Stefano Di Carlo dijo estar orgulloso de la condición de “asociación civil sin fines de lucro” de River

Stefano Di Carlo es el nuevo presidente de River. Con 61,77% del total de los votos positivos, 15.960 sobre los 25.839 que constituyeron una cifra récord –superaron los 19.833 de 2021–, el actual secretario general del club ganó este sábado la elección celebrada detrás de la platea San Martín del Monumental y asumirá este lunes a las 18. Tercero en juventud en ser electo para el máximo cargo, con 36 años de edad, el sucesor de Jorge Brito se convertirá en el vigesimocuarto titular de la institución, luego de llegar por la lista número 2, Filosofía River, continuista de la gestión saliente. Su mandato tendrá vigencia hasta fines de 2029.

Di Carlo se impuso a otros cuatro candidatos. Al igual que en la votación de hace cuatro años, Carlos Trillo concluyó en el segundo lugar, con 16,22% y 4191 preferencias, y será vocal titular por la minoría en la Comisión Directiva. Luis Belli finalizó tercero, con 9,68%, producto de 2502 sufragios; Daniel Kiper quedó cuarto, con 8,29% y 2141, y Pablo Lunati, que participó por primera vez en comicios de River, ocupó la última colocación, con 4,04% y 1045.

Stefano Di Carlo durante la conferencia de prensa post victoria en las elecciones Nicolás Suárez

Con el desafío de recomponer el presente futbolístico, en el que la mayor preocupación pasa por la clasificación para la Copa Libertadores de 2026, Di Carlo, nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, presidente durante 1989 tras la renuncia de Hugo Santilli al cargo, tendrá su primer compromiso en el deporte más popular el domingo 9 de noviembre frente a nada menos que Boca. Consciente de cuál es la mayor exigencia de los socios e hinchas, anticipó su postura al mediodía, unos minutos después de emitir su voto. “El fútbol es el tema de mayor centralidad, relevancia e interés para nosotros y toda la familia de River, así que vamos a hacer las evaluaciones del caso para seguir mejorando”, expresó Di Carlo en una rueda de prensa en el salón de honor Doctor Leopoldo Bard, ubicado en el tercer piso del estadio Monumental.

La jornada empezó temprano para el hombre nacido el 13 de mayo de 1989 en Buenos Aires, que asumirá tras convetirse en el tercer candidato a presidente más votado en la historia del club millonario. En contacto permanente con su principal asesor, el periodista Iván Schargrodsky, este sábado recorrió el playón del club, donde se fundió en un sentido abrazo con Rodolfo D’Onofrio, que destacó sus cualidades: “Stefano es brillante. Tiene una capacidad enorme”, lo elogió el ex dirigente. Luego Di Carlo votó en la mesa 30, ubicada en el Microestadio del Monumental. El trayecto duró varios minutos porque socios le solicitaban fotos, intercambiaron opiniones y le dieron muestras de respaldo.

Di Carlo saluda a una autoridad de mesa al votar; se impondrá con 61,77% entre cinco candidatos. River Plate

Dos horas antes de que sufragara el ganador fueron habilitados los molinetes para iniciar el acto electoral. A las 10 de la mañana en punto, como estaba previsto, empezó la votación, que fue electrónica, y más de 100 personas ingresaron en los primeros cinco minutos. Entre ellas, Hernán Díaz, ex futbolista multicampeón y ex ayudante de campo del entrenador Leonardo Astrada. Once recintos sirvieron como escenario para distribuir 126 mesas, destinadas a los 87.286 socios que estaban en condicionar de elegir. En total, intervino el 29% de esa masa.

Al cabo de diez horas, con los comicios ya terminados, Di Carlo supo que el triunfo era suyo. Al lado de Andrés Ballotta y Mariano Taratuty, dos de los tres vicepresidentes de su fórmula (el restante es Ignacio Villarroel, al frente de la Junta Electoral), y de Agustín Forchieri, que ocupará el rol de secretario general, el postulante que encabezó la lista 2 celebró durante media hora en el hall central del estadio. A pocos metros, en el playón, hubo fuegos artificiales.

Di Carlo ganó holgadamente la presidencia de River y festeja con Mariano Taratuty y Santiago Poblet, elegidos vicepresidente tercero y tercer vocal, en el Monumental, donde votó una cantidad récord de socios. Nicolás Suárez

“En primer lugar, quiero agradecer y destacar al socio, que se acercó a votar masivamente, construyendo la elección más masiva en River, y que fue el protagonista exclusivo de este hito para su historia democrática e institucional y su condición de asociación civil sin fines de lucro, de la que estamos absolutamente orgullosos, como también de entender el peso y la trascendencia de la vida democrática de River. Los socios de River llevamos más de 100 años eligiendo a nuestros consocios como autoridades del club. En ese sentido, entendemos no solo el peso de la historia, sino también el sentido profundo de la responsabilidad que implica administrar lo que es de todos los socios e hinchas de River. Por eso quiero agradecerles enormemente, de todo corazón”, manifestó Di Carlo cuando tomó el micrófono a las 21.22.

Ex vocal titular y luego vicepresidente (tras el fallecimiento de Guillermo Cascio, ocurrido en septiembre de 2018), Di Carlo dejará su función de secretario general para asumir el mayor reto de su vida. Integrante de “La Progresista”, una de las 40 agrupaciones del club, inició en la adolescencia su recorrido por la política institucional. Construyó minuciosamente su camino. Poco a poco ganó terreno. Fue egresado del instituto secundario de River en 2006. Supo armarse de paciencia, estudió dos carreras y conoce a la perfección el funcionamiento de la institución, a la que comenzará a gobernar el lunes 3 de noviembre.