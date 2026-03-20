Tapia confirmó que la selección argentina jugará dos amistosos en la Bombonera antes del Mundial

En la ceremonia del sorteo de las copas Libertadores y Sudamericana, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, confirmó que la selección argentina disputará dos amistosos en la Bombonera antes de viajar al Mundial y señaló que uno de ellos tiene fecha confirmada para el 31 de marzo, mientras que el otro se jugaría el 27, aunque todavía se necesita el aval de Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Tapia no anunció cuáles serán los rivales de la Scaloneta y contó que este viernes se oficializarán los encuentros. Sin embargo, según trascendió, el seleccionado se enfrentaría a Guatemala y Honduras.

“Teníamos todo previsto para jugar la Finalissima en Qatar y con su selección pero, por las razones que todos saben, se tuvo que suspender. La alternativa del 31 de marzo en Italia UEFA y la Federación Española no la aceptaron. Era lo único que nosotros pedíamos porque tenía que ser neutral, ese es el espíritu del convenio”, indicó Tapia.

"MAÑANA LO ANUNCIAREMOS OFICIALMENTE" 🇦🇷



Claudio Tapia, presidente de AFA, dialogó en exclusiva con TNT Sports en la previa del sorteo de la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana y confirmó que la Selección Argentina disputará amistosos en la previa de la Copa del Mundo 🏆



Hoy… pic.twitter.com/62lKEvtJEq — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 19, 2026

Luego formalizó: “Mañana [en referencia a este viernes] vamos a anunciar los partidos oficialmente. La idea es jugar dos partidos en la Bombonera. Tenemos que pedirle al presidente de Boca que nos ceda el día 27 porque solo habíamos hablado por el 31. Pero la idea es terminar los contratos con las selecciones”.

Desde que aumentaron las tensiones en el conflicto en Medio Oriente con el ingreso de Estados Unidos a la guerra, la Finalissima entre la Argentina y España -ganadores de la última Copa América y Eurocopa respectivamente- se vio en jaque debido a que tenía como sede a Qatar. La AFA tenía previsto que ese encuentro, junto con un amistoso contra la selección qatarí, sean las últimas presentaciones de los dirigidos por Lionel Scaloni antes de viajar al Mundial 2026.

En consecuencia, surgió la posibilidad de mudar la sede, sin embargo, las confederaciones no se pusieron de acuerdo. La UEFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sugirieron que la final se dispute en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, pero desde la AFA y Conmebol se negaron a que no se juegue en una cancha neutral. Así, propusieron que se lleve a cabo en Italia, pero también fracasó y la Finalissima fue oficialmente cancelada.

Tapia confirmó dos amistosos para la selección argentina LUIS ROBAYO - AFP

Sin rivales para una última presentación de la Argentina antes de defender el título en Estados Unidos, Canadá y México, la AFA optó por buscar amistosos dentro del país, pero también tuvo otro revés: por cuestiones de agenda, el Estadio Monumental contó con un calendario ajustado ya que en los últimos días de marzo tocará AC/DC. De todos modos, Tapia encontró una solución: organizar dos partidos en la Bombonera: contra Guatemala y Honduras.

Asimismo, la AFA había sufrido otro revés y los amistosos estuvieron cerca de ser cancelados. Cuatro días antes del partido contra la Argentina, Guatemala se medirá con Argelia en Italia y, según las reglas de la FIFA, una selección no puede jugar en dos continentes distintos en una misma ventana. Si bien la entidad madre del fútbol no se pronunció al respecto, Tapia confirmó los dos nuevos cruces para el 27 y 31 de marzo.