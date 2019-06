La Argentina avanzará por primera vez a los octavos de final si hoy derrota a Escocia; entre truco y paseos, el sueño sigue latente Fuente: Reuters

PARÍS.- Florencia Bonsegundo juega al truco en el lobby del hotel Crowne Plaza París: hace equipo con Estefanía Banini y con Verónica Miele, responsable de marketing de AFA. El duelo es con periodistas y el auxiliar de utilería Nicolás Pérez. A Bonse la apuran, la aprietan, pero ella se defiende y acepta la falta envido. "A mí me toca correr en contra Escocia, acá en el truco no me corre nadie", bromea.

Argentina tendrá este miércoles, a las 16, la posibilidad de hacer historia: si gana puede meterse por primera vez en los octavos de final de un Mundial. Para ello, deberá concretar algo que hasta ahora no logró: anotar un gol en esta Copa del Mundo.

Pese a disputar el primer Mundial de su historia, Escocia -dirigida por una mujer, la ex futbolista Shelley Kerr- viene de tener buenos partidos pese a perder con Inglaterra y Japón (2-1 y 2-1). La Argentina espera el choque ansiosa, pero distendida. En la intimidad, además del truco hay un marco de buen clima.

El lunes el plantel paseó por la Torre Eiffel y, aunque no pudo subir, se sacaron fotos ahí. La arquera Vanina Correa se tatuó la torre en su brazo izquierdo cuando lograron la clasificación al Mundial. Después fueron al Museo de las Armas, donde está la tumba de Napoleón y miraron el Arco del Triunfo desde el micro.

Belén Potassa y Yael Oviedo, que se habían quedado descansando en la otra salida del lugar, saltaron cuando se enteraron de que las estaban esperando en el micro, en el extremo opuesto. Era lógico: en el equipo hay un sistema de multas que penaliza las llegadas tarde al almuerzo o el uso del celular durante las comidas. El castigo son 50 pesos por cabeza. Hasta aquí, la que más multas suma es Dalila Ippolito, la más joven del plantel.

La falta se aplica también a quienes vienen desde afuera. El presidente Mauricio Macri también tuvo que pagar. Había prometido que visitaría a la selección para despedir a las futbolistas que viajaran a Francia. Fue a Ezeiza un día más tarde de lo pautado y por eso Banini le cobró: Macri sacó 500 pesos y los dejó en el pozo.

La música que suena en el equipo va cambiando. A veces es cumbia, a veces, reggaeton, a veces folklore. A veces, en el ómnibus, se escucha algún zapucai.

En el lobby del hotel circulan periodistas, pero también familiares. Matías, la pareja de Adriana Sachs, vino a seguirla por todo el Mundial. También están aquí Graciela, la mamá de la arquera Gabriela Garton, y su papá, John, que se mueven con Cristian, su esposo. La familia completa de Natalie Juncos también le hace marca personal a la selección: sus padres, Valentina Aracil y Luis Juncos, ex nadadores olímpicos, la visitan a diario en cada ciudad. También están sus suegros y su esposo. El equipo familiar lo completan el papá y el hermano de Mili Menéndez.

Ayer, en la conferencia previa al choque con Escocia, el entrenador Carlos Borrello dijo que llegó el momento de arriesgar: "Nos la vamos a jugar por el triunfo", dijo. Y agregó: "Yo con estas chicas voy a donde sea, porque a pesar de la diferencia física, de desarrollo, hay mucho carácter, mucha pasión, rebeldía. Van a dejar todo dentro de la cancha".

A su lado, Agustina Barroso contó que antes de viajar no se imaginaban que a esta altura estarían a un paso de cumplir otro sueño: "Teníamos rivales muy fuertes, pero lo logramos. Ahora queremos hacer historia".