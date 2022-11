Rumbo al Mundial: México le ganó a Irak con un gol de Rogelio Funes Mori, el delantero impulsado por Gerardo Martino

escuchar

Envuelto en críticas que llevan largo tiempo por parte de la prensa y la opinión pública, el seleccionado mexicano dirigido por Gerardo “Tata” Martino se prepara para su presentación en el Mundial de Qatar 2022. A 11 días del comienzo, el Tri, que será rival de Argentina en el grupo C, derrotó a Irak por 4 a 0 en un amistoso disputado en Girona. El autor de uno de los tantos fue el argentino Rogelio Funes Mori, que podría representar al combinado azteca en la Copa del Mundo. Además, se confirmó una baja muy sensible para el DT argentino, que habló ante la prensa tras el partido y les dejó un mensaje.

Un rendimiento para que Lionel Scaloni tome nota, debido a que el Tri se enfrentará a la Argentina el próximo 26 de noviembre por la segunda fecha. México se quedó con un triunfo importante de cara a la copa y la victoria le da un poco más de oxígeno a Martino, en el centro de las críticas. Alex Vega, a los cuatro minutos de la primera parte, abrió el marcador. Ya en el segundo tiempo, a los tres, el argentino nacionalizado mexicano Rogelio Funes Mori anticipó a un defensor y también al arquero irakí y definió al primer palo para poner el 2 a 0. A los 22, Jesús Gallardo convirtió el tercero y Uriel Altuna, de penal a los 47, le puso cifras definitivas a la goleada del Tri, que el miércoles próximo jugará otro amistoso ante Suecia, también en Girona. Los aztecas debutarán en el Mundial el 22 de noviembre ante Polonia.

Para este partido, el Tata alineó a Alfredo Talavera; Néstor Araujo, César Montes, Héctor Moreno y Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Carlos Rodríguez y Luis Chávez, Roberto Alvarado, Henry Martín y Alexis Vega. Por su parte, Funes Mori ingresó por Martín en el inicio de la segunda etapa y poco después convirtió el segundo gol del equipo. A pesar de haber dispuesto a estos futbolistas, todavía no se dio a conocer la nómina definitiva de aquellos jugadores que estarán en Qatar. Actualmente son 30 futbolistas los que figuran y el DT deberá sacar a cuatro jugadores. Uno de esos será un centro delantero, de los cuatro que hay actualmente y ya lo tendría definido.

El triunfo se dio en la misma jornada en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) confirmó que el delantero Jesús “Tecatito” Corona, figura de Sevilla no llegó a recuperarse de la rotura del peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo que sufrió en agosto y no formará parte de los convocados al mundial más allá de que el Tata que lo había incluido en la nómina previa que exigió la FIFA. “La Dirección de Selecciones Nacionales Varoniles informa, tras la comunicación pertinente entre Gerardo Martino y Jesús Manuel Corona, que el jugador no podrá ser integrado a la concentración de la Selección Nacional de México rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022″, informó la FMF en un comunicado.

Con esta baja de Corona confirmada, el DT tiene las opciones de Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez, hijo del ex-Boca Christian “Chaco” Giménez y también nacionalizado, Raúl Jiménez (Wolverhampton), Hirving Lozano (Napoli), Henry Martín (América) y Alexis Vega (Chivas). Según la prensa mexicana, si Jiménez, quien está en recuperación de una pubalgia y no juega desde fines de agosto, está en condiciones le sacaría el último lugar a Giménez, hijo del exdelantero de Boca e Independiente en Argentina. Tras el partido, Martino habló sobre Jiménez: “Evolucionando, en mi criterio está en un 85% en sus posibilidades, se lo ve bien y confiado, y participa en casi todos los trabajos, pero seguiremos monitoreándolo porque queda una semana y no vale la pena apresurarse”.

Y aquí es donde comienzan las críticas a Martino. El ex conductor de Newell’s dio a entender, en la conferencia de prensa del martes, que es más que probable que quede afuera Giménez. Martino lo hizo debutar en el Tri hace poco más de un año. En nueve partidos convirtió dos goles (en los amistosos frente a Nigeria y Chile). Sus primeros pasos en Europa hicieron crecer las expectativas de verlo en el Mundial. El Tata, para atajar la presión, que estuvo alimentada por unas declaraciones de Chaco Giménez (“Ojalá pueda estar Santiago. Él tiene en mente que asistirá al Mundial. Es el goleador de la Europa League, más no le puedo pedir”), hizo revisionismo: recordó que él fue quien lo citó por primera vez cuando nadie lo pedía. El mensaje fue algo así como no me vengan ahora...

“Siempre digo que si hay dos personas responsables en traer a Santi a la discusión de poder tener un lugar en una Copa del Mundo, uno fue él, por todo lo que ha hecho, y el otro soy yo, que lo traje cuando todavía no era ni titular en Cruz Azul. Yo estoy muy contento por cómo creció y peleó por un lugar, del salto que pegó, por cómo se está haciendo un lugar en Feyenoord”, empezó la explicación del Tata.

Tras un resoplido, avanzó en su argumentación: “A veces, la explicación que se encuentra es la que menos se apega a la realidad. Porque la realidad es que Santi es el goleador de la Europa League, pero tiene muy pocos minutos, juega de vez en cuando. A fines del año nadie se fijaba en él y nosotros pensábamos que estaba en condiciones de pelear por un lugar. Ahora se choca con la jerarquía y la actualidad de otros N° 9. Con el presente de Henry (Martín, de América), que es innegable. Las discusiones y las polémicas van a estar cuando tome la decisión”.

Vale destacar que si Funes Mori y/o Giménez van a Qatar, ambos se agregarán a la lista de argentinos nacionalizados que representaron a México en los mundiales: Gabriel Caballero (Corea y Japón 2002) y Guillermo Franco (Alemania 2006 y Sudáfrica 2010). De Martino será la decisión en las próximas horas. Habrá un debate público que cuando empiece el Mundial será tapado por el que desvela a todo México desde hace una eternidad: superar los octavos de final, la barrera repetida e infranqueable en los últimos siete mundiales.

Tras la goleada ante Irak, el DT del combinado mexicano habló ante la prensa y se refirió a cómo está el equipo previo al debut y también les dejó un mensaje a aquellos que lo critican: “Encaramos el partido entendiendo cuál eran nuestras necesidades, pero como un entrenamiento, nadie se mueve por los últimos resultados, estamos de cara a una copa del mundo y no planificamos un partido pensando que ganándole a Irak vamos a solucionar todos los problemas y a solucionar lo que se hable afuera. En definitiva era en estos 90 minutos ver de qué forma reaccionaban los jugadores después de más de tres semanas de trabajo”, expresó el exDT de Newell’s.

