escuchar

La selección argentina y Paraguay se enfrentan este jueves en el estadio Monumental, a partir de las 20, en un partido correspondiente a la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. En la previa del encuentro, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y aseguró que Lionel Messi, recientemente recuperado de una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, se entrenó con normalidad, aunque no confirmó su presencia en el once inicial: “Todavía nos queda un entrenamiento y es importante para ‘Leo’. Lo vimos bien. Hablaremos antes de la práctica para ver si juega desde el inicio o no contra Paraguay “, afirmó.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó los dos partidos que disputó en lo que va de la competencia y, al igual que Brasil -que se ubica puntero por mejor diferencia de gol-, mantiene puntaje perfecto. En la primera fecha venció por la mínima diferencia a Ecuador con un golazo de tiro libre de Lionel Messi, quien pidió el cambio a los 88′ y, desde ese entonces acumuló varias semanas de poca actividad por una molestia en una cicatriz de un viejo desgarro. Luego, sin el capitán entre los convocados (Ángel Di María llevó la cinta), goleó por 3 a 0 a Bolivia en la altura de La Paz con goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González.

El entrenador deberá buscar un reemplazante para Ángel Di María, titular en las dos primeras jornadas (fue figura frente a Bolivia), quien no fue citado por encontrarse lesionado. ‘Nico’ González, muy bien considerado por el DT, tiene grandes chances de ubicarse en el sector izquierdo del ataque, acompañando a Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez, una duda recurrente en la cabeza del DT, quien afirmó que ambos podrían jugar juntos en alguna oportunidad: “Pueden jugar juntos. Ambos son ‘9′, pero no sería un inconveniente porque tienen características diferentes”, comentó.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez, los dos delanteros "clase mundial" que tiene la selección argentina Aníbal Greco - La Nación

El resto del equipo sale prácticamente de memoria. Emiliano ‘Dibu’ Martínez es inamovible en el arco; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero y Nicolás Otamendi se mantendrían en el esquema inicial, y Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña se disputarán el lateral izquierdo. En la mitad de la cancha cada vez hay menos dudas. Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul se ganaron ser considerados como piezas clave luego de su gran rendimiento en el Mundial Qatar 2022.

En caso de mantener la idea que dispuso en la altura de La Paz y en gran parte del duelo frente a Ecuador, Alexis sería el 5, De Paul el 8 y Enzo el 10 (aunque ese número sea de Messi): “Seguramente en el partido decidamos empezar de una manera y luego cambiarla. Puede ser algo positivo para nosotros. Aunque puedan jugar en la misma posición, lo hacen de manera diferente y nos dan otras cosas”, aseguró Scaloni, aunque dejó un pequeño resquicio de duda sobre la posibilidad de utilizar otros intérpretes: “No sé si van a jugar los dos, si van a alternar. Es una pregunta un poco trampa. Tenemos a Leandro (Paredes) afuera, a Guido (Rodríguez)... Pueden jugar los dos en la misma posición. Uno puede ser volante central o interno. A lo mejor, pueden darnos cosas los dos”, aseveró.

Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en uno de los entrenamientos de la selección en Qatar Aníbal Greco

Por último, el estratega argentino no titubeó a la hora de comentar que si algún jugador baja el rendimiento, será reemplazado: “Fácil: juega el que mejor está. Hoy ellos (por Mac Allister y Fernández) están bien. Como antes Leandro o Guido. Si en algún momento vemos que bajan el rendimiento o que tiene que jugar otro, lo haremos. La competencia es sana. En la selección te aguantás si no jugás. Ellos son conscientes de lo que hay en juego. Y también, de que no están obligados a estar. Es la realidad. Lo tienen claro. Hay posiciones en las que tenemos que dejar chicos afuera porque no podemos traer a todos”, concluyó.