Suiza-Argelia, por el Mundial 2026, EN VIVO

El historial entre Suiza y Argelia es corto: se enfrentaron en apenas dos ocasiones. La última, hace 40 años, en 1986 en un partido amistoso previo al Mundial que terminó ganando Argentina, y en el cual ambas participaron. En aquella oportunidad, los suizos se impusieron por 2 a 1.

Sin embargo, el primer partido entre ambas selecciones fue en 1980, en otro amistoso, que también terminó por ganar Suiza. En esa ocasión, por 2 a 0. El partido de este viernes será la primera vez que se enfrentan en un partido oficial.