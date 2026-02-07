LA NACION

TV y streaming del sábado: River, Racing, Premier League, la Copa Davis, Seis Naciones, el Seven de Perth y la NBA

La actividad deportiva en el fin de semana, disponible a través de las pantallas

River Plate recibe a Tigre en el Monumental este sábado por el Torneo Apertura
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 7 de febrero de 2026.

FÚTBOL

Torneo Apertura

  • 17 Aldosivi vs. Rosario Central. ESPN Premium
  • 18 Racing vs. Argentinos. TNT Sports
  • 20 River vs. Tigre. ESPN Premium
  • 22.15 Newell’s vs. Defensa y Justicia. TNT Sports
  • 22.15 Belgrano vs. Banfield. ESPN Premium
Juan Fernando Quintero, pieza clave de River, que recibe a Tigre por el Torneo Apertura
Premier League

  • 9.30 Manchester United vs. Tottenham Hotspur. ESPN
  • 12 Fulham vs. Everton. Disney+
  • 12 Wolverhampton vs. Chelsea. Disney+
  • 12 Arsenal vs. Sunderland. Disney+
  • 12 Bournemouth vs. Aston Villa. ESPN 2
  • 14.30 Newcastle vs. Brentford. ESPN 2

Liga de España

  • 10 Rayo Vallecano vs. Oviedo. ESPN 2
  • 12 Barcelona vs. Mallorca. ESPN

Serie A

  • 16.30 Fiorentina vs. Torino. ESPN 4

Bundesliga

  • 11.30 Wolfsburg vs. Borussia Dortmund. ESPN3
  • 11:30 Freiburg vs. Werder Bremen. Disney+
  • 11:30 Mainz 05 vs. Augsburg. Disney+
  • 11:30 St. Pauli vs. Stuttgart. Disney+
  • 11:30 Heidenheim 1846 vs. Hamburger SV. Disney+
El equipo argentino de Copa Davis juega por los Qualifiers en Corea del Sur
TENIS

Copa Davis

  • 9 República Checa vs. Suecia. DSports (1614)
  • 9 Alemania vs. Perú. DSports (1616)
  • 9 Hungría vs. Estados Unidos. DSports 2 (1612)
  • 9 Croacia vs. Dinamarca. DSports 2 (1612)
  • 10.30 Francia vs. Eslovaquia. DSports 2 (1612)
  • 13 Ecuador vs. Australia. DSports (1617)
  • 18 Chile vs. Serbia. DSports (1614)
  • 18 Canadá vs. Brasil. DSports 2 (1612)
  • 23.55 Ecuador vs. Australia. DSports (1611)
  • 1 (del domingo) Corea del Sur vs. Argentina. DSports (1610) y TyC Sports

Argentina Open

  • 13 Primer día de clasificación. TyC Sports

Challenger de Rosario

  • 17 Las semifinales. Fox Sports 2

RUGBY

Seis Naciones

  • 11.10 Italia vs. Escocia. ESPN 4
  • 13.40 Inglaterra vs. Gales. ESPN 4
La selección argentina de rugby 7s busca llegar a la definición del Seven de Perth
Seven de Perth

  • 7.30 Fecha 4. Fox Sports y Disney+

BÁSQUETBOL

Liga Nacional

  • 11 Ferro vs. Atenas. TyC Sports

La NBA

  • 17.30 Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 3
  • 22.30 Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers. ESPN 2
Los Angeles Lakers y Golden State Warriors juegan por la Conferencia Oeste; un clásico de la NBA
Champions League Américas

  • 19 Obras vs. Nacional (U). DSports+ (613)
  • 22.10 Instituto vs. Sesi Franca. DSports+ (613)

HOCKEY

  • 11 España vs. Inglaterra. Pro League Masculino. Disney+
  • 13.30 España vs. Alemania. Pro League Femenino. Disney+
