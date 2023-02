Sin Lionel Messi ni Mbappé, al PSG le hicieron tres goles en 45 minutos, perdió con Monaco y su DT está “preocupado”

escuchar

Al todopoderoso PSG le hicieron tres goles en el primer tiempo y cayó sin atenuantes frente a Monaco, por la Ligue 1 de Francia. Con Lionel Messi y Kylian Mbappé afuera por lesión, sólo Neymar dio el presente desde el inicio. Y poco pudo hacer contra el equipo del Principado, más intenso y ambicioso. La derrota no afecta el liderazgo de los parisinos en la tabla de posiciones, pero le crea problemas internos de cara al encuentro de este martes ante Bayern Munich en el Parque de los Príncipes, y por la ida de los octavos de final de la Champions League, el gran objetivo del club.

PSG deambuló por el estadio Louis II. Fue un equipo sin alma. Once futbolistas en cancha sin identidad ni plan de juego. Casi sin ganas. Lo confesó el propio Christophe Galtier en la conferencia de prensa posterior al encuentro, resuelto con dos goles de Wissam Ben Yedder y del ruso Aleksandr Golovin (para los parisinos descontó Warren Zaire Emery): “Fuimos un equipo sin intensidad. Faltó intensidad. Es el estado actual del equipo. No me puedo esconder detrás de eso. Así estamos, es extraño pero real. Es bizarro decir esto como entrenador del PSG, pero es la realidad actual”, se sinceró Galtier, cuya suerte en el cargo bien puede estar atada a lo que suceda en la eliminatoria de Champions contra los bávaros.

Galtir continuó con la catarsis. “Estoy preocupado por el partido del martes a la noche”, admitió. Y añadió: “Vamos a ver si los jugadores que no pudieron estar hoy (Lionel Messi, por ejemplo) pueden jugar el martes. Tenemos un equipo muy debilitado y estamos preocupados. En este período hay que tener claridad mental. Entiendo la bronca de los hinchas. Hay bronca”, concedió Galtier. El DT “no cree” que Mbappé pueda estar disponible para el partido contra los alemanes, pero espera que tanto Messi como el italiano Marco Verratti estén en condiciones de jugar. Ambos son insustituibles en su esquema.

“Hay otros partidos y no correremos riesgos con él”, señaló sobre Mbappé. Y agregó: “Esperamos que se recupere bien. Con un poco de suerte, Verratti, Messi y otros que este sábado estuvieron en el banco de suplentes podrán jugar ese partido”, se speranzó.

PSG alistó a un suplente menos en Monaco por la epidemia de lesionados que tiene en el plantel: además de Messi, Verratti y Mbappé también arrastran problemas físicos el portugués Renato Sanches y el francés Nordi Mukiele. Por si eso fuera poco, antes del partido hubo futbolistas del plantel que se contagiaron de un virus, como el español Fabián Ruiz, y no pudieron jugar. La cadena RMC informó que se trató de “un virus intestinal” que provoca “vómitos, dolor de vientre y fatiga”, sin reportar qué jugadores estaban contagiados.

En estas condiciones sufrió el PSG su cuarta derrota del año, y la segunda al hilo tras haber perdido por la Copa de Francia ante el Marsella. Hace unas semanas, cuando se reanudó la actividad oficial tras el Mundial de Qatar, Galtier había declarado que buscaba que los cracks del equipo (Messi, Neymar y Mbappé) recuperaran “la sintonía” que tenían entre ellos antes de la Copa del Mundo. A juzgar por lo visto desde entonces, el equipo (y estos tres futbolistas) están lejos de ser lo que eran antes de la cita ecuménica.

Más allá de las lesiones y los virus, la falta de respuesta futbolística del equipo puede acarrear problemas a futuro. Sobre todo, en el despacho del portugués Luis Campos, director deportivo. En los últimos días, Campos declaró que el club busca la renovación del contrato de Messi, que se vence el 30 de junio y tiene una temporada más opcional. Pero una nueva debacle en Europa podría provocar cambios tanto en el puesto de entrenador como en la dirección deportiva (Campos, de hecho, fue quien eligió a Galtier para reemplazar a Mauricio Pochettino). Además, el futuro del propio Messi es una incógnita: hay quienes, como el ex futbolista Jerome Rothen, critican la decisión del club de renovar un contrato millonario por la edad de la Pulga (35 años).

Lo mejor del partido por la Ligue 1

Así, el partido del martes contra Bayern Munich es mucho más que noventa minutos de fútbol. El PSG tendrá que decidirse: o vuelve a ser ese conjunto compacto que devoraba rivales y aprovechaba la jerarquía individual de sus cracks o muestra otra vez esta versión gris, sin vértigo ni alma que se paseó por Monaco. El rival está agazapado: este sábado derrotó por 3-0 al Bochum y llega a la capital francesa como único líder de la Bundesliga. Los bávaros, afilados, son un equipo temible.

