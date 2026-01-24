Tres goles en una semana: Cuti Romero volvió a convertir y salvó a su equipo de un papelón en la Premier League

El 2026 le sigue sonriendo a Cristian “Cuti” Romero. El defensor de la selección argentina volvió a marcar por tercera vez en la semana y rescató al Tottenham Hotspur tras marcar el 2-2 definitivo ante el Burnley, un equipo que está hundido en el fondo de la tabla en la Premier League.

Los Spurs no vienen mostrando su mejor rendimiento en la temporada inglesa ya que tan solo ganó uno de los últimos ocho partidos que disputó en la Premier. Sin embargo, la faceta goleadora de Romero parece no detenerse este año y este sábado se vistió de héroe a los 44 minutos del segundo tiempo. Tras un centro preciso de Wilson Odobert, el argentino conectó un cabezazo letal que se colgó en la escuadra derecha del arquero rival Martin Dúbravka.

Si bien había abierto el marcador el Tottenham, por medio de Micky van de Ven a los 38 minutos del primer tiempo, el Burnley encontró el empate parcial por medio del tanzano Axel Tuanzebe. En el complemento, a los 21 minutos, Lyle Foster quien puso el 2-1 con los locales daban vuelta el partido y soñaban con llevarse los tres puntos. Sin embargo, el tanto de Romero aplacó el festejo a un minuto de que el cuarto árbitro levantara el cartel para indicar cuánto tiempo más se iba a jugar.

Romero comenzó el 2026 de gran manera y sin los problemas físicos que lo aquejaron en los últimos meses Richard Sellers� - PA�

De esta forma, el exjugador de Belgrano anotó su tercer gol en una semana. El 17 de enero, marcó de cabeza en la derrota por 2-1 ante el West Ham. Tres días más tarde, volvió a convertir en la victoria por Champions League ante el Borussia Dortmund luego de empujar la pelota en el punto de penal tras un centro raso de Odobert.

Asimismo, Romero se convirtió en el tercer goleador del Tottenham en lo que va de la temporada con seis goles. Por delante suyo, solamente se encuentra el brasileño Richarlison con ocho y el neerlandés Micky Van de Ven con siete anotaciones.

El West Ham de Castellanos se acerca a la zona de salvación

El West Ham de Valentín ‘Taty’ Castellanos logró tres nuevos puntos en la lucha por la permanencia después de derrotar a la revelación del torneo, Sunderland, por 3-1 en la apertura de la 23ª fecha de la Premier League.

En una primera parte abrumadora, los Hammers anotaron los tres goles que le darían un nuevo triunfo en la competición local. A los 14 del primer tiempo, Crysencio Summerville abrió el marcador. Catorce minutos más tarde, Jarrod Bowen anotaría el segundo gol de penal tras ajustar el balón en la parte inferior derecha de la portería defendida por Robin Roefs. Finalmente, a dos minutos del descanso, Mateus Fernandes ampliaría el resultado.

El Sunderland modificó su rendimiento en el segundo tiempo y acabó transformando un buen centro lateral de Habib Diarra, que Brian Brobbey remató de cabeza poner el 3-1 definitivo. Con este resultado, el West Ham llegó a los 20 puntos y se coloca provisionalmente a dos puntos del primer equipo fuera del descenso, Nottingham Forest, que enfrentará mañana al Brentford.

Castellanos fue titular en el West Ham y disputó 75 minutos. No anotó ningún gol, pero recibió una amarilla por una dura entrada sobre el defensor Daniel Ballard. Previo al encuentro, ‘Taty’ habló con el canal oficial del club sobre su adaptación a la Premier League: “Me sentía preparado. Había entrenado y jugado mucho en mi anterior club, la Lazio. Me costó un poco adaptarme al ritmo de la Premier League y a mis nuevos compañeros, pero jugar aquí es un sueño hecho realidad”.

“No han pasado ni tres semanas desde que llegué, pero han pasado muchísimas cosas y he disfrutado cada segundo. Marcar mi primer gol contra el Queen’s Park Rangers fue clave para desatar mi impulso; espero que sea el primero de muchos en el London Stadium. El West Ham es un club muy bien organizado, con gente fantástica que me hizo sentir como en casa desde el primer día”, señaló.

Castellanos reconoció una diferencia en el nivel de juego de la Serie A y la Premier League BEN STANSALL� - AFP�

El City no se baja de la pelea

El Manchester City, que viene de protagonizar una histórica derrota en la Champions League, venció al Wolverhampton por 2-0 y, con un partido más, le recortó distancias al líder Arsenal.

En un partido donde estaba obligado a ganar, el equipo dirigido por Pep Guardiola sacó ventaja por la jerarquía de su plantel a pesar de que Phil Foden y Erling Haaland iniciaron el encuentro en el banco de suplentes.

En solamente 45 minutos, el equipo de Manchester definió el encuentro ante uno de los peores equipos de la temporada. En el comienzo del partido, Omar Marmoush abrió el marcador luego de conectar con su pie derecho un centro de Matheus Nunes. En el tiempo añadido, Antoine Semenyo encontró un pase de Rayan Cherki y definió para aumentar la ventaja al filo del entretiempo.

Con esta victoria, el City llegó a los 46 puntos, mientras que el Arsenal se mantiene como líder con 50. Sin embargo, los Gunners jugarán recién este domingo como locales ante el Manchester United, que viene de quedarse con el clásico de la ciudad.

La tabla de posiciones de la Premier League