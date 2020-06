Mario Pergolini se refirió a la situación de Villa Fuente: Archivo

Las dudas alrededor del futuro de Sebastián Villa, acusado judicialmente por su expareja de haber ejercido violencia de género, se mantienen. Uno de los que más está a la expectativa, lógicamente, es Boca, que precisa del dictamen de la justicia para actuar de una u otra manera con el jugador.

El que apareció ahora para dedicarle unas palabras al caso fue Mario Pergolini, vicepresidente de la institución xeneize. En declaraciones con Radio del Plata durante la noche del lunes, dio a entender lo mismo que piensan muchos dirigentes, según pudo rescatar LA NACION desde el momento de la denuncia penal de Daniela Cortés: en voz baja, el delantero colombiano está apuntado desde el comienzo de esta historia y esa sensación todavía perdura. Sin embargo, priorizan la cautela.

"Para tomar una decisión que afectará el trabajo tenemos que esperar que alguien diga claramente qué ha sucedido. Tenemos un alto compromiso con todos los colectivos con los que fuimos trabajando. Hemos llegado a Boca gracias al apoyo de las mujeres, pero como empleadores que tienen a cargo a Villa no podemos decir nada sin que antes la justicia se expida sobre lo que sucedió", argumentó Pergolini. Aunque... "En lo personal te podría decir otra cosa que seguramente difiera de la postura institucional, pero no corresponde".

Cuidar a Boca es la prioridad. Nadie quiere repetir el error (así lo consideran en el club) que cometió el directivo Matías Daglio no bien explotó el caso: "Tolerancia 0 (cero)", twitteó la misma noche en la que Cortés denunció a Villa por violencia de género y amenazas. Una reacción que se basó en el pensamiento personal y no hablando por todos, según lo que el directivo les explicó a sus pares.

Cabe recordar que la primera medida del futbolista y su abogado, Martín Apolo, fue realizar una contradenuncia por extorsión, más allá de la defensa que están haciendo sobre el testimonio de la mujer. Según las palabras de Pergolini, Boca no tomó partido y sólo aguarda el final: "El abogado lo eligió él. Nosotros no participamos de eso".

El propio Villa apareció públicamente a través de un audio para contar cómo está viviendo la situación: "Mi imagen y carrera han sido dañadas en las últimas semanas. Siempre creí en que la verdad y la justicia se van a imponer. No importa si el proceso judicial tiene varios meses por delante. Nunca agredí a una mujer y los que me conocieron de cerca en estos casi dos años que llevo en Argentina, saben de las situaciones de violencia que sufrí, siempre con amenazas de arruinarme mi carrera", fue el comienzo de su descargo. Después dio un paso adelante: "Ahora que soy noticia por esta situación y no por los goles y buenos partidos, quiero llegar hasta el final y que se sepa la verdad. No quiero que para volver a jugar al fútbol tenga que pagar una extorsión".

Por último, el Instagram de Cortés tuvo ayer un nuevo posteo, en el que compila en un video las imágenes de los golpes, audios de Villa, chats entre el jugador y su hermana y una foto en la que muestra el embarazo que ella acusa haber perdido por una de las tantas agresiones recibidas.

"¿Hasta cuándo tantas mentiras? Han circulado en redes sociales, y en su declaración, toda clase de mentiras y tergiversaciones acerca de lo sucedido, algunas de ellas bastante graves", comenzó a profundizar el por qué de su nueva publicación, tras una breve introducción del tema. Y detalló el material: "En el video que acompaña esta publicación, puede verse, por ejemplo, cómo Sebastián me buscaba con insistencia después de las golpizas (algo que no se debe hacer cuando alguien supuestamente te roba y te extorsiona). También, que después de una de sus agresiones perdí un bebé que esperábamos (algo que negaba). Según consta en varios chats, miembros de mi familia le pedían que dejara de maltratarme y él aceptaba los hechos".