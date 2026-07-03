Suiza-Argelia, por el Mundial 2026, EN VIVO
El equipo europeo y su rival africano se enfrentan por un lugar en los octavos de final de la Copa del Mundo
Estadísticas y antecedentes
El historial entre Suiza y Argelia es corto: se enfrentaron en apenas dos ocasiones. La última, hace 40 años, en 1986 en un partido amistoso previo al Mundial que terminó ganando Argentina, y en el cual ambas participaron. En aquella oportunidad, los suizos se impusieron por 2 a 1.
Sin embargo, el primer partido entre ambas selecciones fue en 1980, en otro amistoso, que también terminó por ganar Suiza. En esa ocasión, por 2 a 0. El partido de este viernes será la primera vez que se enfrentan en un partido oficial.
El presente de los equipos
Suiza llega al partido de 16avos de final con un buen andar en el Mundial 2026: terminó primera en su grupo, habiendo empatado en el debut ante Qatar, pero recuperándose con dos victorias ante Bosnia y Canadá.
Por su parte, Argelia clasificó en la última fecha de fase de grupos tras empatar 3-3 ante Austria. Previamente, se impuso ante Jordania y cayó ante la selección argentina.
Hora, TV y dónde ver online Estados Unidos vs. Bosnia-Herzegovina
El partido entre Suiza y Argelia podrá verse EN VIVO por Paramount+, DAZN y DSports, desde las 00 horas de este viernes en la Argentina.
¡Bienvenidos?
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto de LA NACION del partido entre Suiza y Argelia.
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