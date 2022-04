Todo lo que despertó el VAR en los clubes argentinos: recaudos, capacitación y expectativas

Entre las previsiones que toma cada equipo para preparar un partido hubo que sumar las recomendaciones por el comienzo de la era del VAR en la primera A. Desde la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, que ya está en marcha, la aplicación de la tecnología modificará el paisaje reglamentario.

Se imponen recaudos para los jugadores, sobre todo, la necesidad de minimizar riesgos o excesos que hasta ahora podían quedar fuera del control de la terna arbitral de campo. Ante este nuevo contexto, los clubes tuvieron que mover fichas.

Catorce minutos tardó en debutar el VAR desde que estuvo disponible en el fútbol local, en Colón vs. Aldosivi, por la Copa de la Liga Profesional. Telam

En el caso de Boca, el plantel y el cuerpo técnico que lidera Sebastián Battaglia recibieron el miércoles de la semana pasada una charla introductoria sobre el VAR. Un grupo de personas vinculadas a los referís argentinos fueron las encargadas de la exposición, realizada en el predio xeneize de Ezeiza. Allí, también se exhibieron imágenes para ejemplificar situaciones de juego que, desde ahora, serán revisadas por la tecnología y podrán ser causal de modificaciones en las decisiones del juez principal. Si bien los jugadores de Boca, al igual que otros, tienen claro cómo funciona el VAR por la experiencia en la Copa Libertadores, la charla fue recibida de muy buena manera y sirvió para un repaso general de las reglas.

River no alteró mayormente su rutina. No tuvo charlas internas ni preparación especial entre el plantel y el cuerpo técnico. Tampoco con la Liga Profesional o la AFA. River ya había tenido instrucciones y reuniones desde que se instrumentó el VAR en la Copa Libertadores, vía Conmebol, para saber cómo funcionaba el sistema. En principio nada nuevo.

El primer uso del VAR en el ámbito doméstico

¡Primer llamado del VAR en el partido! Nicolás Lamolina fue a verificar un posible penal para Aldosivi, lo cobró y fue gol de Martín Cauteruccio.#CopaDeLaLigaxTNTSports pic.twitter.com/Sz7LXo9R7A — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 1, 2022

San Lorenzo tendrá su estreno con el VAR el domingo, en el Nuevo Gasómetro, desde las 16.30. El viernes 25 de marzo, el club participó de una capacitación audiovisual que estuvo a cargo de Ángel Sánchez y Alejandro Toia. Allí estuvieron el plantel, cuerpo técnico y personas de las distintas áreas de fútbol del Ciclón. “La charla duró un poco más de una hora. Nos explicaron el funcionamiento, los protocolos y de qué forma se van a implementar”, explicó para LA NACION Mauro Cetto, el manager azulgrana. Y añadió: “Además, tanto en lo individual como en lo colectivo, fuimos teniendo charlas entre nosotros para prestar más atención a las situaciones en las que el VAR pudiese intervenir. Fundamentalmente, para que no nos sucedan, adentro del área o en situaciones límite. Tenemos que tener cuidado con eso y lo vamos a seguir charlando hasta el día del partido. La idea es no cometer errores”.

También Racing lo incluyó en su agenda. Antes de la práctica del miércoles pasado, en el comedor donde suele desayunar y almorzar, el plantel académico recibió una charla de capacitación para conocer los alcances del VAR. En lo logístico no habrá novedades este sábado ante Sarmiento en el Cilindro, que ya recibió el VAR en las últimas dos ediciones de la Copa Libertadores. Incluso en julio del año pasado la AFA realizó en el Presidente Perón un ensayo práctico de cara al tantas veces postergado desembarco de la tecnología en el arbitraje para el torneo local. En lo deportivo, en Racing creen que la aplicación del VAR no modificará demasiado el escenario, con los aciertos y errores de siempre. Y traen un recuerdo: en los octavos de final de la Copa Libertadores 2020, tras un aviso desde la cabina, el árbitro venezolano Alexis Herrera anuló un gol de Lisandro López ante Flamengo por una inexistente infracción previa de Eugenio Mena. “Me sentí robado”, dijo aquella noche Sebastián Beccacece. Hay ciertas cosas que la tecnología no puede cambiar.

Gran expectativa y capacitaciones varias generó la llegada del VAR al fútbol argentino.

En Estudiantes, la introducción del VAR se toma con naturalidad. Incluso, con optimismo. Hace un par de fechas se realizó una prueba no oficial en el partido contra Boca y las conclusiones resultaron que el conjunto platense había sido perjudicado; por eso, en el Pincha, confían que su aplicación servirá para evitar algunos errores arbitrales que complicaron al equipo albirrojo en esta primera mitad de la Copa de la Liga. Una semana atrás el plantel recibió una capacitación en el microcine que el club posee en el Country de City Bell, y los futbolistas fueron instruidos sobre cómo y en qué casos actuará el VAR. La charla estuvo a cargo de un árbitro, un ex árbitro y un ex juez de línea, y duró casi una hora.

En Gimnasia sucede algo parecido. El entrenador Néstor Gorosito venía pidiendo el VAR y por eso la confirmación de su utilización cayó más que bien en el cuerpo técnico tripero. Hace unos días los jugadores del Lobo también recibieron una capacitación sobre su aplicación y el grupo quedó satisfecho. “La semana pasada vinieron instructores VAR, la charla fue muy buena y ahora Pipo está feliz”, confiesan los integrantes del plantel albiazul.

Desde la octava fecha de la Copa de la Liga Profesional, justo la primera después de la de los clásicos, está activo el VAR en el fútbol nacional. Telam

En Santa Fe, Unión y Colón recibieron a representantes de la Dirección Nacional de Arbitraje para una charla instructiva. Alejandro Toia y Carlos Stoklas asistieron al plantel tatengue (jugadores y cuerpo técnico); también participó Marcelo Piazza, dirigente ligado al fútbol profesional. En Colón, el curso estuvo a cargo de Alejandro Mazza, enviado arbitral. El vicepresidente José Alonso estuvo al frente de la delegación sabalera. En ambos casos, tras una serie de consideraciones, los árbitros sugirieron que las casillas que se construyan para dotarlas del equipamiento técnico necesario del sistema se emplacen en el sector opuesto al banco de suplentes de ambos estadios. La iniciativa fue aceptada por los clubes, por lo cual funcionarán en la tribuna Norte de Unión (próxima a la calle Cándido Pujato) y en la platea Este del estadio de Colón.

A su vez, Sarmiento le da la bienvenida al VAR porque en el anterior campeonato sintió que sumó menos puntos por los perjuicios de los fallos arbitrales. “Si no se desnaturaliza el juego, estamos totalmente de acuerdo, porque reduce el margen de error, sobre todo en una liga tan competitiva como la argentina. En nuestro caso, en los últimos tiempos fuimos víctimas de fallos equivocados”, expresó Diego Cifarelli, tesorero de Sarmiento, al diario Democracia. “Recibimos una capacitación importantísima de parte de la AFA, tanto el plantel como los dirigentes. Ahora esperamos que esto ayude a una mejor aplicación del reglamento”, agregó Cifarelli.

Informes de Pablo Lisotto, Juan Patricio Balbi Vignolo, Fernando Vergara, Nicolás Zuberman, Máximo Randrup y José E. Bordón