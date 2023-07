Sergio Rico: su sentido mensaje mientras continúa su evolución médica, aunque es muy difícil que vuelva a jugar

escuchar

El arquero español del Paris Saint Germain, Sergio Rico, escribió unas palabras de agradecimiento y de optimismo este domingo, mientras prosigue su recuperación de las lesiones producidas tras sufrir un traumatismo craneoencefálico tras un accidente con un caballo.

“Quería agradecer a todas y cada una de las personas que me han mostrado y mandado su cariño en estos días complicados. Sigo trabajando en mi recuperación que cada día va mejor”, indicó en Instagram el antiguo arquero del Sevilla, con el que conquistó en dos ocasiones la Europa League antes de fichar por el PSG en 2020, club en el que llevaba un año jugando como cedido. “Me siento muy afortunado, una vez más, gracias a todos y espero veros pronto”, añadió en un esperanzador mensaje.

El arquero de 29 años sigue siendo tratado en el hospital sevillano Virgen del Rocío, en el que ingresó el 28 de mayo. Estuvo varios días en coma hasta el 19 de junio y salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el miércoles, para ser trasladado a una sala común.

El mensaje que Sergio Rico subió a su Instagram

De continuar con su evolución, Rico recibiría el alta en dos semanas, aunque sería difícil que vuelva a jugar al fútbol. Este diagnóstico triste para su carrera como profesional se debe a algunas secuelas que le impedirían retomar la práctica deportiva profesional.

Tras el accidente, durante los primeros días de internación su vida corrió serio peligro. Pero además, según consigna The Athletic, sufrió neumonía, fiebre y problemas frecuentes vinculados con la intubación para asistirlo mecánicamente con su respiración.

Entre otras secuelas, el guardavalla de PSG perdió más de 20 kilos y aproximadamente el 30 por ciento de su masa muscular. En su beneficio, no tiene problemas neurológicos y no solo ya respira por sí mismo, sino que hace gestos, logra interactuar con sus seres queridos y reacciona a los estímulos. Lo único que le falta es volver a hablar con normalidad, algo que le demandará más tiempo.

Lionel Messi con una remera en apoyo a Sergio Rico el 3 de junio de 2023. Ian MacNicol - Getty Images Europe

Alguien del entorno de Rico describió en diálogo con The Athletic: “Hay una frase que te dicen cuando entras en la UCI: dos pasos adelante, un paso atrás. No importa cuántas veces lo escuches, no se asimila hasta que sucede. Cuando un paciente está en la UCI, son monitoreados. Me dieron un pase cuando entré en la UCI que era válido hasta el 30 de junio y parecía que iba a durar indefinidamente”.

Esa misma fuente agregó: “Los familiares de los otros pacientes de la UCI decían que llevaban 20 días, otros 25 días y me parecía una locura. La UCI te pone en tu lugar, los familiares ven algo tan simple como una persona parpadeando como una victoria, todo tiene un significado diferente. Llega el médico y sabes esperar cualquier cosa”.

Alba Silva contó ante los medios como evoluciona su marido, Sergio Rico

Imposibilitado de hablar, Rico igual interactúa con los suyos: se ríe y gesticula con su rostro y su mirada. “No se ve lo fuerte que le aprieta la mano”, explicó la gente que lo rodea, todavía emocionada por su recuperación.

Una vez que reciba el alta (previsto para finales de julio), Rico será trasladado a una casa en Sevilla, ciudad de España donde nació. Mientras, se sigue destacando como “un milagro” el hecho de que la médula espinal no haya resultado dañada durante la caída del caballo. Aunque sí sufrió las mencionadas complicaciones por las lesiones en la zona cervical y en la cabeza tras ser atropellado por un caballo.

Luego de cinco semanas en el sector destinado a los cuidados intensivos, Sergio Rico ya descansa en una sala común, a la espera de regresar a su casa en Sevilla antes de que finalice julio. Recién entonces se enfocará en la etapa final de su recuperación. Y aunque todo indica que es muy difícil que regrese a la alta competencia, solo él y su fuerza de voluntad tendrán la respuesta final.

“Siempre fuertes”

Su pareja Silva vivió las últimas semanas con mucha angustia e incertidumbre. El 11 de junio, con motivo del primer aniversario del casamiento, escribió palabras muy sentidas en su cuenta de Instagram: “Hemos superado mucho juntos, y sé que podremos con esto, que pronto estarás leyendo estas palabras y cogiéndome de la mano para darme la tranquilidad que sólo tú me sabes dar. No es el primer aniversario que me había imaginado, pero prometo que cuando despiertes vamos a celebrar cada uno de los días que pasemos juntos. Me haces mucha falta. Te espero y te amo, mi Serg. Siempre fuertes”.

Los compañeros de Rico en Paris Saint Germain realizaron varias demostraciones públicas de apoyo, al igual que los hinchas en las tribunas del Parque de los Príncipes. Esta temporada no sumó partidos, fue suplente de Gianluigi Donnarumma en todas las competencias oficiales. Surgido en Sevilla, a PSG llegó en 2019, a préstamo. Una temporada después su pase fue comprado en seis millones de euros.

En el curso pasado estuvo cedido en Mallorca. Antes de la llegada de Donnarumma, en el club francés fue suplente del costarricense Keylor Navas, que a principios de este año pasó a Nottingham Forest. Rico también tiene varias convocatorias al seleccionado de España, donde solo disputó 16 minutos en 2016, durante un amistoso frente a Corea del Sur.

LA NACION