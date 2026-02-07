TV y streaming del sábado: River, Racing, Premier League, la Copa Davis, Seis Naciones, el Seven de Perth y la NBA
La actividad deportiva en el fin de semana, disponible a través de las pantallas
- 2 minutos de lectura'
LA NACION
La siguiente es la programación de la televisación de los acontecimientos deportivos del sábado 7 de febrero de 2026.
FÚTBOL
Torneo Apertura
- 17 Aldosivi vs. Rosario Central. ESPN Premium
- 18 Racing vs. Argentinos. TNT Sports
- 20 River vs. Tigre. ESPN Premium
- 22.15 Newell’s vs. Defensa y Justicia. TNT Sports
- 22.15 Belgrano vs. Banfield. ESPN Premium
Premier League
- 9.30 Manchester United vs. Tottenham Hotspur. ESPN
- 12 Fulham vs. Everton. Disney+
- 12 Wolverhampton vs. Chelsea. Disney+
- 12 Arsenal vs. Sunderland. Disney+
- 12 Bournemouth vs. Aston Villa. ESPN 2
- 14.30 Newcastle vs. Brentford. ESPN 2
Liga de España
- 10 Rayo Vallecano vs. Oviedo. ESPN 2
- 12 Barcelona vs. Mallorca. ESPN
Serie A
- 16.30 Fiorentina vs. Torino. ESPN 4
Bundesliga
- 11.30 Wolfsburg vs. Borussia Dortmund. ESPN3
- 11:30 Freiburg vs. Werder Bremen. Disney+
- 11:30 Mainz 05 vs. Augsburg. Disney+
- 11:30 St. Pauli vs. Stuttgart. Disney+
- 11:30 Heidenheim 1846 vs. Hamburger SV. Disney+
TENIS
Copa Davis
- 9 República Checa vs. Suecia. DSports (1614)
- 9 Alemania vs. Perú. DSports (1616)
- 9 Hungría vs. Estados Unidos. DSports 2 (1612)
- 9 Croacia vs. Dinamarca. DSports 2 (1612)
- 10.30 Francia vs. Eslovaquia. DSports 2 (1612)
- 13 Ecuador vs. Australia. DSports (1617)
- 18 Chile vs. Serbia. DSports (1614)
- 18 Canadá vs. Brasil. DSports 2 (1612)
- 23.55 Ecuador vs. Australia. DSports (1611)
- 1 (del domingo) Corea del Sur vs. Argentina. DSports (1610) y TyC Sports
Argentina Open
- 13 Primer día de clasificación. TyC Sports
Challenger de Rosario
- 17 Las semifinales. Fox Sports 2
RUGBY
Seis Naciones
- 11.10 Italia vs. Escocia. ESPN 4
- 13.40 Inglaterra vs. Gales. ESPN 4
Seven de Perth
- 7.30 Fecha 4. Fox Sports y Disney+
BÁSQUETBOL
Liga Nacional
- 11 Ferro vs. Atenas. TyC Sports
La NBA
- 17.30 Houston Rockets vs. Oklahoma City Thunder. ESPN 3
- 22.30 Golden State Warriors vs. Los Angeles Lakers. ESPN 2
Champions League Américas
- 19 Obras vs. Nacional (U). DSports+ (613)
- 22.10 Instituto vs. Sesi Franca. DSports+ (613)
HOCKEY
- 11 España vs. Inglaterra. Pro League Masculino. Disney+
- 13.30 España vs. Alemania. Pro League Femenino. Disney+
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Ir a Canchallena
Otras noticias de La agenda de la TV
TV y streaming del viernes. Argentina en la Copa Davis, las ligas de Europa, el torneo Apertura y los Pumas 7s en la madrugada
La TV del jueves. Empieza el Seis Naciones, más Copa Argentina, las copas de Europa, tenis y básquetbol
TV y streaming del miércoles. Manchester City en la Carabao Cup, Inter en la Copa Italia, la Copa Argentina y la NBA
Más leídas de Fútbol
- 1
Prueba piloto en el Monumental: los hinchas de River podrán comprar cerveza con alcohol frente a Tigre
- 2
Cristiano Ronaldo volvió a faltar y los hinchas de Al-Nassr lo defendieron a los siete minutos de juego
- 3
Cómo es el búnker que eligió la selección argentina para el Mundial 2026
- 4
La agenda de la TV del viernes: la Copa Davis, las ligas de Europa, el torneo Apertura y los Pumas 7s