. Sin sufrir y controlando la situación. Los neerlandeses solo habían jugado dos partidos en su grupo, con una derrota 4-0 en Francia y un triunfo por 3-0 sobre Gibraltar sin mucha historia. Por eso, no tropezar ante los helenos era crucial.

La Euro 2024 se desarrollará en Alemania (por lo que su seleccionado no participa de las Eliminatorias, por ser el país organizador y ya está clasificado), entre los meses de junio y julio del próximo año.

Polonia sufrió más de lo esperado pero pudo vencer 2-0, gracias a un doblete tardío de Robert Lewandowski, a la modesta selección de Islas Feroe, este jueves en Varsovia, sumando así tres puntos cruciales. El partido estaba empatado a cero avanzada la segunda mitad, hasta que el astro del Barcelona transformó en el minuto 73 una pena máxima que le dio oxígeno. Lewandowski firmó luego el tanto de la tranquilidad, en el 83, asistido por Karol Swiderski.

El equipo polaco había disparado ya las alarmas al perder dos de sus tres primeros partidos en el Grupo E, en las visitas a la República Checa (3-1) en marzo y a Moldavia (3-2) en junio. Solo había conseguido imponerse por la mínima en la segunda jornada, ante Albania (1-0).

El delantero argentino Mateo Retegui, recién incorporado al Genoa, se perfila como titular para el partido que el seleccionado de Italia jugará el sábado como visitante de Macedonia del Norte.

Mateo Retegui apunta y dispara en Italia Claudio Villa - Getty Images Europe

El periódico italiano La Gazzetta dello Sport publicó que en su partido de debut, el DT Luciano Spalletti (reemplazó a Roberto Mancini) evalúa jugar con un delantero de punta ante los macedonios y el elegido sería Retegui, ex Boca y Tigre, de acuerdo a lo que ensayó durante las prácticas. ”La duda de Spalletti pasaría por incluir a Retegui, lo que implicaría relegar a un histórico como Ciro Immobile, figura de la Lazio”, destacó el periódico en alusión al encuentro del sábado en Skopie, Macedonia del Norte.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, aseguró este jueves confiar “ciegamente” en el joven atacante Lamine Yamal, aunque sin develar si formará parte del once inicial este viernes frente a Georgia. ”Lamine me parecía muy bueno por televisión, pero trabajando con él te das cuenta mucho más de su potencial, me parece mucho mejor”, aseguró De la Fuente, en la rueda de prensa previa al encuentro clasificatorio para la Eurocopa de 2024.

”Ahora mismo es un futbolista muy importante para nosotros, está aquí por méritos propios. Confío ciegamente en él, me parece un jugador genial”, añadió el seleccionador español sobre el joven prodigio de Barcelona, de 16 años. De la Fuente no quiso confirmar si Yamal tendrá minutos el viernes ante Georgia, lo que lo convertiría en el jugador más joven en vestir la camiseta nacional.

Bajo presión por todo lo sucedido en la Federación Española de Fútbol (RFEF) tras el beso del suspendido presidente Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso, De la Fuente afirmó que tanto él como los jugadores lograron aislarse y centrarse sólo en el partido. ”Desde que empezamos la concentración sólo pienso en el fútbol y en Georgia porque creo que tenemos la ocasión de encauzar una clasificación (para la Eurocopa), estamos centrados exclusivamente en el partido y esperando que así sea para cada compromiso”, explicó De la Fuente.

LA NACION