Sebastián Villa fue absuelto de la causa por “abuso sexual con acceso carnal” iniciada en 2021

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue absuelto por la Justicia en una causa por “abuso sexual con acceso carnal” que le había iniciado Rocío Tamara Doldán, ex novia de él, en 2021. Actual futbolista de Independiente Rivadavia, de Mendoza, Villa jugaba en aquel momento en Boca, institución de la que salió envuelto en un conflicto judicial.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Lomas de Zamora determinó la absolución este martes, luego de que tanto el fiscal de la causa como la víctima desistieran de seguir adelante con la acusación. El fallo judicial relata que Doldán “resignificó” los hechos denunciados y, “ante la falta de otros elementos corroborantes, accesorios o periféricos que le permitan sostener la acusación”, el tribunal tomó la decisión de absolver al delantero.

“Entiendo que él [por Villa] siempre dio por hecho que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente. Esto, pensando en retrospectiva después de analizar con amplitud los hechos que motivaron la presente investigación”, declaró Doldán en una audiencia con el tribunal que llevaba adelante la investigación. Y continuó: “Ambos estábamos inmersos en una relación con rasgos un poco conflictivos por las escenas de celos que recíprocamente nos realizábamos. Él entendió esto así y yo a la vez entendí y pude resignificar lo que pasó”, explicó Doldán. Esa “resignificación” fue clave para que el tribunal tomara la determinación adoptada este martes.

En la causa obra un informe psicológico de Doldán realizado por la doctora Alicia Cortalezzi. “Su lenguaje gestual expresa una saludable voluntariedad, transmite un gesto de calma, no sugirieron indicios acerca de que la decisión de la examinada pueda deberse a una eventual presión, ni miedo alguno, ni dependencia económica o emocional”. Doldán no vive en Argentina, rearmó su vida y, según la Justicia “no se encuentra en situación de vulnerabilidad. Su resignificación sobre los acontecimientos puede interpretarse como un acto voluntario y libre de presiones”.

Los hechos, según Doldán

“Sentía que tenía que fingir que estaba bien para irme. Yo hoy no... Pensé que me iba a matar. O que me iba a lastimar más todavía. Todo pensé”, dijo Doldán en 2022, un año después de denunciar a Villa en la Justicia por un hecho ocurrido en junio del año anterior en una casa de la localidad bonaerense de Canning. La presentación original fue por “violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio”.

“Fuimos a un asado. Había amigos del plantel. Fue normal. Siempre íbamos; fue algo normal. Pero él ya había tomado un poco y nos fuimos a su casa; seleccionamos poquitas personas. Ya me tiraba algún comentario machista. Yo estaba bien, me fui contenta, estaba con la que persona en la que confiaba”, recordó Doldán en 2022 durante una entrevista con Telefé Noticias.

Y continuó: “Sentí miedo. Porque no sabía qué iba a hacerme él. Esperaba lo peor. Me di cuenta y lo sentía. A la sensación de tenerlo arriba de mí no puedo olvidármela. Entonces tenía mucho miedo; no tenía fuerzas para nada. Ya había gastado toda la fuerza que tenía”.

“Le escribí a una amiga y él no quería que ella entrara. Me pedía que levantara la cara. Quería abrazarme pero yo no quería que me tocara más. Él no se despegaba de mí ni un segundo; tenía miedo de que hablara con mi amiga. Él puso música, quería seguir tomando hasta la 1 de la tarde, hacer un asadito hasta el otro día”, señaló en su momento la joven.

También relató lo complicado que fue salir de esa casa: “Cuando las chicas iban a irse, me dijeron que no podía irme. Él tenía miedo de que me fuera. Yo solo quería que entrara mi amiga e irme. Cuando Sebastián y el guardia se dieron vuelta me subí rápidamente al auto y le dije a mi amiga que entrara. Cuando él me vio, yo ya me había ido. Apenas sentí que salí de esa casa me largué a llorar, pero no le conté nada a nadie”.

Luego de los hechos, Doldán escapó del country. “Yo quería salir todo el tiempo, pero si no me calmaba, no podía salir. Si no dejaba de llorar o de hacer drama, como dice él, no podía salir. Me costó parar de llorar en un momento. Yo sabía que no podía irme si no me calmaba, como me decía él. Después de todo eso, él me abrazaba, [pedía] que le dijera si lo quería, [decía] que nosotros íbamos a estar juntos, que él me quería. Queriendo convencerme de que no había pasado nada. Me lavé la cara, pero salí demacrada”, narró.

Respecto al daño que le produjo aquella noche, Doldán manifestó: “Tenía dolor físico, salí muy mal de ahí en todos los sentidos. Me entero por él de que había llegado la policía,; me enteré después. Si yo no podía salir de la habitación... Llamó su vecino a la policía”. Y, siempre en aquella entrevista, agregó sobre Villa: “Dañó mi vida entera. No hay forma de que una pueda olvidarse. Duele mucho porque, a pesar de que pasa el tiempo, el dolor es igual. Entonces es muy difícil contarlo”, sostuvo entonces.

Ahora, Doldán resignificó todo y Sebastián Villa fue absuelto.