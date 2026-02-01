TV y streaming del domingo: Boca vs. Newell’s y Rosario Central vs. River, partidazos en Europa, el Seven de Singapur y más
Fútbol europeo y básquet completan la actividad deportiva en la culminación del fin de semana, disponible a través de las pantallas
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos por cable y por streaming del domingo 1 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Barracas Central vs. Deportivo Riestra. TNT Sports Premium
- 19.15 Boca vs. Newell’s. ESPN Premium
- 21.30 Rosario Central vs. River. TNT Sports Premium
Liga de España
- 10 Real Madrid vs. Rayo Vallecano. ESPN y Disney+
- 12.15 Betis vs. Valencia. ESPN 2 y Disney+
- 14.30 Getafe vs. Celta de Vigo. DSports
- 17 Athletic Bilbao vs. Real Sociedad. DSports
Premier League
- 10:50 Manchester United vs. Fulham. Disney+
- 10:50 Nottingham Forest vs. Crystal Palace. Disney+
- 10:50 Aston Villa vs. Brentford. Disney+
- 13.15 Tottenham Hotspur vs. Manchester City. ESPN
Serie A
- 8.30 Torino vs. Lecce. ESPN 3 y Disney +.
- 10:50 Como vs. Atalanta. Disney+
- 14 Cremonese vs. Inter. ESPN 3
- 16.30 Parma vs. Juventus. Disney+
Ligue 1
- 13 Angers vs. Metz. Disney+
- 13 Niza vs. Brest. Disney+
- 13 Toulouse vs. Auxerre. Disney+
Tenis
- 5:30 Australian Open. La final masculina: Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic. ESPN y Disney+
RUGBY
- 7 Seven de Singapur. Fox Sports y Disney+
BÁSQUET
- 13 Real Madrid vs. Zaragoza. Liga ACB. Fox Sports
- 17.30 Boston Celtics vs. Milwaukee Bucks. La NBA. Disney+
