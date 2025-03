Scaloni cosecha y siembra: el plan de la selección abarca dos mundiales, entre consagrados y pichones de cracks

Ya lo hizo. La renovación pedida a gritos por los especialistas del fútbol (también por sus seguidores de la tribuna, además de la efervescencia de las redes sociales) fue el prólogo del mejor ciclo de la selección argentina de todos los tiempos. Lionel Scaloni hizo lo que no pudieron (no se animaron) conductores de años sobre el lomo.

Entre las despedidas (Javier Mascherano, Pipa Higuaín, Lucas Biglia) y los que fueron perdiendo presencia hasta salir de la foto (Chiquito Romero, Éver Banega, Marcos Rojo), se imponía una renovación. El joven entrenador (inexperto, entonces, un vocablo que hoy invita a la reflexión) empezó a construir una nueva base desde su primera convocatoria, en agosto de 2018, cuando era apenas un ocupante interino del banco del que Chiqui Tapia, el presidente de la AFA, había eyectado a Jorge Sampaoli.

Lionel Scaloni piensa en el presente y proyecta EITAN ABRAMOVICH - AFP

Un ejemplo: en los primeros 21 partidos del ciclo, la lista de mayores presencias rubricó la proyección de aquellos nuevos: Leandro Paredes (19), Lautaro Martínez (16), Nicolás Tagliafico (15), Germán Pezzella (13), Rodrigo De Paul (12), Gio Lo Celso (12), Marcos Acuña (10), Juan Foyth (10), Nicolás Otamendi (10) y Lionel Messi (10). Los dos últimos, únicos sobrevivientes de la “camada de perdedores”, esa perversa obsesión argentina de calificar con agravio a una generación de extraordinarios futbolistas que alcanzaron una final mundial y dos finales de Copa América. No ganaron. Tiempo después, se sumó Angel Di María.

Posiblemente, la Argentina siga siendo la mejor selección en el mundo, por continuidad, por arrogancia futbolera. Hace tiempo que no necesita exclusivamente de Lionel Messi, que en junio cumplirá 38 años y da pasos con la idea de juga el Mundial de América del Norte, broche de oro de una carrera extraordinaria. El equipo nacional, sin Leo, sin Lautaro Martínez, el goleador del ciclo, sin Rodrigo De Paul, el que más jugó con Scaloni, le ganó a Uruguay por 1 a 0 en el Centenario y es el líder de las eliminatorias. Campeón del mundo, bicampeón de América. Primero en el ranking FIFA. Apenas cuatro caídas en los últimos 70 partidos. No afloja. No causa grietas: lo quieren todos, porque es un conjunto que enamora aún en la derrota.

Otamendi, Enzo Fernández, Almada y Paredes: de ayer a hoy Matilde Campodonico - AP

Sin embargo, Scaloni no se detiene en sentimentalismos, más allá de que es de lágrima fácil y suele caer en la maravillosa trampa de las emociones hasta en una conferencia de prensa en Montevideo. Trabaja a largo plazo. Proyecta. Sabe que tiene la cosecha para 2026, ya siembra rumbo a 2030. Aunque tal vez él no esté en el siguiente ciclo mundialista (ya dio señales de desgaste físico y mental), juega a futuro.

Ofrece un par de señales en la medianoche uruguaya. “Ojalá que Otamendi tuviese 30 años siempre y juegue a este nivel, pero llegará un momento en que no estará y hay que buscar el recambio. Pasó con Di María, pasará con Leo (Messi), (Leandro) Paredes, (Rodrigo) De Paul... Cuando asumí yo, Paredes parecía joven, y ahora... Está vigente, ya se vio el partido que hizo, pero en algún momento habrá que buscar recambio. Por suerte, hoy podemos meter jugadores porque hay una base y no se resiente tanto el equipo, pero habrá un momento en que esta camada se vaya y hay que mirar abajo”, sostiene.

Otamendi tiene 37, Paredes “apenas” 30. Se trata del trabajo silencioso que se desarrolla detrás de las luces de los triunfos robustos como el 1-0 contra Uruguay, sellado por una obra maestra de Thiago Almada, campeón mundial testimonial y con proyección de protagonismo estelar, a los 23 años.

“La Selección es un equipo, cuando falta uno, entra otro. Más allá de que hay jugadores importantes que no han estado contra Uruguay, me parece que tenemos como para salir tranquilos a la cancha. Después, el desarrollo puede ser diferente, pero el equipo está más allá de los nombres. Lo decía el otro día: para que entren jugadores, tengo que sacarlos a ellos y no me dan motivos. Va a ser difícil, en algún momento tendrá que pasar porque el tiempo pasa para todos, pero mientras no me den los motivos, va a ser difícil. Va a ser un momento complicado, pero habrá que hacerlo”.

🏆 #Eliminatorias + 3 para seguir en la cima sudamericana.



¡Vamos nosotros! 💪🏼🇦🇷 pic.twitter.com/IfDLLRN8KL — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 22, 2025

La cita “la edad pasa para todos” es gráfica. Traumática, irreversible. Algún día (no falta tanto), Messi no jugará más. “En algún momento habrá que buscar el recambio. La idea es darles minutos a los chicos que este viernes no los tuvieron y que están siendo parte de esta selección. Merecen una oportunidad para demostrar su valía y poner en dificultad a los compañeros. Ojalá pase eso y, si pasa, ya lo haremos”.

La base, en realidad, es la misma. De los titulares contra el deslucido equipo que conduce Marcelo Bielsa solo sorprende Giuliano Simeone (22 años, Atlético de Madrid), todos los demás se consagraron en Qatar. Y casi todos son titulares habituales. Pero en el mientras tanto, el técnico proyecta. Prueba y error. Mucho antes de que Di María saliera de escena, Nicolás González era una realidad y, en continuidad, Alejandro Garnacho (20 años, Manchester United) es una alternativa, más allá de que ni uno ni otro ofrezcan recompensas hoy, ahora mismo. Hay un plan. El laboratorio trabaja 24x7.

En el banco de suplentes permanecieron Santiago Castro (20 años, la rompe en Bologna) y Benjamín Domínguez (21, más gambeta y menos gol, en el mismo equipo). También Nico Paz (20, volante elegante, ahora en Como), uno de los denominados “europibes”, rescatados por su ascendencia, más allá de su lugar de nacimiento. Y se pueden sumar Matías Soulé (21, Roma), Valentín Carboni (20, Inter, se recupera de una dura lesión), Julio Soler (20, Bournemouth) y hasta Diablito Echeverri (19, ahora en Manchester City).

Alguno de estos pequeños fuera de serie podrán estar en Estados Unidos, Canadá y México, pero se trata de incorporaciones por goteo rumbo al futuro. La siembra es para el Mundial siguiente, seguramente van a florecer en ese periodo. La cosecha para 2026 es de los intérpretes que ya están maduros para meterse en el plantel junto a los consagrados. Para pelearles el lugar en el pedestal. Correrlos, si hace falta.

¡Felicidades Santi y Benja! 🇦🇷🤩



Santiago Castro e Benjamin Dominguez sono stati inseriti nella lista dei preconvocati della nazionale argentina per le prossime partite di qualificazione al Mondiale 2026 🔥👊#WeAreOne pic.twitter.com/XxN4USpEAU — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) March 3, 2025

Almada, desde ya. Giuliano, por qué no. Leonardo Balerdi (26, Marsella), Facundo Medina (25, Lens), Francisco Ortega (26, Olympiakos), Juan Foyth (27, Villarreal), Valentín Castellanos (26, Lazio). La lista es amplia. Mientras, Giovani Lo Celso, Paulo Dybala y Gonzalo Montiel, campeones del mundo lesionados, siguen vigentes. Como todos los consagrados, que siguen estando. No se bajan.

Se viene Brasil, en el Monumental, el gran clásico mundial. Scaloni tiene en la cabeza el plan “De Paul y 10 más”, para enfrentar al gigante adormecido. Mientras tanto, proyecta. De lo urgente a lo importante.

Ariel Ruya Por