Selección argentina. Los Martínez: un trío que aporta soluciones y siempre tiene una carta ganadora

Tres intérpretes de Lionel Scaloni, formateados en este tiempo exitoso, de viento a favor. Tres piezas imprescindibles, que llevan el mismo apellido y distinto nombre. Martínez, por tres. Emiliano, un auténtico desconocido para el gran público, el arquero desafiante y volador, pocos lo tenían en cuenta mientras sostenía la estantería de Aston Villa. El joven DT, en casa y lejos de sus elegidos, lo tuvo en cuenta desde el primer día.

Newell’s, Defensa y Ajax. Lisandro, el segundo Martínez, es el abanderado del bajo perfil, un mundo si se lo compara con el hombre que custodia los palos. Sabe con la pelota, sabe marcar, puede jugar como número 5, pero se siente a gusto como zaguero, al lado de Nicolás Otamendi. Si no está Cuti Romero, aparece el joven de Gualeguay que no estaba en el radar de los más arropados. Scaloni lo tenía de vista.

#CHI 🇨🇱 1 - 2 🇦🇷 #ARG | 44' PT | ¡Hay arquero! #Dibu Martínez saca por arriba del travesaño un remate de Paulo Díaz desde afuera del área.



El tercer Martínez, acaso el que acepta la mayoría de los flashes, es Lautaro, el famoso. El que explotó en Racing, voló a Inter y se instaló con ímpetu en una de las principales ligas del mundo. No lo descubrió Lionel, es cierto. Pero le dio el protagonismo estelar, fue una de las consecuencias de la esperada –y demorada- renovación. Lejos Higuaín, cerca y lejos Agüero antes de su problema de salud, es el número 9 del presente, del futuro. El entrenador le dio la confianza final, la camiseta que todos quieren.

Lautaro Martínez, el goleador del ciclo de Scaloni Javier Torres - Pool AFP

Los Martínez, a su modo, fueron protagonistas en el triunfo de la Argentina sobre Chile en el desierto de Calama. Dibu, desde un día antes, cuando mostró en las redes sociales el excesivo rigor y control que tuvieron las autoridades chilenas en el arribo de la delegación argentina. El arquero lo tomó con humor, pero expuso la incomodidad del plantel argentino.

El gol de Lautaro Martínez que significó el triunfo argentino en Calama

No le gusta ser indiferente. Le agrada el protagonismo: fue uno de los más reprobados por los chilenos en la entrada en calor. Más tarde, durante el partido, quedó la sensación de que pudo haber hecho algo más con el tanto de Brereton, de cabeza, por encima de su cuerpo. Sin embargo, nunca pierde la compostura, suele mostrar seguridad en casi todo momento y hasta sacó un pelotazo con rosca de Paulo Díaz, el defensor de River, en el final del primer tiempo. Y en el cierre, sacó otra bomba, cuando parecía que el destino del partido iba ser un empate.

Emiliano Martínez, en lo más alto, saca el remate de Paulo Díaz JAVIER TORRES - POOL

A Lisandro le costaron los primeros minutos. Con el transcurrir de los minutos, encontró su mejor versión. Tiene marcar, proyección, valentía y el confort de estar al lado de un caudillo, ayuda para la proyección. A diferencia de los otros Martínez, que tienen un puesto asegurado en el Mundial –no solo en la nómina, sino en el equipo titular, salvo que ocurra algún hecho sorprendente o una lesión-, el defensor sabe que tiene que ganarse el pan de cada día. Es de los buenos. Es un defensor que piensa en otros ámbitos.

“Me gusta jugar por abajo y dar pases limpios, al pie. También, dar asistencias, pases profundos, más allá de mi función principal”.

Fue la figura. Y, seguramente, sea volante en el choque con Colombia, por varias ausencias. Lisandro se adapta y responde.

Lisandro, con alma y vida, ante Alexis Sánchez JAVIER TORRES - POOL

En la otra frontera, Lautaro se siente como si estuviera en el patio de su casa, juega con confianza, con la tranquilidad de un experimentado. Es toda una curiosidad: durante largos minutos, parece fuera de órbita, desconectado, sin participación, porque la pelota la llevan otros, González, Paredes, De Paul, Papu Gómez.

Como si no necesitara participar, como si la vida pasara por otros aires. Hasta que, de pronto, un cambio de frente, un toque, una gambeta, sorpresa en el circuito de los otros. Aparece y gobierna. Pero no solo en el área, lejos de esa zona de confort. Y cuando tiene la oportunidad, suele no fallar. De rebote, de zurda, alcanza los 18. Es el goleador del ciclo de Scaloni, todo un símbolo. Sobre todo, porque en el plantel convive con Lionel Messi.

Dos Martínez, codo a codo, para defender el arco argentino JAVIER TORRES - POOL

Los Martínez aportan soluciones, rumbo al sueño más grande, una copa mundial.