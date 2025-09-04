Tabla de posiciones de las Eliminatorias, en vivo: así se juega la fecha 17

Este jueves se juega, de manera íntegra, la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. La selección argentina, a la que ya ningún rival puede arrebatarle la cima de la tabla de posiciones, recibe a Venezuela en el último partido oficial de Lionel Messi en el país. Además, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú se disputan los últimos tres cupos directos y el único boleto al repechaje. Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

Cuatro de los cinco encuentros de la penúltima jornada se disputan a las 20.30 (horario argentino), con excepción del que protagonizarán Brasil -clasificado- y Chile -eliminado-, que está programado para las 21.30 en el Maracaná y que no pone prácticamente nada en juego. Previamente, además del partido entre argentinos y venezolanos en el Monumental, Colombia y Bolivia protagonizarán un mano a mano clave en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Además, Paraguay vs. Ecuador jugarán en el Defensores del Chaco, y Uruguay y Perú se verán las caras en el Centenario.

Brasil y Chile se enfrentarán en el Maracaná; la Verdeamarela ya se clasificó al Mundial y la Roja ya no tiene chances Esteban Felix - AP

El seleccionado albiceleste lidera la tabla de posiciones con comodidad con 35 puntos. Sus escoltas son, con 25 unidades cada uno, la Tri y la Verdeamarela. La Celeste, por su parte, está cuarta con 24, misma cantidad que la Albirroja pero con mejor diferencia de gol (+7 contra +3). El sexto puesto está en manos del equipo cafetero, con 22. La Vinotinto marcha séptima y en zona de repechaje para meterse en la próxima Copa del Mundo, con 18. La Verde suma 17 y se ubica octava; mientras que en el fondo de las posiciones se encuentran el conjunto incaico, con 12, y la Roja, con 10.

Cronograma de la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas

Jueves 4 de septiembre

20.30: Argentina vs. Venezuela - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play.

Argentina vs. Venezuela - Telefé, TyC Sports y TyC Sports Play. 20.30: Paraguay vs. Ecuador - DSports 2.

Paraguay vs. Ecuador - DSports 2. 20.30: Colombia vs. Bolivia - DSports.

Colombia vs. Bolivia - DSports. 20.30: Uruguay vs. Perú: TyC Sports Play.

Uruguay vs. Perú: TyC Sports Play. 21.30: Brasil vs. Chile: TyC Sports 2 y TyC Sports Play.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Tras la modificación de la FIFA sobre la cantidad de equipos que participarán de cada Copa del Mundo a partir de 2026 (serán 48, a diferencia de los 32 participantes de los últimos siete Mundiales), el proceso de clasificación en cada Federación miembro también cambió. En la Conmebol se mantuvo el formato de juego, pero no así la cantidad de cupos: pasó de tener cuatro y medio a seis y medio (seis directos y uno por repechaje).

Las 10 selecciones pertenecientes a la Conmebol (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) juegan todas contra todas a ida y vuelta, por lo que disputan 18 partidos cada una. Las que culminen entre el primer y el sexto puesto se clasificarán de manera directa al Mundial mientras que la que termine en el séptimo lugar deberá afrontar un repechaje ante un seleccionado de otra confederación.

Gracias al nuevo formato de Eliminatorias, Venezuela sueña con jugar su primer Mundial Instagram:@selevinotinto - (Instagram:@selevinotinto)

Así se jugará la última fecha de Eliminatorias

Martes 9 de septiembre