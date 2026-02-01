TV y streaming del domingo: Boca vs. Newell’s y Rosario Central vs. River, partidazos en Europa, el Seven de Singapur y más

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos por cable y por streaming del domingo 1 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

17 Barracas Central vs. Deportivo Riestra. TNT Sports Premium

19.15 Boca vs. Newell’s. ESPN Premium

21.30 Rosario Central vs. River. TNT Sports Premium

Boca y Newell's se enfrentan en la Bombonera JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Liga de España

10 Real Madrid vs. Rayo Vallecano. ESPN y Disney+

12.15 Betis vs. Valencia. ESPN 2 y Disney+

14.30 Getafe vs. Celta de Vigo. DSports

17 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad. DSports

Franco Mastantuono vuelve a competir con Real Madrid tras la derrota en Champions League Alberto Saiz� - AP�

Premier League

10:50 Manchester United vs. Fulham. Disney+

10:50 Nottingham Forest vs. Crystal Palace. Disney+

10:50 Aston Villa vs. Brentford. Disney+

13.15 Tottenham Hotspur vs. Manchester City. ESPN

Cristian "Cuti" Romero, solvencia defensiva en Tottenham OLI SCARFF� - AFP�

Serie A

8.30 Torino vs. Lecce. ESPN 3 y Disney +.

10:50 Como vs. Atalanta. Disney+

14 Cremonese vs. Inter. ESPN 3

16.30 Parma vs. Juventus. Disney+

Lautaro Martínez, capitán y goleador de Inter PIERO CRUCIATTI� - AFP�

Ligue 1

13 Angers vs. Metz. Disney+

13 Niza vs. Brest. Disney+

13 Toulouse vs. Auxerre. Disney+

Tenis

5:30 Australian Open. La final masculina: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic. ESPN y Disney+

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán en la final de Australian Open 2026; el español nunca lo ganó y el serbio es el máximo ganador Canchallena

RUGBY

7 Seven de Singapur. Fox Sports y Disney+

BÁSQUET