TV y streaming del domingo: Boca vs. Newell’s y Rosario Central vs. River, partidazos en Europa, el Seven de Singapur y más

Fútbol europeo y básquet completan la actividad deportiva en la culminación del fin de semana, disponible a través de las pantallas

Ángel Di María y su Rosario Central reciben a River en Arroyito; promesa de gran partido por la fecha 3 del Torneo Apertura
Ángel Di María y su Rosario Central reciben a River en Arroyito; promesa de gran partido por la fecha 3 del Torneo AperturaMarcelo Manera - LA NACION

La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos por cable y por streaming del domingo 1 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Barracas Central vs. Deportivo Riestra. TNT Sports Premium
  • 19.15 Boca vs. Newell’s. ESPN Premium
  • 21.30 Rosario Central vs. River. TNT Sports Premium
Boca y Newell's se enfrentan en la Bombonera
Boca y Newell's se enfrentan en la BomboneraJUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Liga de España

  • 10 Real Madrid vs. Rayo Vallecano. ESPN y Disney+
  • 12.15 Betis vs. Valencia. ESPN 2 y Disney+
  • 14.30 Getafe vs. Celta de Vigo. DSports
  • 17 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad. DSports
Franco Mastantuono vuelve a competir con Real Madrid tras la derrota en Champions League
Franco Mastantuono vuelve a competir con Real Madrid tras la derrota en Champions LeagueAlberto Saiz - AP

Premier League

  • 10:50 Manchester United vs. Fulham. Disney+
  • 10:50 Nottingham Forest vs. Crystal Palace. Disney+
  • 10:50 Aston Villa vs. Brentford. Disney+
  • 13.15 Tottenham Hotspur vs. Manchester City. ESPN
Cristian "Cuti" Romero, solvencia defensiva en Tottenham
Cristian "Cuti" Romero, solvencia defensiva en TottenhamOLI SCARFF - AFP

Serie A

  • 8.30 Torino vs. Lecce. ESPN 3 y Disney +.
  • 10:50 Como vs. Atalanta. Disney+
  • 14 Cremonese vs. Inter. ESPN 3
  • 16.30 Parma vs. Juventus. Disney+
Lautaro Martínez, capitán y goleador de Inter
Lautaro Martínez, capitán y goleador de InterPIERO CRUCIATTI - AFP

Ligue 1

  • 13 Angers vs. Metz. Disney+
  • 13 Niza vs. Brest. Disney+
  • 13 Toulouse vs. Auxerre. Disney+

Tenis

  • 5:30 Australian Open. La final masculina: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic. ESPN y Disney+
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán en la final de Australian Open 2026; el español nunca lo ganó y el serbio es el máximo ganador
Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se enfrentarán en la final de Australian Open 2026; el español nunca lo ganó y el serbio es el máximo ganadorCanchallena

RUGBY

  • 7 Seven de Singapur. Fox Sports y Disney+

BÁSQUET

  • 13 Real Madrid vs. Zaragoza. Liga ACB. Fox Sports
  • 17.30 Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks. La NBA. Disney+
