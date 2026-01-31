Un jugador de Estados Unidos se quejó de los precios de las entradas para el Mundial y Pochettino lo reprobó

FLORIDA.- El futbolista Timothy Weah, hijo de la leyenda George Weah y una de las figuras de la selección estadounidense, se quejó de los precios de las entradas para el Mundial 2026, en el que su país será una de las sedes, y su entrenador, el argentino Mauricio Pochettino, lo desautorizó. “Un jugador tiene que hablar en la cancha”, le reclamó el director técnico al delantero, que había dicho que los valores eran muy elevados.

Según trascendió, la FIFA está cobrando hasta 8680 dólares por entrada para los partidos más atractivos y hasta 175 dólares por plazas de estacionamiento. La competencia se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Al respecto, Weah lanzó un reproche como anfitrión y aseguró ante el diario francés Le Dauphiné: “Es demasiado caro. Estoy un poco decepcionado con el precio de las entradas. Muchos aficionados de verdad se perderán los partidos”.

En este sentido, Pochettino intervino y desautorizó al futbolista: “En primer lugar, creo que un jugador tiene que hablar dentro de la cancha, jugando al fútbol, no afuera. No es su deber evaluar el precio de las entradas, y el mío es preparar a la selección de Estados Unidos de la mejor manera para su rendimiento".

Además, le quitó valor a sus declaraciones: “No somos políticos, somos gente del deporte y solo podemos hablar de nuestro trabajo. Creo que, si la FIFA hace algo o toma una decisión, ellos sabrán por qué y es su responsabilidad explicarlo. No nos corresponde a nosotros dar nuestra opinión. Nuestra responsabilidad es rendir, jugar y rendir en la cancha, y luego los responsables de la federación, tal vez puedan dar su opinión, pero yo soy el entrenador jefe de la federación”.

Lo cierto es que, a menos de seis meses para el comienzo del Mundial, las distintas selecciones comienzan a prepararse y palpitar la competencia, aunque, incluso, aún faltan definirse algunos participantes que deben enfrentar, antes de la fase de grupos, un partido de repechaje. De todos modos, los países que ya confirmaron su plaza ya empiezan a evaluar a qué jugadores convocar y realizar partidos preparatorios.

Por su parte, la selección dirigida por Pochettino tiene amistosos programados contra Bélgica (28 de marzo), Portugal (31 de marzo), Senegal (31 de mayo) y Alemania (6 de junio) antes de su primer partido del Mundial contra Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California. Si bien tres países van a ser anfitriones, Estados Unidos será el protagonista, ya que la final del certamen se jugará en Nueva York.

Tim Weah se quejó del precio de las entradas para el Mundial EDUARDO MUNOZ - AFP

La Argentina, en tanto, tenía dos amistosos previstos entre el 1 y el 9 de junio, originalmente ante México y otro rival a confirmar, que podía ser Honduras, sin embargo, fueron cancelados y la Scaloneta, de momento, no tiene partidos preparatorios para la antesala de su debut ante Argelia, el 16 de junio. A su vez, el 27 de marzo, disputará la Finalissima ante España.

Cuánto cuestan las entradas para el Mundial

Tal como informó LA NACION, la FIFA anunció a través de un comunicado que, para la fase de grupos, las entradas tendrán un valor de US$60, mientras que la final alcanzará los US$6730. Además, las ventas estarán limitadas a cuatro tickets por persona por partido, y ninguna podrá comprar más de 40 para la totalidad del torneo.

Sin embargo, todavía no se sabe cuánto saldrá cada ticket hasta el momento de adquirirlo, ya que -por primera vez- el torneo aplicará un esquema de precios dinámicos, que implica que el valor de los boletos puede aumentar o bajar en función de la demanda y de la ubicación dentro del estadio.

Con información de AP.