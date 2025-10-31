El tierno posteo con el que el argentino Nicolás Keenan celebró el triunfo histórico de Rob Jetten en Países Bajos

Con la victoria del partido D66 de las elecciones legislativas en Países Bajos, Rob Jetten podría convertirse en Primer Ministro. Luego de los festejos, el neerlandés de 38 años se tomó unos minutos para dedicarle un romántico posteo a su pareja, el jugador argentino de hockey Nicolás Keenan, quien le mostró su confianza absoluta.

Rob Jetten, líder del partido de centroizquierda D66, podría ser el próximo Primer Ministro de Países Bajos Peter Dejong - AP

“Querido Nico, gracias por tu apoyo incondicional. Sin vos no puedo”, escribió en la descripción de la publicación que realizó en su cuenta de Instagram, en la cual tiene 256.000 seguidores, junto a dos imágenes en las que se los ve juntos. En la primera, se funden en un abrazo, mientras que en la segunda, Jetten le acaricia el pelo a su enamorado, en plena celebración tras el triunfo del partido liberal.

El romántico posteo que Rob Jetten le dedicó al jugador argentino Nicolás Keenan (Foto: Instagram/@jettenrob)

“Te amo Sr. Jetten”, le contestó el joven de 28 años junto a tres emojis de enamorado. “Casémonos”, le devolvió el político. Además de los miles de likes, recibieron cientos de comentarios de los usuarios, quienes les enviaron mensajes de apoyo incondicional, además que destacaron el amor que se tienen.

“Qué hermosa pareja. Nico estoy seguro de que sos uno de los pilares más grandes de Rob”; “Guapos. Muchas felicidades, @jettenrob. Sos una luz de esperanza en una Europa oscura” y “Amamos esta pareja desde Argentina”, fueron solo algunos.

Rob Jetten junto a su pareja en medio de los festejos (Foto: Instagram/@jettenrob)

Algunos de los comentarios que recibieron (Foto: Instagram Captura)

Aunque el diario oficialista De Volkskrant mantiene la cautela y asegura que los resultados electorales definitivos estarán disponibles en una semana, la prensa neerlandesa comenzó a proyectar un ganador.

Basándose en un análisis de la agencia de noticias ANP, el diario De Telegraaf afirmó que el partido D66, liderado por Jetten, obtuvo una “victoria insuperable” al consolidarse como la fuerza más votada, superando al PVV. A raíz de esto es que el rostro de quien se convertiría en primer ministro domina los medios de comunicación. “Es un resultado histórico y estoy orgulloso de ello. Pero también conlleva una gran responsabilidad”, se sinceró Rob.

Pese a que iniciaron su romance en 2022, el mismo se oficializó en agosto de 2024, cuando se viralizó en los medios nacionales. “Fue gracioso”, reconoció el integrante de Los Leones en diálogo con la TV Pública y agregó: “Nos compararon con muchas películas o cosas así. Pero la verdad es que está bueno que se visibilicen cosas así, que también hay deportistas del colectivo adentro del comité argentino”.

Rob Jetten y Nicolás Keenan (Foto: Instagram @nicokeenan)

En ese sentido, contó cómo fue el flechazo. “Nos cruzábamos por el supermercado y un poquito de amor moderno… Me tiró un like, le devolví el like y después, reacción, reacción. Así que, amor moderno”, reveló y añadió: “Cuando me empezó a hablar, le pregunté a un compañero mío quién era. Y me dijo: ‘No, bolu*** es un político holandés’. Así que nada. Ahí empezamos a hablar y empecé a conocerlo un poquito más”.

Nicolás Keenan habla sobre su relación con el político neerlandés

Por último, reflexionó: “A mí me han llegado a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quien soy, así que eso. Que nadie nunca les diga que por ser quien son o por amar a quien quieran amar, no pueden llegar a un juego olímpico. Hoy yo estoy acá. Soy uno de los primeros, pero espero definitivamente no uno de los últimos”.