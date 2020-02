Neymar explotó contra los dirigentes y los médicos de PSG Fuente: AP

19 de febrero de 2020 • 08:35

Un poco más que el dolor por una derrota. Una herida que desnuda algo más que un 2-1 en contra frente a Borussia Dortmund, en el partido de ida por los octavos de final de la Champions League. Las palabras de Neymar en RMC Sports, van más allá de un resultado. Si bien se creía que la relación entre el brasileño y PSG estaban totalmente compuestas, el futbolista apuntó directamente contra el club a la hora de señalar por qué recién volvió a jugar el martes último: "Desafortunadamente no fue mi elección, fue la del club, de los médicos, fueron ellos quienes tomaron esta decisión, que a mí no me gustó", dijo el delantero a la cadena francesa.

Algunos medios locales explicaron que el problema entre Neymar y los dirigentes de PSG comenzó con el cumpleaños del brasileño, el 5 de febrero último. Sin bien le habían pedido que sea medida la celebración, el futbolista realizó una multitudinaria fiesta y casualmente después el club comunicó que una lesión en las costillas le iba a impedir estar ante Nantes. Si bien muchos especularon con que Neymar se lastimó durante su cumpleaños, desde PSG comunicaron que la dolencia la arrastraba desde el juego con Montepellier.

"Es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Desafortunadamente no fue elección mía, fue algo del club, de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, no me gustó. Tuvimos muchas discusiones sobre esto", dijo Neymar que estuvo fuera del equipo en partidos de Liga y de Copa de Francia.

Lejos de calmar las aguas y con una clara intención de manifestar su molestia por lo sucedido, el delantero brasileño agregó: "Quería jugar, me sentía bien, pero el club tenía miedo, y fui yo quien lo sufrió al final".